হক্কিমার্ভেল কমিক্সের ব্যক্তিগত লোর ক্লিন্ট বার্টনের সাথে সরাসরি আবদ্ধ আকর্ষণীয় চরিত্রের নিখুঁত সংখ্যার দিক থেকে ছদ্মবেশী সমৃদ্ধ। অ্যাভেঞ্জার্সের ‘অ্যারো গাই’ হিসাবে পরিচিত, হক্কি কেবল যোগ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য কীর্তি অর্জনের মাধ্যমে নয়, তাঁর সেরা গল্পগুলির সাথে তার চারপাশের আকর্ষণীয় লোকদের উপর আলোকপাত করার মাধ্যমে তাঁর গুণমান প্রমাণ করেছেন।
দুর্ভাগ্যক্রমে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রাপ্য প্রশংসা বা স্বীকৃতি পাননি। এই কারণেই এই চরিত্রগুলি এবং তাদের গল্পগুলিতে দ্রুত ডুব নেওয়া এবং এগুলি কেন এত আকর্ষণীয় এবং তাদের সত্যিকারের পাওয়ার স্তরগুলি কী তা ঠিক তা অন্বেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী চরিত্রগুলির মধ্যে 10 হক্কি ইতিহাস, র্যাঙ্কড।
10
কাজিমিয়ারজ কাজিমিয়ারকজাক ওরফে ক্লাউন
কাজিমিয়ারজ কাজিমিয়ারকজাক প্রথম ম্যাট ভগ্নাংশে উপস্থিত হয়েছিল হক্কি খণ্ড। 4, হক্কির সেরা গল্প হিসাবে অনেকের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি কমিক (এবং ডিজনি+এর অনুপ্রেরণার একটি প্রধান উত্স হক্কি সিরিজ)। মার্ভেল ইউনিভার্সে ক্লাউন এর পরিচিতির আশেপাশের প্রতিপত্তি তাকে একটি স্ট্যান্ডআউট চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলতে যথেষ্ট এবং তার প্রমাণিত মৃতদেহ কেবল তাকে আরও উল্লেখযোগ্য করে তোলে।
যাইহোক, দিন শেষে, ক্লাউন একটি ভীষণ নান্দনিকতার সাথে ভাড়াটে বন্দুকের চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল। অবশ্যই, ক্লাউন তার সময়কালে একটি পরম বিপদ ছিল হক্কি ভিলেন, তবে অবশ্যই আরও শক্তিশালী আছে হক্কি তাঁর চেয়ে চরিত্রগুলি।
9
জেফ দ্য ল্যান্ড শার্ক
যদিও জেফ দ্য ল্যান্ড শার্ক তার অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলের কারণে একটি প্রিয় চরিত্র, এখন সময় এসেছে কিছুটা শীতল, কঠোর তথ্যের মুখোমুখি হওয়ার: জেফ দ্য ল্যান্ড হাঙ্গর তেমন শক্তিশালী নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি পা, গিলস এবং ফুসফুসের সাথে একটি ছোট্ট হাঙ্গর, যার অর্থ তিনি অবাধে স্থল এবং সমুদ্রে থাকতে পারেন। এছাড়াও, জেফ একটি গড় প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, যা তাকে দরকারী করে তোলে।
এটি বিশেষত কেট বিশপের হক্কির পক্ষে সত্য, কারণ জেফ কিছু সময়ের জন্য তাঁর ‘পোষা’ ছিলেন। বলা হচ্ছে, জেফ দ্য ল্যান্ড শার্ক অন্য কয়েকটি চরিত্রের সাথে বেশ তুলনা করে না হক্কি একা পাওয়ার স্তর/লড়াইয়ের দক্ষতার দিক থেকে লোর। যাইহোক, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, জেফ দ্য ল্যান্ড হাঙ্গর অত্যন্ত সুন্দর, এবং এটি ভক্তদের তাকে ভালবাসার পক্ষে যথেষ্ট কারণের চেয়ে বেশি।
8
সমষ্টি
গ্রেগ ওরফে সমষ্টি কেট বিশপের হক্কির একজন খলনায়ক এবং তিনি অবশ্যই একটি বিস্ফোরক পাঞ্চ প্যাক করেছেন। সমষ্টিগত তার চারপাশের লোকদের নেতিবাচক শক্তি/ঘৃণা শোষণ করার এবং তার শক্তি এবং আকার বাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে। কেবল তা-ই নয়, সামগ্রিক কেবল তাদের আশেপাশে থাকার মাধ্যমে অন্যদের কাছে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে পারে, যা তিনি তখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পুনরায় শোক করতে পারেন।
সমষ্টিটি ছিল বেশ শক্তিশালী হক্কি ভিলেন, তবে মার্ভেল কমিক্সে তাঁর সময়টি তার ক্ষমতার ত্রুটির কারণে ছোট হয়ে গিয়েছিল। কেট বিশপ যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, সামগ্রিক বিস্ফোরণের আগে কেবল এতটা ঘৃণা শোষণ করতে পারে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিটিকে তার চূড়ান্ত দুর্বলতা হিসাবে পরিণত করে।
7
জেসন রোল্যান্ড ওরফে হ্যাঙ্গম্যান
জেসন রোল্যান্ডের অতিপ্রাকৃতের সাথে দৃ strong ় সম্পর্ক রয়েছে, যেভাবে কয়েকটি হক্কি ভিলেনরা করেন। জেসন এমন একজন অভিনেতা হিসাবে শুরু করেছিলেন যিনি বিখ্যাত হওয়ার জন্য কিছু করবেন, যার মধ্যে একটি রাক্ষসের সাথে চুক্তি করা সহ। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি হ্যাঙ্গম্যানে রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের পক্ষে আত্মার কাটাতে যাওয়ার আগে সুপারভিলাইন হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হন।
হ্যাঙ্গম্যান যখন পশ্চিম উপকূলের অ্যাভেঞ্জারদের চ্যালেঞ্জ জানায় তখন হক্কির বিপক্ষে মুখোমুখি হয়েছিল। তবে, অন্য যে কোনও কিছুর চেয়েও বেশি, হ্যাঙ্গম্যান তার কমিকস ক্যারিয়ার জুড়ে রাক্ষসদের কাছে কমবেশি দাস ছিলেন। অবশ্যই, অতিপ্রাকৃতের সাথে তাঁর সম্পর্কগুলি চিত্তাকর্ষক এবং তাকে মোটামুটি শক্তিশালী করে তুলেছে, তবে হ্যাঙ্গম্যান সবেমাত্র পুরষ্কারগুলি কাটাতে পেরেছিলেন।
6
উইলিয়াম ক্রস ওরফে ক্রসফায়ার
উইলিয়াম ক্রস ওরফে ক্রসফায়ারের মার্ভেল কমিকসে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যা কেবল হক্কির সাথেই নয়, মুন নাইট এবং দ্য মাস্টার্স অফ এভিল -এর মতোও রয়েছে। ক্রস একজন অত্যন্ত দক্ষ সিআইএ এজেন্ট ছিলেন যিনি চূড়ান্তভাবে বিবেক ছাড়াই অবিশ্বাস্যভাবে মারাত্মক ভাড়াটে হওয়ার আগে মার্ক স্পেক্টরের সাথে কাজ করেছিলেন।
ক্রসফায়ার হ’ল কারণ ক্লিন্ট বার্টনের শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কারণ তিনি একটি অতিস্বনক অস্ত্র দিয়ে হক্কির কানে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলেন।
বিভিন্ন উপায়ে, ক্রসফায়ার অনেকটা বুলসেয়ের মতো, কারণ তিনি হত্যার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্যভাবে ভাল এবং লক্ষ্যটি কে তা যত্ন করে না। এই কারণেই ক্রসফায়ার দ্য মাস্টার্স অফ এভিল অ্যান্ড দ্য হুডের গ্যাংয়ের মতো ভিলেনাস গ্রুপগুলির সাথে লিগে রয়েছেন এবং কেন তিনি হক্কি এবং মুন নাইটের মতো নায়কদের সাথে জড়িয়ে পড়েছেন।
5
বারবারা “ববি” মোর্স ওরফে মকিংবার্ড
ববি মোর্স ব্ল্যাক উইডোর পরে দ্বিতীয়, এবং বিখ্যাতভাবে ক্লিন্ট বার্টনের মার্ভেল কমিক্সের প্রতি প্রাথমিক প্রেমের আগ্রহের সময়, মকিংবার্ড হক্কির অন্যতম শক্তিশালী মিত্র হওয়ার জন্য আরও দাঁড়িয়েছে। মকিংবার্ডকে তার শারীরিক শক্তি, স্থায়িত্ব এবং তত্পরতা বাড়িয়ে সুপার-সোল্ডার সিরামের একটি সংস্করণ দিয়ে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল।
তবে ববি টেলিপ্যাথিক শক্তিও পেয়েছিলেন, একটি নিরাময় ফ্যাক্টর এবং কার্যকরভাবে তার বার্ধক্য প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে তাকে অমর করে তুলেছিলেন। মকিংবার্ডের প্রমাণিত প্রতিভা এবং শারীরিক দক্ষতা তাকে সত্যিকারের শক্তি হিসাবে গণ্য করার জন্য একটি সত্য শক্তি হিসাবে গড়ে তোলে এবং তার পাশে হক্কির সাথে এবং তার বাইরে তার অনেক অ্যাডভেঞ্চার আরও নিশ্চিত করে যে সে আসলে কতটা শক্তিশালী।
4
জ্যাক ডুকসনে ওরফে দ্য তরোয়ালদাতা
তরোয়ালদাতা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ক্লিন্ট বার্টনকে আজ তিনি নায়ক হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, যদিও এটি প্রচলিত চেয়ে কম ছিল। ডুকসনে একজন মাস্টার তরোয়ালদাতা (তাই নাম) যিনি বার্টনকে একটি ট্র্যাভেল সার্কাস থেকে নিয়োগ করেছিলেন। তরোয়ালদাতা ক্লিন্টকে তাঁর জানা সমস্ত কিছু শিখিয়েছিলেন এবং তিনি বার্টনকে কঠোর অপরাধী হিসাবে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
যাইহোক, বার্টন যে অপরাধের জীবন থেকে তরোয়ালদাতা তাকে অ্যাভেঞ্জার হওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন তা থেকে দূরে সরে যেতে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও এটি হক্কি এবং তার প্রাক্তন পরামর্শদাতার মধ্যে একটি মহাকাব্য দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত করেছিল (একজন যা ক্যাপ্টেন আমেরিকাকে তার জীবনকে প্রায় ব্যয় করে), বার্টনের এখনও তার সুপারহিরো কেরিয়ারে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে তরোয়ালদাতা রয়েছে।
3
চার্লস বার্টন ওরফে ট্রিকশট
চার্লস বার্টনের মূলত একজন অপরাধী তীরন্দাজ হিসাবে তার ভাই ক্লিন্টের জীবনে কোনও আগ্রহ ছিল না। তরোয়ালদলের সাথে ক্লিন্টের সময়, চার্লস তার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এফবিআই কর্তৃক নিয়োগের আগে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। আন্ডারকভার কাজ তাকে মার্ভেল ইউনিভার্সের আন্ডারবিলিটির মধ্যে আবারও হক্কিতে দৌড়াতে পরিচালিত করবে।
অবশেষে, চার্লসের তার ভাইয়ের alous র্ষা এবং মার্ভেলের সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধীদের প্রলোভন চার্লসকে দূষিত করেছিল, এই মুহুর্তে তিনি কৌতুকপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তিনি ভিলেন এবং নায়কের মধ্যে পিছনে পিছনে যেতে চাইলেও ট্রিকশট কখনও তার ভাইয়ের মতো দক্ষ ছিলেন না, যদিও তিনি অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে নিজের নিজের ধরে রাখতে পারেন।
2
কেট বিশপ ওরফে হক্কি
দ্বিতীয় হক্কি নিজেই ক্লিন্ট বার্টন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং নিজেকে “হক্কি” নামটি চালিয়ে যাওয়ার যোগ্য প্রমাণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, কেট এও দেখিয়েছেন যে তিনি সেখানে সেরা নতুন বয়সের সুপারহিরোগুলির মধ্যে একটি। তরুণ অ্যাভেঞ্জার্সে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরে, কেট অসংখ্য অনুষ্ঠানে নেতৃত্বের ভূমিকায় উঠে এসেছেন।
বিভিন্ন উপায়ে, কেট বিশপ ক্লিন্ট বার্টনের হক্কিকে ছাড়িয়ে গেছেন, যেহেতু তিনি অ্যাভেঞ্জার্স দলে নেতা, অন্যদিকে ক্লিন্ট সত্যই কোনও উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য এই খেতাবটি কখনও করেননি। কেট বিশপ একজন দুর্দান্ত হক্কি এবং আরও ভাল অ্যাভেঞ্জার, তাকে সবচেয়ে শক্তিশালীদের জন্য সত্যিকারের প্রতিযোগী করে তুলেছে হক্কি চরিত্র।
1
ক্লিন্ট বার্টন ওরফে হক্কি
যদিও কেট বিশপ শীর্ষ প্রতিযোগী, কেউ আসলটিকে পরাস্ত করতে পারে না। হক্কি একটি আল্ট্রন-প্ররোচিত অ্যাপোক্যালাইপসে স্পাইডার ম্যানের জীবন বাঁচিয়েছেন, তিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরেও ওল্ড ম্যান লোগানের সাথে জঞ্জালভূমিতে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং অ্যাভেঞ্জার্সের পাশাপাশি বহির্মুখী এবং আন্তঃবিমিক হুমকির কোনও ঘাটতিও গ্রহণ করেননি এবং সর্বদা শীর্ষে এসেছেন।
ক্লিন্ট বার্টন মার্ভেল মহাবিশ্বে একটি নশ্বর মানুষ কী অর্জন করতে পারে তার সীমাটি ঠেলে দেয়, এ কারণেই মূল হক্কি নিজেই সবচেয়ে শক্তিশালী হক্কি মার্ভেল কমিক্সে চরিত্র।