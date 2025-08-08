10 মৃত, 33 উত্তর -পশ্চিম চীন বন্যার অনুপস্থিত: রাষ্ট্রীয় মিডিয়া

উত্তর -পশ্চিম চীনের গানসু প্রদেশে ফ্ল্যাশ বন্যা ও কাদামাটির পরে দশ জন মারা গেছেন এবং ৩৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন, রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম শুক্রবার জানিয়েছে, এটি দেশে আঘাত হানার জন্য মারাত্মক আবহাওয়ার ঘটনার একটি সিরিজের সর্বশেষতম।
প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি চীন জুড়ে সাধারণ, বিশেষত গ্রীষ্মে, যখন কিছু অঞ্চল ভারী বৃষ্টিপাতের অভিজ্ঞতা হয় যখন অন্যরা উত্তাপের দিকে ঝুঁকে থাকে।
রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক সিসিটিভি জানিয়েছে, শুক্রবার নিখোঁজদের উদ্ধারে চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং “সর্বাধিক প্রচেষ্টা” করার নির্দেশ দিয়েছেন।
সম্প্রচারক যোগ করেছেন, “চরম আবহাওয়ার ঘন ঘন ঘটনা” এর কারণে শি সমস্ত অঞ্চলকে “দৃ olute ়তার সাথে আত্মতৃপ্তি কাটিয়ে উঠতে” এবং ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।
সিসিটিভি জানিয়েছে, 7 আগস্ট, গনসুতে “অবিচ্ছিন্ন ভারী বৃষ্টি” ফ্ল্যাশ বন্যার সূত্রপাত করেছিল, শুক্রবার বিকেলে মৃত্যুর সংখ্যা 10 এ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সিসিটিভি জানিয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাতারাতি ফ্ল্যাশ বন্যার জন্য সর্বোচ্চ স্তরের জরুরি সতর্কতা জারি করেছিল।
কমিউনিস্ট পার্টি-সমর্থিত পিপলস ডেইলি দ্বারা ভাগ করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে তারা কাদামাটির টরেন্টগুলির মধ্য দিয়ে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে এক ডজনেরও বেশি উদ্ধারকারী দড়িতে আটকে রয়েছে, অন্যদিকে গানসুর সরকারের পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে যে পলি এবং বড় পাথরের মধ্যে covered াকা রাস্তাগুলি দেখানো হয়েছে।
শুক্রবার শুরুর দিকে সিসিটিভি জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাত পর্বতমালার জিংলং এলাকায় বসবাসকারী ৪,০০০ লোককে আটকে রেখেছে এবং আবর্জনা রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে।
ম্যালিয়েন্টান গ্রামে একটি কাদামাটির পরে তিন জন নিখোঁজ ছিল, এতে বলা হয়েছে।
ওয়েইবোতে চাইনিজ ফায়ার কর্তৃপক্ষের দ্বারা ভাগ করা ফুটেজে দেখা গেছে যে মালিয়েন্টনে উদ্ধারকারীদের ধূসর জলের মাধ্যমে লোকদের গাইড করে।
বেইজিংয়ের শীর্ষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারী জানিয়েছেন যে এটি গানসুতে দুর্যোগ ত্রাণের জন্য ১০০ মিলিয়ন ইউয়ান (১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ করছে।
শুক্রবার মধ্যাহ্নে স্থানীয় আবহাওয়া কর্তৃপক্ষগুলি হলুদ নদীর কাছাকাছি-চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপথ সহ কয়েকটি অঞ্চলে আরও বেশি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে।
দক্ষিণ ভূমিধস
দেশের দক্ষিণও এই সপ্তাহে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।
সিসিটিভি শুক্রবার জানিয়েছে যে গুয়াংডং প্রদেশের ভূমিধসের পরে নিখোঁজ সাতজন লোক নিহত হয়েছে।
এই সপ্তাহে গুয়াংডং জুড়ে দশ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে আবাসিক পাড়া এবং দোকানগুলি বন্যা বন্যা।
জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন জানিয়েছে, সরকার সেখানে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার জন্য ১০০ মিলিয়ন ইউয়ান বরাদ্দ করেছে।
গত মাসে, উত্তর বেইজিংয়ে ভারী বৃষ্টিপাত 44 জনকে হত্যা করেছিল, রাজধানীর গ্রামীণ শহরতলিতে সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে।
হেবেই প্রদেশের একটি গ্রামে একটি ভূমিধস, যা বেইজিংকে ঘিরে রেখেছে, আরও আট জনকে হত্যা করেছে।
বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে জীবাশ্ম জ্বালানী নিঃসরণের কারণে গ্রহটি উত্তপ্ত হতে থাকায় বিশ্বব্যাপী চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলির তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে।
চীন বিশ্বের বৃহত্তম নির্গমনকারী, তবে এটি একটি বিশ্বব্যাপী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পাওয়ার হাউস যা 2060 সালের মধ্যে তার বিশাল অর্থনীতি কার্বন-নিরপেক্ষ করে তুলতে লক্ষ্য করে।
