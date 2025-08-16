10 সর্বশ্রেষ্ঠ ওপেন-ওয়ার্ল্ড উদ্ভাবন যা জিটিএ 6 উপেক্ষা করতে পারে না

আমরা যেমন তাকান গ্র্যান্ড থেফট অটো 6আমাদের সত্যের মুখোমুখি হতে হবে: ওপেন-ওয়ার্ল্ড গেমস এর দিন থেকেই অনেক দূর এগিয়ে এসেছে জিটিএ 5। Ically তিহাসিকভাবে, জিটিএওপেন ওয়ার্ল্ডসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হিট-বা-মিস: দ্য ব্রিলিয়েন্স অফ ব্রিলিয়েন্স সান আন্দ্রেয়াস শূন্যতার সাথে বিপরীতে জিটিএ 5।
জিটিএ 6 উন্নতি করতে হবে, এবং রকস্টার এখন পর্যন্ত আমাদের মানচিত্র সম্পর্কে যা বলেছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক, আমরা সত্যিই নিজের জন্য এটির খুব বেশি কিছু দেখিনি। আশা করি, জিটিএ 6 এর আগে আসা সমস্ত দুর্দান্ত ওপেন-ওয়ার্ল্ড গেমস থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেএই জাতীয় নতুন মেকানিক্স অন্তর্ভুক্ত করা।
10
জিটিএ 6 এর জন্য রেড ডেড স্টাইলের এনপিসি ইন্টারঅ্যাকশন দরকার
শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছা, বিরোধী
জন্য একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য জিটিএ 6 হবে আরও জড়িত এনপিসি ইন্টারঅ্যাকশন। মধ্যে জিটিএ 5যারা এর পৃথিবীতে বাস করে তাদের সাথে আলাপচারিতার জন্য আপনার একমাত্র আসল বিকল্পটি তাদের আক্রমণ করছে – যদি তারা কোনও মিশনের অংশ না থাকে তবে তাদের কারও সাথে কথা বলার কোনও উপায় নেই।
অবশ্যই, ক লাল মৃত-স্টাইল নৈতিকতা সিস্টেম ফিট হবে না জিটিএপুরোপুরি সুর। কিন্তু এখনও, আমি একটি সংলাপ সিস্টেমের আরও কিছু দেখতে চাই আসন্ন সিক্যুয়ালে, এমনকি এটি দুটি বিকল্পের মধ্যে কেবল একটি পছন্দ হলেও এটি প্রায়শই থাকে আরডিআর 2।
এটি বিশ্বের সাধারণ ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে তুলবে। এর অতিরিক্ত প্রভাব থাকতে হবে তৈরি জিটিএ 6 আরও জীবিত বোধএবং এর এনপিসিগুলি আপনার সাথে খেলার জন্য ফাঁকা স্লেটের মতো কম।
9
জিটিএ 6 এর আরও অফরোড ট্র্যাভারসাল বিকল্পগুলির প্রয়োজন
বটউয়ের আরোহণের কথা ভাবুন
এছাড়াও সম্ভাব্য আকর্ষণীয় জিটিএ 6 হবে অফরোড ট্র্যাভারসাল জন্য আরও বিকল্প। গাড়ি বা পায়ে ব্যতীত অন্যদিকে যাওয়ার উপায়গুলির অভাব ছিল একটি সমস্যা জিটিএ 5: তার শহরের রাস্তাগুলির বাইরে যে কোনও কিছু অন্বেষণ করা বিরক্তিকর ছিল, এমনকি হতাশাব্যঞ্জক।
এটি সমাধান করার একটি উপায় জিটিএ 6 হবে ওয়াইল্ডারনেস অন্বেষণকে আরও চ্যালেঞ্জিং করুনসম্ভবত একটি সঙ্গে জেলদা: বুনো শ্বাস-অন্তর্নিহিত স্ট্যামিনা সিস্টেম যা খেলোয়াড়দের সংস্থান পরিচালনা করতে এবং সাবধানে রুটগুলি পরিকল্পনা করতে বাধ্য করে।
এটি ভাইস সিটির বাইরের কী রয়েছে তা অন্বেষণ করা আরও অনেক আকর্ষণীয় করে তুলবে। এটি অগ্রগতির একটি মোডও হতে পারেগেমটি চলার সাথে সাথে খেলোয়াড়দের তাদের স্ট্যামিনা আপগ্রেড করার অনুমতি দেয়, শেষ পর্যন্ত এটিকে স্কেল করে সোয়াম্পগুলির মাধ্যমে স্কেল করে বা ট্রড করে তোলে।
8
জিটিএ 6 আরও একটি স্যান্ডবক্স হতে পারে
একটি ভিত্তি উপর বিল্ডিং
এর গল্প ছাড়াও, জিটিএ সর্বদা একটি স্যান্ডবক্স গেম হিসাবে পরিচিত: এটি খেলোয়াড়দের বিভিন্ন সরঞ্জাম (অস্ত্র, গাড়ি, এট সিটিরা) এবং একটি বিশাল পরীক্ষার ক্ষেত্র দেয় যার উপর সেগুলি ব্যবহার করা যায়। এটি মূলত পোস্টগেমের পুরো ভিত্তি এবং এর আবেদন জিটিএ অনলাইন।
কিন্তু জিটিএ 6 এই স্যান্ডবক্স বৈশিষ্ট্যগুলি সত্যিই তৈরি করতে পারে বিভিন্ন উপায়ে। সম্ভবত আরও বৈচিত্র্যময় যুদ্ধের ক্ষমতা – পোস্ট 2.0 এর অনুরূপ সাইবারপঙ্ক – প্লেয়ারের বিকল্পগুলি প্রসারিত করতে পারে। এমনকি একটি প্রাথমিক বিল্ডিং সিস্টেমের মতো জেলদা: কিংডমের অশ্রু আকর্ষণীয় হবে, এবং অবশ্যই নতুন জীবন শ্বাস নিতে হবে অনলাইন।
যদিও এর চেয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে লাইফ সিম বিকল্পগুলির একটি নতুন স্যুট, এর বিপরীতে নয় আরডিআর 2‘এস। ওজন বৃদ্ধি, পেশী বিল্ডিং, চুলের বৃদ্ধি – সবই সম্ভবত তৈরি হতে পারে জিটিএ 6 বাস্তব জীবনের আরও বাস্তবসম্মত সিমুলাক্রাম।
7
জিটিএ 6 এর তার অপরিচিত এবং ফ্রিক্সগুলি বের করতে হবে
আরডিআর 2-স্টাইলের স্টোরিলাইনস
আর একটি পাঠ আমি দেখতে চাই জিটিএ 6 থেকে নেওয়া আরডিআর 2 অপরিচিত মিশনগুলির (বা অপরিচিত এবং ফ্রিকস হিসাবে এটির পদ্ধতির কাছে এটি জিটিএ তাদের কল)। উভয় গেমের একই সিস্টেম রয়েছে: বিশ্বজুড়ে ঘোরা যিনি আপনাকে একটি সংক্ষিপ্ত মিশনে প্রেরণ করবেন।
এগুলি সর্বদা মূল গল্প থেকে দরকারী ডাইভার্সন এবং কমপক্ষে অন্ততপক্ষে ব্যঙ্গাত্মক ভাষ্য এবং ওভার-দ্য টপ হাস্যরসের সাথে বিশ্বজুড়ে পরিবেশন করে জিটিএ। তবে তারা যদি এড়ায় তবে তারা আরও বেশি হতে পারে আরডিআর 2এর দূর-দূরান্ত স্ট্রেঞ্জার মিশন, যার অনেকেরই নিজস্ব গল্পের আর্ক রয়েছে।
সত্যই, এমনকি আমি একটি সংগ্রহ-এ-থন বা দু’জনের মধ্যেও কিছু মনে করব না জিটিএ 6যতক্ষণ না তারা একটি আকর্ষণীয় সাইডকুয়েস্টের সাথে খুঁজে পেতে এবং অর্থপূর্ণভাবে আবদ্ধ ছিল।
6
জিটিএ 6 এর স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্ব ইভেন্টগুলির প্রয়োজন
শুধু অপরিচিত নয়
এটি দেখতে সত্যিই দুর্দান্ত লাগবে আরও স্বতঃস্ফূর্ত, এলোমেলো বিশ্ব ইভেন্ট চলছে জিটিএ 6 – এবং আমি কেবল অপরিচিতদের মধ্যে দৌড়াতে চাইছি না। ওয়ার্কডে শেষে বড় ধমনীতে বিশাল ট্র্যাফিক জ্যামের মতো আরও ভাবুন, বারে মারামারি ফেটে, প্যারেডগুলি রাস্তাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।
অনেকটা ইন্টারেক্টিভ এনপিসিগুলির মতো, এটি কোনও গেমের জগতকে আরও জীবিত বোধ করতে সহায়তা করে, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এটি আমাদের ইনপুটটির বাইরে রয়েছে। এটি কিছু আকর্ষণীয় ঘর্ষণও তৈরি করবেসম্ভবত কোনও খেলোয়াড়কে পায়ে পুলিশ এড়াতে বাধ্য করা, বা শহরের ব্যস্ততম অংশগুলি থেকে দূরে তাদের গাড়ি চালাতে বাধ্য করা।
এটি কিছুটা আগে বিদ্যমান জিটিএ গেমস, তবে তারা কিছুটা জোর করে এবং বিক্ষিপ্ত বোধ করে। জিটিএ 6 ফ্র্যাঞ্চাইজিতে উপস্থিত থাকায় বিশ্ব ইভেন্টগুলি তৈরি করতে পারে আরও অনেক আকর্ষণীয় উন্মুক্ত বিশ্ব তৈরি করতে।
5
জিটিএ 6 এর আরও গতিশীল আবহাওয়া প্রয়োজন
এটা ফ্লোরিডা, সর্বোপরি
জিটিএ গেমগুলি সাধারণত অন্তর্ভুক্ত এক ধরণের গতিশীল আবহাওয়া ব্যবস্থা: কখনও কখনও এটি রোদ হয়, কখনও কখনও বৃষ্টি হয় এবং ছুটির ইভেন্টগুলির সময় এটি শুকিয়ে যায়। মধ্যে জিটিএ 5এটি রাস্তায় কতটা ট্র্যাকশন গাড়ি পায় তা প্রভাবিত করে, আপনাকে আপনার ড্রাইভিং সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ্য করে।
জিটিএ 6 এটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। ফ্লোরিডা তার আকর্ষণীয় আবহাওয়ার নিদর্শনগুলির জন্য পরিচিত: একটি সুন্দর, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন কয়েক মিনিটের মধ্যে বর্ষণে পরিণত হতে পারে। আশা করি, লিওনিদা তা থেকে অনুপ্রেরণা নেয় আরও বিশৃঙ্খল গতিশীল আবহাওয়া সিস্টেমের জন্য।
এটি গেমপ্লেও প্রভাবিত করতে পারে বিস্তৃত বিভিন্ন উপায়ে। কেবল ট্র্যাকশন পরিবর্তন করার পরিবর্তে, সম্ভবত বৃষ্টি প্লেয়ারের পদবিন্যাস à লা মাফল করতে পারে ওটিডাব্লুবা অন্ধকার তাদের চারপাশে লুকিয়ে থাকা সহজ করে তুলতে পারে।
4
জিটিএ 6 ধ্বংসাত্মক পরিবেশ থেকে উপকৃত হতে পারে
একটি পথ খোদাই করা
ধ্বংসযোগ্য পরিবেশ অনেক যোগ করবে জিটিএ 6। ভাবুন যুদ্ধক্ষেত্র-স্টাইল: রকেট লঞ্চারগুলির সাথে ভবনগুলি ছড়িয়ে দেওয়া, তাদের ক্র্যাশ করে এবং রাস্তাগুলি জুড়ে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে দেওয়া।
ধ্বংসযোগ্য পরিবেশ অনেক স্যান্ডবক্স গেমের একটি প্রধান অংশতাহলে কেন না জিটিএ? এটি খেলোয়াড়দের যে হত্যাকাণ্ডের ক্ষতি করে তা প্রচুর বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় এবং তাদের অনন্য যুদ্ধের কৌশলগুলি বিকাশের অনুমতি দেয়।
অবশ্যই, কোনও বিল্ডিং ধ্বংস করা কিছুটা অস্বাভাবিক হবে, তারপরে এটি ইতিমধ্যে পুনর্নির্মাণের জন্য পরের দিন ফিরে আসুন। তবুও, আমি মনে করি বেশিরভাগ খেলোয়াড় তাদের অবিশ্বাস স্থগিত করতে ইচ্ছুক হবে এই এক শীতল ফ্যাক্টরের জন্য।
3
জিটিএ 6 এর একাধিক শহুরে পরিবেশ প্রয়োজন
সান আন্দ্রেয়াসের মতো
আর একটি সম্ভাব্য সমাধান জিটিএ 5এর নগর দুর্দশাগুলির জন্য জিটিএ 6 অনেক কম প্রান্তরে অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টির সত্যতা হ’ল জিটিএ দুর্দান্ত বাইরের অন্বেষণ সম্পর্কে কোনও খেলা নয়। এটি সর্বদা নগর জীবন সম্পর্কে ছিল।
জিটিএ আশেপাশে প্রচুর এনপিসি থাকে, চুরি করার জন্য প্রচুর গাড়ি থাকে। তবে, তবে এর শহুরে পরিবেশগুলি যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিতজিনিসগুলিকে আকর্ষণীয় রাখার জন্য প্রতিটি শেষ থেকে আলাদা।
প্রান্তরের কিছু জায়গা আছে জিটিএ 6: আমি বিশেষত এভারগ্র্লেডসের বিনোদনের মাধ্যমে একটি ফ্যানবোট চালাতে আগ্রহী। কিন্তু এটি মানচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হওয়া উচিত নয়এবং অন্যান্য অন্যান্য সামগ্রী থেকে দূরে থাকা উচিত।
2
জিটিএ 6 এর আরও বেশি পরিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন
আর খালি স্টোরফ্রন্ট নেই
এটি এখন পর্যন্ত প্রায় এক মিলিয়ন বার বলা হয়েছে, তবে জিটিএ 6 সত্যিই বিস্ফোরক অভ্যন্তরীণ সংখ্যা প্রসারিত করা প্রয়োজন। আমি জানি আমরা সম্ভবত একটি দেখতে কখনও দেখব না জিটিএ গেম যেখানে আপনি মানচিত্রের প্রতিটি একক ভবনে প্রবেশ করতে পারেন, তবে একটি সুখী মাধ্যম থাকতে হবে।
মধ্যে জিটিএ 5আপনি সত্যিই কেবল মাঝে মাঝে ভবনে প্রবেশ করতে পারেন; বেশিরভাগই কেবল জেপেগ ফ্যাক্টেড ছিল, যা জীবনের মায়া দেয়। এগুলি পেরিয়ে যাওয়ার সময় আপনি এটাকে খুব বেশি লক্ষ্য করবেন না, তবে আপনি যদি শহরটিকে পায়ে ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নেন তবে এটি আপনাকে আঘাত করবে যে এর বেশিরভাগ কাঠামো আসলে কতটা ফাঁকা ছিল।
মধ্যে জিটিএ 6, আমাদের সমস্ত মানচিত্রে প্রচুর বিস্তৃত বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হওয়া উচিতসম্ভবত আরও কিছুটা পছন্দ সাইবারপঙ্ক। এমনকি যদি তারা প্রায় সম্পূর্ণ খালি হয় তবে কেবল তাদের মধ্যে কী রয়েছে তা দেখতে সক্ষম হওয়ায় এর মানচিত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বড় করে তুলবে।
1
জিটিএ 6 গোপনীয়তা এবং শহুরে কিংবদন্তিতে পূর্ণ হওয়া উচিত
দয়া করে আরও পৌরাণিক কাহিনী
যেহেতু সান আন্দ্রেয়াস ধারণাটি জনপ্রিয়, পৌরাণিক কাহিনী এবং শহুরে কিংবদন্তিদের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে জিটিএ। রহস্যময় গ্রাফিতি, এলিয়েনস, বিগফুট, এবং সিটিরা – এই জিনিসগুলি সন্ধান করতে অনেক মজাদার এবং আমেরিকার চিত্রায়নে কিছুটা রসিকতা আনতে পারে।
এই জিনিসগুলি কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে ইন্টারনেটের যুগে। এখন, একজন খেলোয়াড় যখন কোনও খেলায় একটি অদ্ভুত ঘটনা খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে তারা কয়েক মিলিয়ন অন্যকে অনুলিপি করার জন্য অনলাইনে পোস্ট করে, যখন ডেটামিনাররা কোডের সঠিক রেখাটি সন্ধান করে যা এটি ঘটায়।
তবুও, আমি সত্যিই অদ্ভুত, এলোমেলো ইভেন্টগুলির একটি দুর্দান্ত সংগ্রহ দেখতে চাই যা ট্রিগার করা শক্ত, এর থেকে পৃথক নয় আরডিআর 2। এই জিনিসগুলি নিচে শিকার করা ওপেন-ওয়ার্ল্ড গেমসে করা আমার প্রিয় জিনিস এবং আমি এটি করার অপেক্ষায় রয়েছি গ্র্যান্ড থেফট অটো 6।
