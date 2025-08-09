100 এ “ফাঁকা পুরুষ” – মাইকা ম্যাটিক্স দ্বারা

“দ্য হোলো মেনস”, যেমনটি এখন আমাদের কাছে রয়েছে, টিএস এলিয়টের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা: 1909-1925। এটি সংগ্রহের চূড়ান্ত কবিতা, সরাসরি পরে উপস্থিত বর্জ্য জমি।
এটি প্রথম 1925 সালে প্রকাশিত হয়েছিল তা বলার জন্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর। তৃতীয় বিভাগটি (পাঁচটির) 1924 সালের বিবিধে উপস্থিত হয়েছিল চ্যাপবুক। এটি “ডরিসের স্বপ্নের গান” শিরোনামের অধীনে তিনটি গানের একটি গোষ্ঠীর অংশ ছিল। (বেশিরভাগ অবদানকারী) চ্যাপবুক ভুলে গেছে। আন্না উইকহাম – যিনি 1947 সালে নিজেকে ঝুলিয়েছিলেন – চারটি কবিতা দিয়ে জায়গাটির গর্ব করেছিলেন। এটিতে থিও স্কার্ফের একটি অঙ্কনও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যিনি পরে হিটলারের জার্মানিতে যুদ্ধ শিল্পী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।)
“দ্য হোলো মেন” এর প্রথম বিভাগটি কী হয়ে গেছে পরবর্তী প্রকাশিত হয়েছিল – শীতের 1924/25 সংস্করণে ফরাসি সাহিত্য ম্যাগাজিনের সংস্করণে বাণিজ্য। দুটি এবং চারটি বিভাগ 1925 সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল মানদণ্ড। তারপরে এই তিনটি বিভাগ – যা হ’ল এক, দুই এবং চারটি – 1925 সালের মার্চ মাসে পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছিল ডায়াল। অবশেষে, বিভাগগুলি এক থেকে চারটি পঞ্চম সহ উপস্থিত হয়েছিল, যা কখনও প্রকাশিত হয়নি, এতে কবিতা নভেম্বরে।
আমি এই সমস্ত উল্লেখ করেছি কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে “দ্য হোলো মেন” একটি গানের মতো – মোটিফ দ্বারা সংযুক্ত একটি কড়া আখ্যানের পরিবর্তে সংযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, এলিয়টকে “পাওয়া” কঠিন যদি না আপনি যদি না বুঝতে পারেন যে কেন্দ্রীয় সংগীত তাঁর কাজের জন্য কতটা।
এলিয়ট সংগীত পছন্দ করতেন – র্যাগটাইম এবং ভুডভিলি। তিনি বোস্টনে নিয়মিত মিউজিকাল হল শোতে যেতেন। তিনি এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী ভিভিয়েন সন্ধ্যায় তাদের অ্যাপার্টমেন্টের কম্বলটি আবার ঘুরিয়ে দিতেন যাতে তারা একটি রেকর্ড এবং নাচতে পারে – কমপক্ষে বিয়ের প্রথম দিকে।
এলিয়টের সমস্ত প্রধান কবিতার সংগীতের সাথে কিছু সংযোগ রয়েছে। “প্রুফ্রক” বেশ আক্ষরিক অর্থে একটি “গান”। এর মূল শিরোনাম বর্জ্য জমি “তিনি বিভিন্ন কণ্ঠে পুলিশ করেন,” এবং অনেক প্রাথমিক সমালোচক কবিতাটির কাঠামোর সাথে জাজের কাঠামোর সাথে তুলনা করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে সিন্থিয়া হ্যাভেন কয়েকটি নিবন্ধ সংগ্রহ করেছিলেন এলিয়টের বিথোভেন debt ণ মধ্যে চারটি কোয়ার্টেটস। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল কেটি মিচেলের টুকরা মধ্যে অভিভাবক::
1994 সালে, বন্ধুর বাড়িতে একটি ধূলিকণা বুকশেল্ফে, আমি আমার প্রিয় কবিতা টিএস এলিয়টের চারটি কোয়ার্টস পড়ার জন্য টেড হিউজেসের একটি পুরানো টেপ রেকর্ডিং জুড়ে হোঁচট খেয়েছি। আমি কবিতাটি উচ্চস্বরে পড়ার শক্তি শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। আপনি যখন এটি নিঃশব্দে নিজের কাছে পড়েন, আপনি এলিয়টের অলাইটারেশন ব্যবহারের প্রশংসা করতে পারেন, বা যেভাবে তিনি তাঁর ধারণাগুলির কাপড়টি বিভিন্ন মেট্রিকাল নিদর্শনগুলিতে কেটে ফেলেন – তবে প্রশংসা সেরিব্রাল। আপনি যখন এটি শব্দটি শুনেন, তখন ভাষার সংগীত প্রভাব, মিটার এবং ছড়াগুলি অর্থকে স্ফটিক করে এবং আবেগকে প্রকাশ করে। আমি হিউজেসের রেকর্ডিং যত বেশি শুনেছি, ততই আমি নিশ্চিত হয়েছি যে কবিতাটি উচ্চস্বরে পড়ার জন্য লেখা হয়েছিল এবং এটি শুনে এই উপাদানটিকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে।
আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে আপনি কীভাবে এটি একটি লাইভ পারফরম্যান্সে পরিণত করতে পারেন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমি স্টিফেন ডিলেনের কাছে এসেছি, একজন আমি জানতাম যে এই কয়েকজন অভিনেতা কে এই উদ্যোগ গ্রহণের স্কেল এবং সম্ভাব্য একাকীত্বের দ্বারা হতাশ হবেন না। এবং তাই, তিন বছর আগে, রিহার্সাল শুরু হয়েছিল, আমাদের অন্যান্য কাজের প্রতিশ্রুতিগুলির চারপাশে লাগানো হয়েছিল।
এলিয়টের পরবর্তী কেরিয়ারে লিন্ডাল গর্ডনের বইয়ে এলিয়টের নতুন জীবন – এটিই আমরা আবিষ্কার করেছি যে আমরা আবিষ্কার করেছি – কবিতাটি বিথোভেনের একটি দেরী স্ট্রিং কোয়ার্টেট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। একবার দুটি টুকরোগুলির মধ্যে প্রাথমিক সংযোগটি তৈরি হয়ে গেলে, আমি কীভাবে তাদের একসাথে রাখবেন তা নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে আমি তাদের উভয়কেই গবেষণা করতে শুরু করেছি। একটি সন্ধ্যার ধারণাটি যে কোনওভাবে স্ট্রিং কোয়ার্টেটের একটি পারফরম্যান্সের সাথে কবিতাটির একটি পাঠকে একত্রিত করেছিল।
বিথোভেন 1824-52 এর শীতে একটি নাবালিকাতে তার স্ট্রিং কোয়ার্টেট, ওপাস 132 রচনা করেছিলেন। তিনি 54 বছর বয়সী এবং একটি গুরুতর অন্ত্রের অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন যা থেকে তিনি প্রায় মারা গিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি কেন্দ্রীয় আন্দোলনকে “থ্যাঙ্কসগিভিং এর একটি গান … একটি কনভ্যালেসেন্ট দ্বারা inity শ্বরত্বকে দেওয়া” শিরোনাম দিয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনের দ্বিতীয় বিভাগটি শিলালিপিটি বহন করে: “নতুন শক্তি বোধ করা।”
১০০ বছর পরে, ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে, 47 বছর বয়সী টিএস এলিয়ট স্টিফেন স্পেন্ডারকে লিখেছিলেন: “আমার কাছে গ্রামোফোনে একটি ছোটখাট চৌকোটি রয়েছে এবং আমি এটি পড়াশোনা করা বেশ অবর্ণনীয় বলে মনে করি। তার পরেও আমার কাছে একটি চিত্র গ্রহণের আগে যে কোনও একটি চিত্র গ্রহণ করা উচিত, তার আগে থেকেই একটি স্বর্গীয় বা কমপক্ষে মানব গেইটি রয়েছে; মারা। “
এলিয়ট ১৯৩৫ সালে এই চারটি কোয়ার্টেট শুরু করেছিলেন এবং ১৯৪১ সালে এটি শেষ করে এটি বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছিলেন। যেখানে সুরকার একটি চৌকোটি লিখেছিলেন, পাঁচটি আন্দোলন নিয়ে কবি চারটি টুকরো লিখেছিলেন, প্রতিটি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। বিথোভেনের কাজের মতো, এলিয়টের কবিতাটি ব্যক্তিগত দুর্ভোগের দ্বারা ট্রিগার করা হয়েছিল, যদিও শারীরিক প্রকৃতির নয়। এটি সম্ভবত 1932 সালে তাঁর স্ত্রী ভিভিয়েনের কাছ থেকে পৃথকীকরণের সাথে সংযুক্ত ছিল; তার মানসিক অসুস্থতা; এবং তার প্রথম প্রেম, আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এমিলি হ্যালের সাথে একটি প্লাটোনিক সম্পর্কের পুনরুত্থান।
যেমন এভারেট গিলিস তাঁর 1962 এর প্রবন্ধে নোট করেছেন, “টিএস এলিয়টের ফাঁকা পুরুষদের আধ্যাত্মিক অবস্থা,” উভয়ই বর্জ্য জমি এবং “দ্য হোলো মেন” “একটি সংগীত সংস্থা অনুসরণ করুন”:
যদিও পূর্ববর্তীটি পরবর্তীকালের পরিচিত সোনাটা বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে চার কোয়ার্টেটস, ফাঁকা পুরুষ কোরাস এবং আবৃত্তিগুলি নিয়ে গঠিত একটি মিউজিকাল স্যুট। এটি ফাঁকা পুরুষদের দ্বারা একযোগে পরিবর্তিত একটি কোরাস দিয়ে খোলে, তারপরে হোলো-ম্যানের মুখপাত্রের আবৃত্তি প্যাসেজ সহ তার তিনটি মাঝারি অংশে অব্যাহত থাকে এবং দুটি মোডের সংমিশ্রণে শেষ বিভাগে শেষ হয়।
আপনি সম্ভবত “দ্য হোলো মেন” এর দুটি মোডের কথা স্মরণ করতে পারেন, তবে যদি তা না হয় তবে এখানে এটি কবিতার চূড়ান্ত বিভাগে রয়েছে কোরাসটি ইটালিকাইজড বিভাগগুলি গাইছে এবং ফাঁকা পুরুষদের “মুখপাত্র” কবিতায় তার সংগীত চালিয়ে যাচ্ছে:
এখানে আমরা কাঁচা নাশপাতি ঘোরাঘুরি
কাঁচা নাশপাতি প্রিকলি নাশপাতি
এখানে আমরা কাঁচা নাশপাতি ঘোরাঘুরি
সকাল পাঁচটার দিকে।
ধারণা মধ্যে
এবং বাস্তবতা
গতি মধ্যে
এবং অভিনয়
ছায়া পড়ে
তোমার জন্য কিংডম
ধারণার মধ্যে
এবং সৃষ্টি
আবেগের মধ্যে
এবং প্রতিক্রিয়া
ছায়া পড়ে
জীবন খুব দীর্ঘ
ইচ্ছা মধ্যে
এবং স্প্যাম
শক্তি মধ্যে
এবং অস্তিত্ব
সারাংশের মধ্যে
এবং বংশোদ্ভূত
ছায়া পড়ে
তোমার জন্য কিংডম
তোমার জন্য
জীবন হয়
তোমার জন্য
এইভাবে পৃথিবী শেষ হয়
এইভাবে পৃথিবী শেষ হয়
এইভাবে পৃথিবী শেষ হয়
ঠুং ঠুং শব্দ দিয়ে নয়।
(এখানে এলিয়টের একটি রেকর্ডিং রয়েছে কবিতা পড়া।)
সমালোচকদের যে প্রশ্নটি বেদনা করেছে – বা কমপক্ষে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল, যখন সমালোচকরা এই ধরণের প্রশ্নগুলি বিবেচনা করেছিলেন – তা হ’ল কবিতার শেষে প্রভুর প্রার্থনা আবৃত্তি করার জন্য মুখপাত্র (এবং কোরাস) কীভাবে চেষ্টা করা যায়।
1958 সালে ফিরে উপায় পিএমএলএফ্রেডরিচ ডাব্লু স্ট্রোথম্যান এবং লরেন্স ভি। রায়ান, ক্রসের সেন্ট জন -এ “খালি” শব্দের অর্থটি আঁকছেন আত্মার অন্ধকার রাত (যা এলিয়ট জানত), যুক্তি দিয়েছিল যে কবিতাটি ইতিবাচকভাবে শেষ হয়েছে – যা একটি ধর্মীয় রূপান্তর সহ বলতে হবে:
চূড়ান্ত সংস্করণ এইভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিকাশ লাভ করে। ফাঁকা পুরুষরা, যদিও তারা স্বীকৃতি দেয় যে তাদের জীবন অর্থহীন, তবে “সরাসরি চোখে, মৃত্যুর অন্যান্য রাজ্যে” চূড়ান্ত ক্রসিং সম্পর্কে ভয় পান। বাস্তবতার “চোখ” পূরণ করার সাহস না করে তারা প্রথমে divine শিক আলোতে “নিকটবর্তী” না আসা এবং তাদের “ইচ্ছাকৃত ছদ্মবেশ” পরতে পছন্দ করে। তাদের বর্তমান দ্বিধায়, তারা আধ্যাত্মিকভাবে জীবাণুমুক্ত “ক্যাকটাস ল্যান্ড” এ থাকবে। তবে এই “ফাঁকা উপত্যকা” -তে কোনও আশা থাকতে পারে না যদি না তারা divine শিক বাস্তবতা দেখার পথে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে খালি না করে। এখানে কবিতাটি চূড়ান্ত এবং সিদ্ধান্তে আসে। ঘটনাগুলি স্বীকার করে, স্পিকাররা হঠাৎ পরিণতিগুলি গ্রহণ করে। সুতরাং, এটি “খালি পুরুষ” হিসাবে যে তারা চূড়ান্ত বিভাগে কাঁটা নাশপাতিটির চারপাশে নাচছে। এই দ্বিধা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টি স্বীকৃতি দেওয়ার পরে নিরর্থকতায় নেমে যাওয়ার পরিবর্তে স্পিকাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কবিতাটি একটি ইতিবাচক নোটে শেষ হয়েছে। মূলত “ফাঁকা পুরুষদের” দ্বারা যে বিষয়টি ধরে রাখা হয়েছিল তা তাদের জন্য বহুমুখী গোলাপের পরিবর্তনগুলি উপলব্ধি করার অস্পষ্ট আশা হিসাবে উপলব্ধি করার পথে: তারা God শ্বর নয় এমন সমস্ত কিছু খালি করে এবং শুদ্ধকরণের ডিলিটেবল মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করে উদ্ধার অর্জন করতে হবে।
1962 এর একটি নিবন্ধে টেক্সাস সাহিত্য এবং ভাষায় অধ্যয়ন (Tsll), ড্যানিয়েল জে ম্যাককনেল “দ্য হোলো মেন” এর শেষে কোনও রূপান্তর দেখতে পাচ্ছেন না, তবে তিনি এটি একটি ইতিবাচক নোটে শেষ করেছেন:
এলিয়টের অর্থ এই বোঝানো যে কেবল খ্রিস্টধর্মের সত্যগুলিতে প্রত্যাবর্তন তার নিজের পাপের ওজনের নীচে চূর্ণবিচূর্ণ একটি বিশ্বকে বাঁচাতে পারে এবং স্বাস্থ্য এবং সত্য দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তখনই “দৃষ্টিহীন” এ ফিরে আসবে যখন “চোখগুলি আবার উপস্থিত হয় / যেমন চিরস্থায়ী তারকা / মাল্টিফোলিয়েট রোজ”। । । পুনর্বিবেচনাটি সকালের মতোই নিশ্চিত, তবে প্রথমে অবশ্যই ক্রুশবিদ্ধকরণ আসতে হবে, প্রথমে অবশ্যই মিথ্যা আশা, ইতিহাসের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং নৈতিক পছন্দের প্রত্যাবর্তন অবশ্যই আসতে হবে। এলিয়ট (জোসেফ) কনরাডের সাথে একমত হয়েছেন যে লন্ডন ব্রিজটি সত্যই “নিচে পড়ে”, তবে খ্রিস্টান স্বীকৃতিটির নতুন জগতের জন্ম হতে পারে এমনভাবে ওল্ড ওয়ার্ল্ডকে অবশ্যই একটি “হুইপার” দিয়ে শেষ করতে হবে। এতে এলিয়ট বোঝায়, আমাদের একমাত্র আশা রয়েছে।
(এটি ভাবতে বুনো যে এই টুকরোগুলি আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় দুটি সাহিত্য জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল- জার্নালগুলি যা এখন স্টাফ প্রকাশ করে: “ওপেন মার্শল্যান্ডে সম্প্রদায়কে পুনর্নির্মাণ করা: ইকোক্রিটিকাল অ্যান্টি-শিক্ষা কাজুও ইশিগুরোতে কখনও আমাকে যেতে দিন“এবং” আটলান্টিক মহাসাগর আমাদের মাথার উপর ভাঙা: ক্লাউডিয়া র্যাঙ্কাইন, রবার্ট লোয়েল এবং লিরিক বিষয়ের সাদা রঙের বিষয় ””)
এলিয়ট ১৯২27 সালে “দ্য হোলো মেন” প্রকাশের পরেই রূপান্তরিত হয়েছিল এবং কবিতায় সেই আসন্ন রূপান্তরকরণের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া লোভনীয়, তবে আমি এই দুটি পাঠকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না। টোনালিআমি “হঠাৎ” কবিতার স্পিকার (গুলি) এর কোনও প্রমাণ শুনি না যে God শ্বর ব্যতীত জীবন অর্থহীন এবং খ্রীষ্টের দিকে ফিরে আনন্দে ফিরে আসে। যদি “দ্য হোলো মেন” এক ধরণের গান হয় তবে আমি আশা করব শুনুন চূড়ান্ত বিভাগে এ জাতীয় পরিবর্তন, তবে, আবারও আমি করি না। আমি যা শুনি তা হ’ল ফাঁকা পুরুষদের ব্যর্থতার বোধের ধারাবাহিকতা – এমন একটি ব্যর্থতার অনুভূতি যা তাঁর ধর্মান্তরের আগে এলিয়টের বেশিরভাগ কবিতার কেন্দ্রবিন্দু।
তবে এটি একটি দুর্দান্ত কবিতা, এবং এটি অবশ্যই আমাদের একটি পছন্দের সাথে উপস্থাপন করে, যেমন ম্যাককনেল যুক্তি দেখিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং God শ্বরের প্রতি বিশ্বাসের “হলোনেস” এর মধ্যে, এমনকি কবিতার বক্তারা যদি নিজেকে এই বিশ্বাসকে স্বীকার করতে অক্ষম বলে মনে করেন, এলিয়টের মতো মাত্র কয়েক বছর পরেও।
এলিয়টের কবিতা থেকে লাইন সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়েছে পপ সংগীতে। পোষা শপ ছেলেদের 1986 হিট “ওয়েস্ট এন্ড গার্লস” সম্ভবত “অনেকগুলি ছায়া, ফিসফিস করে কণ্ঠস্বর” লাইন দিয়ে “ফাঁকা পুরুষদের” প্রতি ইঙ্গিত দেয়।
এটি শিল্পের অন্যান্য কাজগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। 1980 এর দশকে, রবার্ট মাদারওয়েল বেশ কয়েকটি পেইন্টিং তৈরি করেছিলেন (একা একা এবং সিরিজ) নামে পরিচিত ফাঁকা পুরুষ।
ক্রিস মার্কার 2005 ইনস্টলেশন দুপুরে পেঁচা এলিয়টের কবিতায় মার্কার থেকে লাইন এবং মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত। জিউলিয়া সেনসির কুকুরের মতো হিউম্যানয়েডগুলির কঙ্কালের কাঠামোর সিরিজ তাদের হাতে অভিনয় করে যেন তারা ফোন ধারণ করে –“ফাঁকা পুরুষ” বলা হয়– বর্তমানে ফ্লোরেন্সের ফন্ডাজিওন পালাজো স্ট্রোজিতে দেখা গেছে।
এলিয়ট ফোর ১৯৯৯ এর প্রবন্ধে নতুন মানদণ্ডরজার কিমবল লিখেছেন যে “এলিয়ট বাস্তবতায় আচ্ছন্ন ছিল”:
এটি কবি হিসাবে তাঁর ক্ষমতার চূড়ান্ত উত্স এবং সমালোচক হিসাবে তাঁর কর্তৃত্ব। তিনি সর্বত্র এরসাতজ: এরসাতজ সংস্কৃতি, এরসাতজ ধর্ম, এরস্যাটজ হিউম্যানিটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িত ছিলেন। এটি, অবশেষে, আধুনিকতাবাদের কাছে দেরী, ধর্মীয় এলিয়টকেও জন্মগত করে তোলে: ভ্রান্তির সাথে তাঁর অধৈর্যতা।
আমরা অবশ্যই “দ্য হোলো মেন” এবং এলিয়টের অধৈর্যতা নিয়ে বাস্তবের সাথে এই আবেশটি দেখতে পাচ্ছি যা কিমবলকে “এরসাতজ হিউম্যানিটি” এবং “এরস্যাটজ ধর্ম” বলে ডাকে।