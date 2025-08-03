100 মিটারে অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কী করেছিলেন? – আর্থিক

অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত এবং 100 টি ফ্ল্যাট মিটার শা’কারি রিচার্ডসনকে গত সপ্তাহান্তে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, একটি সংশোধন কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তবে 24 ঘন্টারও কম সময়ে মুক্তি পেয়েছিল।
তিনি তাকে বড় সমস্যা তৈরি করেননি কারণ বৃহস্পতিবার জন্য তিনি 100 টি মহিলা মিটারের প্রাথমিক রাউন্ডে দৌড়েছিলেন মার্কিন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ যে ওরেগনের ইউজিনে উদযাপিত হয়।
অ্যাথলিটের সেপ্টেম্বরে টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় পাস রয়েছে একজন ডিফেন্ডার হিসাবেতিনি বুদাপেস্টে ২০২৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার জিতেছিলেন এবং গত গ্রীষ্মে প্যারিস গেমসে রৌপ্য দিয়ে শেষ করেছিলেন। তিনি অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেতে 4×100 রিলেও সহায়তা করেছিলেন।
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ’কারি রিচার্ডসন কী থামিয়ে দিয়েছিল?
গত রবিবার শ’কারি রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল সিয়াটল-টাকোমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার প্রেমিককে আক্রমণ করুন। টি এজেন্সি কর্তৃক প্রাপ্ত একটি পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে কর্তৃপক্ষ এটি চতুর্থ শ্রেণির ঘরোয়া সহিংসতার জন্য ইঙ্গিত করেছেতিনি প্রেস অ্যাসোসিয়েটেড।
রিচার্ডসন, 25, গত রবিবার বিকেলে 6:54 এ ওয়াশিংটনের ডেস মাইনসে দক্ষিণ সংশোধন সত্তা (স্কোর) এ প্রবেশ করেছিলেন এবং মুক্তি পেয়েছিলেন সোমবার বিকেলে 1:13 এ।
“ইউএসএটিএফ প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে সচেতন এবং এই বিষয়ে মন্তব্য করছে না,” ইউএসএ ট্র্যাক এবং ফিল্ড এক বিবৃতিতে বলেছেন।
রিচার্ডসনের এজেন্ট তাত্ক্ষণিকভাবে ইমেলের মাধ্যমে মন্তব্যগুলির জন্য কোনও অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি এপি।
পুলিশ রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে একজন অফিসারকে পরিবহণ প্রশাসনের একজন সুপারভাইজার দ্বারা একটি অশান্তির বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল রিচার্ডসন এবং তার প্রেমিকএছাড়াও স্প্রিন্টার খ্রিস্টান কোলম্যান।
অফিসার ক্যামেরার চিত্রগুলি পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষণ করেছেন রিচার্ডসন তার বাম হাতটি ছড়িয়ে দিয়েছেন, কোলম্যানের ব্যাকপ্যাকটি ধরুন এবং এটিকে ফেলে দেন। তারপরে, রিচার্ডসন তাকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করার সময় কোলম্যানের পথে উঠেছিলেন বলে মনে হয়েছিল। কোলম্যানকে প্রাচীরের বিরুদ্ধে ঠেলা দেওয়া হয়েছিল।
প্রতিবেদনে যোগ করা হয়েছে যে রিচার্ডসন মনে করেছিলেন কোলম্যানকে একটি বস্তু চালু করেছে, যা টিএসএ ইঙ্গিত করেছিল যে তারা হতে পারে হেডফোন।
“তারা আমাকে জানিয়েছিল যে কোলম্যান তদন্তে অংশ নিতে চান না এবং শিকার হতে অস্বীকার করেছেন,” অফিসার পুলিশ রিপোর্টে লিখেছেন।
২০২১ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক পরীক্ষায় ইতিবাচক গাঁজা ফলাফল পেয়েছিলেন এবং টোকিও অলিম্পিক গেমসে প্রতিযোগিতা করেননি।
এই রবিবার, স্প্রিন্টারটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে 200 মিটারের শেষের বাইরে ছিল। 22.56 সেকেন্ডের সময় নিয়ে তিনি তার উত্তাপে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। বুদাপেস্ট 2023, এই পরীক্ষায় ব্রোঞ্জ জিতেছে, যা চলতি মরসুমে চলেনি।
রিচার্ডসন কেবল তার অনস্বীকার্য গতির জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলেন না, তবে তাঁর স্টাইলের জন্যও রয়েছেন চুলের রঞ্জক, দীর্ঘ আঁকা নখ এবং উল্কি যারা উপস্থিত হয় তখন যারা জনসাধারণের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।
অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স, শ’কারি রিচার্ডসন এটি ইতিহাসের অন্যতম দ্রুত মহিলা। বুদাপেস্ট 2023 উদযাপনের সময় অ্যাথলিটরা অর্জন করেছিলেন 10.64 সেকেন্ডের সাথে পঞ্চম স্থানটি ভাগ করুন।