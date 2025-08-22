You are Here
1000 এরও বেশি পেনজা দ্বীপ দ্বীপ প্রচারের অংশ হিসাবে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে
1000 এরও বেশি পেনজা দ্বীপ দ্বীপ প্রচারের অংশ হিসাবে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে

পেনজা অঞ্চলে, জনস্বাস্থ্য ও চিকিত্সা প্রতিরোধের আঞ্চলিক কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আয়োজিত একটি বৃহত -স্কেল প্রফিল্যাকটিক প্রচার “স্বাস্থ্য দ্বীপ” শেষ হয়েছে। জাতীয় প্রকল্পের “দীর্ঘ এবং সক্রিয় জীবন” এর ফেডারেল প্রকল্প “প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্য” এর অংশ হিসাবে ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অ্যাকশনে অংশগ্রহণকারীদের রক্তচাপের পরিমাপ, বডি মাস ইনডেক্স নির্ধারণ, রক্তে গ্লুকোজ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করে, অক্সিজেনের সাথে অন্তঃসত্ত্বা চাপ এবং রক্তের স্যাচুরেশন পরিমাপ করে একটি বিস্তৃত পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ত্বকের নিওপ্লাজম এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এবং চিকিত্সা প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শগুলিও মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

মেডিকেল প্রতিরোধের ডাক্তার অনুসারে, স্বেতলানা বেলকিনা, অতিরিক্ত শরীরের ওজন (cases 68% ক্ষেত্রে) চিহ্নিত ঝুঁকির কারণগুলির শীর্ষস্থানীয় ঝুঁকি, হাইপারকলেস্টেরোলেমিয়া পরীক্ষিত 42% এ পাওয়া গেছে। বর্ধিত রক্তচাপ অংশগ্রহণকারীদের 38% এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া 16% এর সাথে নিবন্ধিত হয়।

চর্মরোগ সংক্রান্ত স্ক্রিনিংয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল: 370 জন একটি ডার্মাটোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, বেসালিয়ামের সন্দেহের 4 টি মামলা এবং মেলানোমার সন্দেহের 5 টি মামলা প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য 700 টিরও বেশি সৌম্য নিওপ্লাজম পরীক্ষা করেছেন।

হেপাটাইটিস বি এবং সি এর এক্সপ্রেস ডায়াগনস্টিকসের জন্য একটি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মে, 250 জনকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। লিভারের প্রাথমিক প্যাথলজি পরীক্ষিত 4.8% এ সনাক্ত করা হয়েছিল, এগুলির সমস্তই অতিরিক্ত পরীক্ষার লক্ষ্য।

চিকিত্সকরা এমন নাগরিকদের সাথে পৃথক কথোপকথন করেছিলেন যাদের স্বাস্থ্য সূচকগুলিতে বিচ্যুতি রয়েছে এবং ঝুঁকির কারণগুলি সংশোধন করার জন্য সুপারিশ দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা যেমন জোর দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যের নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিত্সা সহায়তার জন্য সময়মত আবেদন একটি দীর্ঘ এবং সক্রিয় জীবনের ভিত্তি।

