11 আগস্টে কী আইন কার্যকর হয়েছে
11 আগস্টে কী আইন কার্যকর হয়েছে

সোমবার, ১১ ই আগস্ট, আইনটির সংশোধনীগুলির বেশ কয়েকটি ব্লক কাজ শুরু করে। চতুর্থ, 500 থেকে 2 হাজার রুবেল পর্যন্ত। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা বেড়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গাড়ি, রাশিয়ান প্রহরী, এফএসবি, এফএসও, প্রসিকিউটর অফিস, ফেলডিগেরি এবং রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের কিছু বিভাগ প্রদত্ত রাস্তায় বিনামূল্যে ভ্রমণের অধিকার পেয়েছিল। একই সময়ে, অর্জিত রাশিয়ান নাগরিকত্ব বঞ্চিত করার জন্য ভিত্তিগুলির তালিকা সন্ত্রাসবাদ এবং অবজ্ঞাপূর্ণ কর্মের প্রচার সহ 20 পদে প্রসারিত করা হয়েছিল।

নাগরিকত্ব হারানোর 20 টি কারণ

অর্জিত নাগরিকত্ব বঞ্চিত করার জন্য ভিত্তিগুলির সম্প্রসারণ ফেডারেল আইন সংশোধন করে “নাগরিকত্বের বিষয়ে” নির্ধারিত হয়েছিল। সংসদীয় স্পিকার ব্যাচেস্লাভ ভোলোডিনের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধিদের দ্বারা ২০২৫ সালের জুনে তাদের রাজ্য ডুমায় জমা দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্জিত নাগরিকত্বের এই মুহুর্তে তারা রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 64৪ টি নিবন্ধ থেকে বঞ্চিত হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে দেশের কোট এবং দেশের পতাকা অপব্যবহারের জন্য, দাঙ্গার সংগঠন এবং ড্রাগগুলি অবৈধ অধিগ্রহণের জন্য।

বিলটি এই তালিকার আরও 20 টি ভিত্তি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, যার মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের জন্য জনসাধারণের আহ্বান, সন্ত্রাসবাদের ন্যায্যতা বা প্রচার (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 205.2 অনুচ্ছেদ 1), যৌন প্রকৃতির হিংস্র ক্রিয়াকলাপ (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের অনুচ্ছেদ 3-5), এ (রাশিয়ান ফেডারেশন এর অনুচ্ছেদ 3-5 অংশ), হত্যাকাণ্ড (রাশিয়ান ফেডারেশন এর অনুচ্ছেদ 105) সহ (রাশিয়ান ফেডারেশন এর অনুচ্ছেদ 3-5) ২–৩ শিল্প “আমরা সবাইকে গ্রহণ করি, তবে আমাদের অবশ্যই আইন, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ভাষা, ভাষা সম্মান করা উচিত,” জুলাই ১ 17 জুলাই, রাষ্ট্রপতিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত নয়, তিনিও রাষ্ট্রীয় ডুমা দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। ক্রিমিয়া

খারাপ শিক্ষার জন্য একটি জরিমানা

আরেকটি আইন, যা 11 আগস্টে কার্যকর হয়েছিল, শিল্পে সংশোধিত। 5.35 রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রশাসনিক কোড পিতামাতার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নয়। এখন অবধি, এই নিবন্ধের প্রথম অংশের অধীনে, রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রশাসনিক অপরাধের কোডটি 100-500 রুবেলের জন্য জরিমানা করা যেতে পারে। “তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তাদের অধিকার এবং স্বার্থ সুরক্ষা সম্পর্কিত ছোটখাটো কর্তব্যগুলির আইনী প্রতিনিধিদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বা অনুচিত বা অনুপযুক্ত পারফরম্যান্সের জন্য।” ২০২৪ সালের নভেম্বরে, রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার রাজ্য ডুমাকে একটি বিল প্রবর্তন করে, এই দোষের জন্য কাঁটাচামচ বাড়িয়ে 0.5-2 হাজার রুবেল পর্যন্ত এই দোষের জন্য জরিমানার জন্য।

একই সময়ে, প্রাথমিকভাবে বিলের পাঠ্যে পিতামাতার জন্য জরিমানার বৃদ্ধি বলা হয়নি: এটি নাৎসি প্রতীক প্রদর্শনের জন্য প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাগুলি বৃদ্ধিতে নিবেদিত ছিল এবং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সংশোধনীর “পিতামাতার” অংশটি রাজ্য ডুমায় দ্বিতীয় পাঠের প্রবর্তন করেছিল। সংসদ এই আইনটি ১ July জুলাই গ্রহণ করেছিল এবং ৩১ জুলাই এটি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নোট করুন যে শিল্পের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। 5.35 পুলিশের প্রশাসনিক অপরাধের কোডগুলি তাদের পিতামাতাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে যারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ম লঙ্ঘন করে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক স্কুটারগুলিতে চড়তে দেয়।

সুরক্ষা বাহিনীর জন্য সর্বত্র আমাদের একটি রাস্তা আছে

একই সময়ে, ১১ ই আগস্ট, ফেডারেল আইনের সংশোধনী “রাশিয়ান ফেডারেশনের রাস্তা ও রাস্তাগুলিতে” প্রদত্ত রুটের জন্য বিশেষ পরিষেবাগুলির অবাধ ভ্রমণে নিবেদিত “উপার্জন করা হয়েছিল। রাজ্য ডুমা কর্তৃক গ্রহণের আগে, কেবল একটি অ্যাম্বুলেন্স, দমকলকর্মীরা এবং পুলিশকে রঙিনোগ্রাফিক রঙিন সহ পুলিশ এই অধিকারটি ব্যবহার করতে পারে। ২০২৫ সালের মে মাসে, ডেপুটিস ভ্যাসিলি পিসকারেভ এবং আলেকজান্ডার খিনশতেইন (এখন তিনি কুরস্ক অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত), তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, রাশিয়ান গার্ড এবং এফএসবি -র গাড়িও বেতনের রুটে বিনামূল্যে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যামূলক উপকরণগুলি বলেছে যে কোনও অপরাধ বা অপরাধের ঘটনাস্থলে “অপারেশনাল আগমন” এর জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবাগুলির জন্য বিদ্যুৎ রাস্তাগুলির প্রয়োজন, পাশাপাশি অপরাধীদের আটক করার জন্য প্রয়োজন।

সংশোধনীগুলির লেখকদের মতে, তারা তাদের নিজস্ব সময়কালে এবং সন্ত্রাসবাদী হামলা থেকে নাগরিকদের সুরক্ষার সময় “বিশেষত প্রাসঙ্গিক” হয়ে ওঠে। রাজ্য ডুমায় দ্বিতীয় পাঠের মাধ্যমে, রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার এফএসও, প্রসিকিউটর অফিস, তদন্তকারী কমিটি, ফেলডিগার সার্ভিস এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের বিশেষ কর্মসূচির প্রধান অধিদপ্তরের দ্বারা এই তালিকাটি পরিপূরক করতে বলেছিল। ডেপুটিরা এই অনুরোধটি বিবেচনায় নিয়েছিল। সংশোধনীগুলি 22 জুলাই রাজ্য ডুমা দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং 31 জুলাই তাদের ভ্লাদিমির পুতিন স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

আলেকজান্ডার ভোরনভ

