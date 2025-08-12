11 টি সাই-ফাই টিভি শো মর্মস্পর্শী অন্ধকার সমাপ্তি সহ

এখন পর্যন্ত তৈরি সেরা কিছু টিভি শো এর ক্ষেত্রের অন্তর্গত সাই-ফাইএবং অনেকে কয়েক দশক ধরে পপ সংস্কৃতি স্মৃতিতে আটকে আছেন। যাইহোক, শেষগুলি এমনকি বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীর জন্য মেক-বা-ব্রেক মুহুর্তগুলি-ভুল পদক্ষেপটি অন্যথায় উজ্জ্বল সিরিজটি কলুষিত করতে পারে, এটিকে অস্পষ্ট করে তোলে। অন্যরা পরিবর্তে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে কারণ তাদের ফাইনালগুলি কতটা অবিস্মরণীয় ছিল।
তাদের সংবেদনশীল অন্ত্রে ঘুষিগুলির জন্য কুখ্যাত, কয়েকটি সেরা এবং সবচেয়ে খারাপ অন্ধকার সাই-ফাই টিভি শো ফাইনালগুলি একটি সাধারণ থ্রেড ভাগ করে: তাদের নিখুঁত নির্লজ্জতা। হতে পারে নায়ক মারা যায়, কেন্দ্রীয় মিশন ব্যর্থ হয়, বা হঠাৎ বাতিল হয়ে গল্পটি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত দৃশ্যগুলি কেবল জিনিসগুলি গুটিয়ে রাখে না, তারা দর্শকদের স্তব্ধ নীরবে পর্দার দিকে তাকিয়ে ছেড়ে দেয়।
অন্ধকার সায়েন্স-ফাই টিভি শো সমাপ্তিগুলি হ’ল যেগুলি কত সময় কেটে যায় না কেন দূরে সরে যেতে অস্বীকার করে। এই সিদ্ধান্তগুলি এখনও বহু বছর পরে ভক্তদের দ্বারা বিতর্কিত, ফাইনালগুলি শ্রোতাদের কাঁপিয়ে তোলে এবং যে গল্পগুলি নোটগুলিতে পর্দা বন্ধ করার সাহস করেছিল তা এত মারাত্মক তারা এখনও আপনাকে শীতল করতে পারে।
11
রিবুট (1994-2001)
শেষটি তার নায়কদের একটি অমীমাংসিত ডিজিটাল অ্যাপোক্যালাইপসে আটকে রেখেছিল
অ্যানিমেটেড কাল্ট ক্লাসিক রিবুট সাই-ফাই টেলিভিশনে সবচেয়ে হতাশাজনকভাবে গা dark ় ক্লিফহ্যাঞ্জারগুলির সাথে বন্ধ। মরসুম 4, পর্ব 8 এ, “ক্রাউচিং বিনোম, লুকানো ভাইরাস”, শোয়ের ডিজিটাল রাজ্যটি খলনায়ক ডেমন পরাজিত হওয়ার পরেও নতুন হুমকির তাঁত হওয়ার পরে বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে। বব (মাইকেল বেনিয়ার) এবং তার মিত্ররা মুহূর্তের জন্য বিজয়ী বলে মনে হচ্ছে, তবে স্থিতিশীলতা স্বল্পস্থায়ী।
আসল স্টিংটি হ’ল সিরিজটি মিড-আর্ক শেষ হয়। মেগাবাইট (টনি জে) পালিয়ে যায় এবং প্রতিশোধের দিকে তার দর্শনীয় স্থানগুলি সেট করে মেইনফ্রেমকে নতুন বিপদে ডুবিয়ে দেয়। পর্বটি বড় বড় লড়াই এবং উচ্চতর অংশের ইঙ্গিত দেয় – তারপরে কেবল থামে। কোনও বন্ধ, কোনও সমাধান নেই, কেবল অশুভ প্রতিশ্রুতি নেই।
ভক্ত রিবুট চরিত্রগুলির জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কল্পনা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং যেহেতু কোনও ধারাবাহিকতা বাস্তবায়িত হয়নি, সেই অন্ধকার স্থায়ী হয়ে ওঠে। এটি একটি অন্ধকার সাই-ফাই টিভি শো ফাইনালের একটি প্রধান উদাহরণ যেখানে রেজোলিউশনের অনুপস্থিতি সবচেয়ে ভুতুড়ে অংশে পরিণত হয়েছিল।
10
আলফ (1986-1990)
প্রিয় এলিয়েনের ক্যাপচারটি একটি মর্মাহতভাবে মারাত্মক সিটকম ফিনালের জন্য তৈরি
যখন আলফ 1980 এর দশকের ফ্যামিলি সিটকম হিসাবে পরিচিত ছিল, এর চূড়ান্ত পর্ব, মরসুম 4, পর্ব 24, “আমাকে বিবেচনা করুন”, একটি অপ্রত্যাশিতভাবে নির্লজ্জ মোড় নিয়েছিল। উইসক্র্যাকিং এলিয়েন আলফ (পল ফুস্কো কণ্ঠ দিয়েছেন) অবশেষে মেলাম্যাকের গ্রহের গ্রহ থেকে অন্যদের সাথে পুনরায় একত্রিত হওয়ার সুযোগ পান। পেওফ ভক্তরা অপেক্ষা করার সাথে সাথে এটি সেট আপ করা হয়েছে।
পরিবর্তে, পর্বটি সরকারী এজেন্টদের তাকে আক্রমণ ও ক্যাপচারের সাথে শেষ করে। কোনও চালাক পালানো নেই, কোনও কৌতুক মোচড় নেই – কেবল আলফ ঘিরে, শক্তিহীন এবং একটি অনিশ্চিত ভাগ্যের মুখোমুখি। হালকা হৃদয়গ্রাহী হাস্যরসে সমৃদ্ধ একটি অনুষ্ঠানের জন্য, টোনাল শিফটটি ঝাঁকুনি দিচ্ছিল।
ক্লিফহ্যাঞ্জারটি সমাধানের জন্য একটি ফলো-আপ টিভি চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা 1996 এর দশক পর্যন্ত সফল হয়নি প্রকল্প আলফ (যা মূলটির মাত্র দু’জন সদস্যও বৈশিষ্ট্যযুক্ত আলফ কাস্ট), যার অর্থ এই আকস্মিক, সোমবার ক্যাপচারটি প্রায় এক দশকের জন্য এলিয়েনের চূড়ান্ত মুহূর্ত হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। একটি পারিবারিক শোয়ের জন্য, এটি টেলিভিশনের অন্যতম অপ্রত্যাশিত অন্ধকার সাই-ফাই-ফাই সমাপ্তি।
9
ডার্ক ম্যাটার (2015-2017)
একটি বিশাল ক্লিফহ্যাঙ্গার গ্যালাক্সিটিকে সর্বাত্মক যুদ্ধে ডুবিয়ে দেয়
অন্ধকার বিষয় বাধ্যতামূলক রহস্যের তিনটি asons তু নির্মিত হয়েছে, কেবল এটির নির্লজ্জ মোড় দিয়ে শেষ করতে। মরসুম 3, পর্ব 13, “কোথাও যেতে হবে না” রাজার ক্রুদের ক্রমবর্ধমান আন্তঃকেন্দ্রিক সংঘাতের মধ্যে ধরা পড়ে। তারা যেমন একটি স্বচ্ছল এলিয়েন আক্রমণ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত, তেমনি বিশ্বাসঘাতকতা স্ট্রাইক।
ফাইনালটি তাদের আক্রমণ শুরু করে, মানবতার প্রতিরক্ষা ভেঙে যাওয়া এবং তাদের থামানোর কোনও সুস্পষ্ট উপায় দিয়ে এলিয়েন বাহিনী দিয়ে শেষ হয়। প্রতিটি কাহিনীটি অমীমাংসিত রেখে দেওয়া হয়, এবং গ্যালাক্সি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।
কারণ অন্ধকার বিষয় হঠাৎ করে 2017 সালে বাতিল করা হয়েছিল, রাজা ক্রুদের লড়াই ফিরে দেখার কোনও সুযোগ ছিল না – যার অর্থ, ক্যাননে, এলিয়েন হুমকি সম্ভবত সমস্ত কিছু মুছে ফেলেছে। এটি একটি গা dark ় সাই-ফাই টিভি শো সমাপ্তির উদাহরণ যেখানে হতাশাই একমাত্র উপসংহার।
8
12 বানর (2015-2018)
বিশ্ব সংরক্ষণ করা চূড়ান্ত ব্যক্তিগত ব্যয়ে এসেছিল
4 মরসুমে, পর্ব 11, “শুরু,” 12 বানর বিজয় এবং হৃদয় বিদারক উভয়ই দিয়ে তার মন-বাঁকানো সময় ভ্রমণ কাহিনী বন্ধ করে দেয়। কোল (অ্যারন স্ট্যানফোর্ড) এবং ক্যাসি (আমান্ডা শুল) অবশেষে ইতিহাস থেকে অ্যাপোক্যালিপটিক প্লেগ মুছে ফেলতে সফল হয়। মানবতা সংরক্ষণ করা হয়, তবে এই টাইমলাইনে তাদের ভাগ করা অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে।
কোল তার নিজস্ব টাইমলাইনের ইভেন্টগুলির সংস্করণ মুছে ফেলার জন্য নতুন বাস্তবতা সুরক্ষিত করতে নিজেকে ত্যাগ করতে বেছে নিয়েছে। যদিও চূড়ান্ত শটগুলি প্রকাশ করে যে, কোনওভাবে, কোল এবং ক্যাসি একসাথে একটি টাইমলাইনে উপস্থিত রয়েছে, অনেক অশুভ ভিজ্যুয়াল ক্লুগুলি বোঝায় যে সমস্ত কিছু মনে হয় না। অনেক ভক্ত যেমন উল্লেখ করেছেন, গ্রহণযোগ্যতা হ’ল এই জুটিটি নিরাপদ থেকে অনেক দূরে।
এটি এমন একটি সমাপ্তি যা জেনারটির সংবেদনশীল অংশকে আলিঙ্গন করে, দর্শকদের মনে করিয়ে দেয় যে বীরত্ব প্রায়শই অসহনীয় ক্ষতির সাথে আসে। ইতিহাস পুনর্লিখন সম্পর্কে একটি গল্পের জন্য, 12 বানর কিছু ট্র্যাজেডি প্রমাণ করে উপসংহারগুলি নতুন তৈরি না করে এড়ানো যায় না।
7
হারানো (2004-2010)
শেষের ঝাপসা জীবন, মৃত্যু এবং অমীমাংসিত রহস্য
সমাপ্তি হারিয়ে গেছেমরসুম 6, পর্ব 17, “দ্য এন্ড” টিভি ইতিহাসের বৃহত্তম বিতর্কগুলির একটির জন্ম দিয়েছে। বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের যাত্রা একটি পরাবাস্তব, বিশুদ্ধকরণের মতো জায়গাতে শেষ হয় যেখানে তারা একসাথে “এগিয়ে যায়”। জ্যাক (ম্যাথিউ ফক্স) ম্যান ইন ব্ল্যাককে পরাজিত করার পরে দ্বীপে মারা যায় এবং দ্বীপের ভবিষ্যত অনিশ্চিত রয়েছে।
সংবেদনশীল অবস্থায়, শেষটি অনেকগুলি প্লটের থ্রেডগুলি উত্তরহীন করে দেয় এবং বেঁচে থাকার জন্য ক্ষণস্থায়ী হিসাবে পেইন্ট করে। চরিত্রগুলির দ্বীপ থেকে বাঁচতে বা এটি সুরক্ষিত করার জন্য লড়াই করে যাচাই করে তোলে, ইঙ্গিত করে যে ট্র্যাজেডিটি অনিবার্য ছিল।
অনেক দর্শকের জন্য, শেষ হারিয়ে গেছে মৃত্যুহার এবং ভাগ্যের উপর কম রেজোলিউশন এবং আরও একটি অস্তিত্বের ধ্যান ছিল – এবং এমন একটি যা জীবিতদের তাদের ভূত থেকে বাঁচতে দেয়নি। এর সৌন্দর্য এবং হতাশার মিশ্রণ এটি অন্ধকার সায়েন্স-ফাই টিভি শো ফাইনালের মধ্যে একটি জায়গা অর্জন করে।
6
ওয়েস্টওয়ার্ল্ড (2016-2022)
মানবতার বিলুপ্তি চূড়ান্ত মুহুর্তগুলিতে অনিবার্য হয়ে ওঠে
মরসুম 4, পর্ব 8, “এটি কী হবে,” বিতরণ করে ওয়েস্টওয়ার্ল্ডএর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক মোড়। শেষ পর্যন্ত, মানব এবং হোস্ট উভয় সভ্যতা ভেঙে গেছে। ডলোরেস (ইভান রাহেল উড) একটি সিমুলেটেড “পরীক্ষা” বিশ্ব তৈরি করে, তবে এটি বোঝানো হয়েছে যে এটি বিলুপ্তির আগে জীবনের চূড়ান্ত পুনরাবৃত্তি।
প্রতিটি বিজয় ফাঁকা হয়ে যায়: শার্লট হেল (টেসা থম্পসন) নিজেকে ত্যাগ স্বীকার করে, বার্নার্ড (জেফ্রি রাইট) মারা যায় এবং রিয়েল ওয়ার্ল্ড একটি জঞ্জালভূমি। মানুষ এবং হোস্টদের মধ্যে স্থায়ী শান্তির যে কোনও আশা বিলুপ্ত করা হয়েছে।
যখন ওয়েস্টওয়ার্ল্ড পরিকল্পিত পঞ্চম মরসুমের আগে বাতিল করা হয়েছিল, ফাইনালটি এখনও একটি নির্দিষ্ট উপসংহার হিসাবে পড়েছে – যেখানে বেঁচে থাকা গাণিতিকভাবে অসম্ভব। প্রযুক্তিটি যতই উন্নত হোক না কেন, কিছু ফিউচার পুনরায় লেখা যায় না এটি একটি অনর্থক অনুস্মারক।
5
ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা (2004-2009)
মানবতা জিতেছে, তবে ব্যয়টি প্রায় চূড়ান্ত ধ্বংস
4 মরসুমে, পর্ব 21, “ডেব্রেক, পার্ট 3,” ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা বহরটি একটি নতুন পৃথিবী সন্ধান করে শেষ হয়। হিউম্যান-সিলন জোট সেখানে স্থির হয়, সমস্ত উন্নত প্রযুক্তি ত্যাগ করে। পৃষ্ঠতলে, এটি একটি আশাবাদী নতুন সূচনা।
যাইহোক, ধ্বংসাত্মক ক্ষতির পরে বিজয় আসে। বহরের জনসংখ্যা ধ্বংস হয়ে গেছে, লরা রোজলিন (মেরি ম্যাকডোনেল) ডাইয়ের মতো মূল চরিত্রগুলি এবং বেঁচে থাকা সিলনগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর অর্থ হ’ল ইতিহাস নিজেই পুনরাবৃত্তি করবে – এবং মানবতার বেঁচে থাকার আশ্বাস থেকে অনেক দূরে।
ভঙ্গুর আশাবাদ এবং মারাত্মক অনিবার্যতার মিশ্রণ শেষ করে, ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা এর খ্যাতি সিমেন্ট করেছে অন্যতম স্বচ্ছল ডার্ক সাই-ফাই টিভি শো ফাইনাল প্রচারিত হিসাবে। হ্যাঁ, মিশনটি প্রযুক্তিগতভাবে একটি সাফল্য ছিল, তবে ব্যয়টি খুব দুর্দান্ত অনুভূত হয়েছিল।
4
মিঃ রোবট (2015-2019)
চূড়ান্ত মোড় নায়কটির পুরো পরিচয় মুছে ফেলেছে
মিঃ রোবটএর সমাপ্তি, মরসুম 4, পর্ব 13, “হ্যালো, এলিয়ট” সবার অন্ধকার সত্য প্রকাশ করে: এলিয়ট অ্যাল্ডারসন (রামি মালেক) দর্শকদের অনুসরণ করা “আসল” এলিয়ট নয়, বরং একটি বিচ্ছিন্ন পরিবর্তন নয়। মাস্টারমাইন্ড ব্যক্তিত্ব নিজেকে ত্যাগ করে যাতে মূলটি একটি সাধারণ জীবনযাপন করতে পারে।
যদিও “বাস্তব” এলিয়টের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে আশাবাদী, এটি আমাদের পরিচিত পরিবর্তনের জন্য একটি মৃত্যুদণ্ডের বাক্য – এমন একটি চরিত্র যার দৃষ্টিভঙ্গি পুরো সিরিজটিকে রূপ দিয়েছে। আমরা যে পরিচয়টি মূলের জন্য রেখেছি তা অস্তিত্ব বন্ধ করে দেয়।
সমাপ্তি মিঃ রোবট উভয়ই একটি সংবেদনশীল মুক্তি এবং একটি ধ্বংসাত্মক মুছে ফেলা, দর্শকদের এই উদ্বেগজনক ধারণা দিয়ে রেখে দেয় যে নায়কটি সত্যই কখনও প্রথম স্থানে অস্তিত্ব ছিল না। এটি একটি সুনির্দিষ্ট মাথা-স্ক্র্যাচার, এবং এলিয়ট দর্শকরা “বাস্তব” না হওয়া সত্ত্বেও, অনেক দর্শকের কাছে এখনও গল্পটির নায়ককে ডাইয়ের মতো দেখে মনে হয়েছিল।
3
ফ্রঞ্জ (২০০৮-২০১৩)
বিজয় একটি সম্পূর্ণ টাইমলাইনের ক্ষয় নিয়ে এসেছিল
মধ্যে ফ্রিঞ্জ মরসুম 5, পর্ব 13, “ভাগ্যের শত্রু”, ফ্রঞ্জ দলটি পর্যবেক্ষকদের পরাজিত করে এবং একটি টাইমলাইন পুনরুদ্ধার করে যেখানে তাদের আক্রমণ কখনই ঘটেনি। পিটার (জোশুয়া জ্যাকসন) এবং অলিভিয়া (আন্না টরভ) তাদের কন্যাকে ফিরিয়ে আনুন, তবে ওয়াল্টার (জন নোবেল) অবশ্যই বিজয় নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে।
ওয়াল্টারের অনুপস্থিতি স্থায়ী – পুনরুদ্ধার করা টাইমলাইনে, তাদের ভাগ করা সংগ্রামের ঘটনাগুলি কেউ মনে রাখে না। এটি কাগজে একটি জয়, তবে শোটির সংবেদনশীল মূলটি ছিন্নভিন্ন।
বিশ্বকে বাঁচানোর মূল্য হ’ল তাদের বন্ডগুলির মুছে ফেলা, এটি সাই-ফাই টিভি ইতিহাসের সবচেয়ে বিটসুইট এবং নিঃশব্দে ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি করে তোলে। অনেকটা শেষের মতো মিঃ রোবট, শেষে বিজয়ের মুহূর্ত ফ্রিঞ্জ একটি ফ্যান-প্রিয় চরিত্রের ক্ষতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ছাপিয়ে গিয়েছিল।
2
কোয়ান্টাম লিপ (1989-1993)
নায়ক কখনই এটিকে বাড়িতে করেন না
কোয়ান্টাম লিপএর সমাপ্তি, মরসুম 5, পর্ব 22, “মিরর ইমেজ” ডঃ স্যাম বেকেটকে (স্কট বাকুলা) সময়ের বাইরে একটি রহস্যময় বারে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি শিখেন যে তিনি পছন্দ করে লাফিয়ে যাচ্ছেন। দেশে ফিরে আসার সুযোগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি পরিবর্তে কোনও বন্ধুকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেন – এবং বিলুপ্ত হন।
একটি সমাপনী শিরোনাম কার্ড অন্ত্রের পাঞ্চ সরবরাহ করে: “ডাঃ স্যাম বেকেট কখনই দেশে ফিরে আসেনি।” এটি হঠাৎ, মেলানো এবং সমাধান ছাড়াই। পছন্দ অনেক আগে সোপ্রানোস কুখ্যাত কাট-টু-ব্ল্যাক দর্শকদের ভক্তদের ভক্ত কোয়ান্টাম লিপ তাদের প্রিয় শোটির আকস্মিক এবং হঠাৎ উপসংহারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল।
স্যামের ত্যাগের বছরগুলি পুরস্কৃত করার পরিবর্তে শোটি তাকে চিরতরে ছেড়ে দেয়, এটিকে সর্বকালের সম্প্রচারিত সাই-ফাই ফাইনালগুলির মধ্যে একটি করে তোলে। শেষ কোয়ান্টাম লিপ কয়েক দশক পরে এখনও অন্যতম কুখ্যাত ফাইনাল, এবং এমনকি রিবুট সিরিজটি তার সংবেদনশীল অন্ত্র-পাঞ্চের প্রভাবকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয় নি।