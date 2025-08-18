11 বছর বয়সী মেয়ে কর্নওয়াল বিউটি স্পটে করুণ জলের ঘটনায় মারা যায়

এই সপ্তাহান্তে দ্বিতীয় মর্মান্তিক জলের ঘটনায় একটি 11 বছর বয়সী মেয়ে মারা গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, পানিতে থাকা একজনের জন্য উদ্বেগের পরে শনিবার সন্ধ্যা at টার দিকে টরপয়েন্টের কাছে লিনহর নদীর তীরে জরুরি পরিষেবাগুলি ডেকে আনা হয়েছিল।
অফিসাররা জানিয়েছেন, দক্ষিণ ডিভন থেকে আসা মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং জরুরি চিকিত্সা দেওয়া হয়েছিল তবে ঘটনাস্থলে তাকে মৃত নিশ্চিত করা হয়েছে।
শিশুদের সন্ধানে পুলিশ এইচএম কোস্টগার্ড দল এবং প্যারামেডিকস দ্বারা যোগ দিয়েছিল।
ডিভন এবং কর্নওয়াল পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “তার পরবর্তী আত্মীয়দের অবহিত করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ অফিসাররা সমর্থন করবেন।
“মৃত্যুকে সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং করোনার জন্য একটি ফাইল প্রস্তুত করা হবে।”
ওয়েকার কোয়ে গ্রামটি লিনহর নদীর একটি খাঁটিতে অবস্থিত এবং এটি বহিরঙ্গন ক্রিয়াকলাপের জন্য জনপ্রিয়।
এটি এই সপ্তাহান্তে দ্বিতীয় শিশু জলের ট্র্যাজেডি।
শনিবার সন্ধ্যায়, একটি নিখোঁজ 12 বছর বয়সী ছেলের সন্ধানে একটি লাশ আবিষ্কার করা হয়েছিল, সর্বশেষ ইয়র্কশায়ার নদীতে সাঁতার কাটতে দেখা গেছে।
রাত ১০.৪৫ টায় ডার্লিংটনের কাছে রিচমন্ড জলপ্রপাতের নিকটে সোয়াল নদী থেকে সন্তানের দেহটি উদ্ধার করা হয়েছিল এবং এখনও সনাক্ত করা যায়নি। ছেলের পরিবারকে অবহিত করা হয়েছে, এবং মৃত্যুকে সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না।