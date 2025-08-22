You are Here
11 মেটেপেক রাস্তা ছাড় দেওয়া হয়

লিলিয়া গঞ্জালেজ

১১ টি প্রধান মেটেপেক রুট রয়েছে যা কৌশলগত পয়েন্টগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে যা অ্যাপ (পাবলিক-বেসরকারী সমিতি) এবং পিপিএস (পরিষেবাদি বিধান প্রকল্প) এর অধীনে ছাড় দেওয়া হয় এবং যা প্রয়োজনীয় মনোযোগ পায় না।

মেটেপেকের পৌরসভার সভাপতি, ফার্নান্দো ফ্লোরস ফার্নান্দেজ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সিটি কাউন্সিল তার রক্ষণাবেক্ষণে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কারণ যখন ছাড় দেওয়া সম্পদের বিবর্তনের সাথে বিবেচনা করা যায়।

রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারের এই রাস্তাগুলির মধ্যে হ’ল: টেকনোলজিকাল অ্যাভিনিউ, বেনিটো জুয়ারেজ অ্যাভিনিউ, লাস টরেস অ্যাভিনিউ, লো স্পিড (টোলোকান), মেট্রোপলিটন সার্কিট, সালভাদোর দাজ মিরান, কমনফোর্ট অ্যাভিনিউ, অন্যদের মধ্যে, যার ছাড়ের সংস্থাগুলি তাদের রাজ্যকে অবহেলা করেছে।

“আমাদের একটি সমস্যা আছে, মেটেপেকের প্রধান উপায়গুলি পৌরসভার যথাযথভাবে নয়, পিনো সুরেজ রাজ্য সরকার থেকেও, বেনিটো জুয়ারেজ অ্যাভিনিউ, টাওয়ার, প্রযুক্তিগত, নিম্ন গতি (টোলোকান), অন্যদের মধ্যে যদি আপনি এই উপায়গুলি আবরণকে আবরণ করে থাকেন তবে এটি একটি জটিল বিষয়,” তিনি বলেছেন।

সেই অর্থে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি নির্বাহী প্রধান, ডেলফিনা গামেজ এলভারেজকে প্রধান নাগরিকের অন্যতম দাবি হিসাবে প্রযুক্তিগত অ্যাভিনিউতে হস্তক্ষেপে সহায়তা করতে বলেছেন।

“সমস্যাটি হ’ল তিনি 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং যে সংস্থাগুলিতে তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল সেগুলি তাকে বজায় রাখে না, তাই আইনী, রাজনৈতিক এবং কর্তব্যগুলির মধ্যে লড়াইয়ের মধ্যে লড়াই রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

পৌরসভার এখতিয়ারের রাস্তাগুলি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে কেউ কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি উপস্থাপন করে না, তবে তারা পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ দ্বারা চিকিত্সা করা হচ্ছে, যারা প্রতিদিন রাজ্য সরকার দান করা 40 টন উপাদান ব্যবহার করে, তবে পৌরসভা সরকার দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

