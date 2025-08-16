11 রিয়াজান বিস্ফোরক উদ্ভিদ বিস্ফোরণে নিহত

মস্কোর দক্ষিণ -পূর্বে রাশিয়ার রিয়াজান অঞ্চলে একটি বিস্ফোরক উদ্ভিদে একটি বিস্ফোরণে কমপক্ষে এগারো জন শ্রমিক নিহত এবং ১৩০ জন আহত হয়েছেন, জরুরি কর্মকর্তারা ড শুক্রবার।
রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আরআইএ নভোস্টির মতে, ইলাস্টিক সিন্থেটিক ফাইবার প্ল্যান্টের একটি গানপাউডার ওয়ার্কশপ আগুন ধরেছে এবং ট্রিগার বিস্ফোরণ।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, ১১ জন নিহত হয়েছিল,” জরুরী পরিস্থিতি মন্ত্রক সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিল, ধ্বংসাবশেষের ছবি প্রকাশ করে এবং একটি ভবনের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
এতে যোগ করা হয়েছে যে বিস্ফোরণে ১৩০ জন আহত হয়েছে।
রাশিয়ান জরুরী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে তারা ক্ষয়ক্ষতি সাফ করার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছেন।
তদন্তকারীরা ড তারা রিয়াজান শহরের 65৫ কিলোমিটার (৪০ মাইল) দক্ষিণ -পূর্বে এবং মস্কোর দক্ষিণ -পূর্বে 250 কিলোমিটার (155 মাইল) দক্ষিণ -পূর্বে অবস্থিত লেসনয় গ্রামে আগুনের একটি প্রাথমিক তদন্ত চালাচ্ছিল।
বেনামে জরুরী উত্স বলেছি আরআইএ নভোস্টি আগুন এবং বিস্ফোরণটি সুরক্ষা লঙ্ঘনের কারণে হতে পারে।
রিয়াজান অঞ্চলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শোকের একদিন ঘোষণা করেছিল।
টেলিগ্রামে রায়াজানের গভর্নর পাভেল মালকভ বলেছেন, “পুরো অঞ্চলের অঞ্চলগুলিতে পতাকাগুলি নামানো হবে।”
এটি 2021 সালের অক্টোবর থেকে ইলাস্টিক কারখানায় দ্বিতীয় মারাত্মক বিস্ফোরণ, যখন 17 জন ছিল নিহত বিস্ফোরক প্রযোজক রেজরাদ দ্বারা পরিচালিত একটি কর্মশালায়।
ইলাস্টিক রাজ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা রোস্টেকের অন্তর্ভুক্ত, যা বেসামরিক ও সামরিক খাতে শিল্প বা উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য সরবরাহকারী একাধিক সংস্থা নিয়ে আসে।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে কারখানাটি ২০১৫ সালে দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং এর কর্মশালাগুলি অন্যান্য বিস্ফোরক নির্মাতারা ব্যবহার করেছিলেন।
এএফপি রিপোর্টিং অবদান।
