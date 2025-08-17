14-গেমের জয়ের ধারাবাহিকতার মধ্যে ‘বছরের চুক্তি’ করার জন্য ব্রিউয়াররা প্রশংসা করেছেন

মিলওয়াকি ব্রিউয়াররা বুদ্ধিমান দেখতে ব্যবসায়ের সময়সীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শনিবার রাতে, ব্রিউয়াররা তাদের পরপর 14 তম খেলা জিতে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি রেকর্ড তৈরি করেছিল।
31 জুলাই এনএল সেন্ট্রালের শীর্ষের চারপাশে ঝুলন্ত একটি রোস্টারকে উত্সাহিত করার জন্য ব্রিউয়াররা খুব বেশি পদক্ষেপ নেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বব নাইটিংগেল লিখেছেন যে মিলওয়াকির সময়সীমার একটি “পরম স্নুজার” ছিল, কারণ তারা কেবল নিকটবর্তী শেলবি মিলার মিলার জন্য অ্যারিজোনা ডায়মন্ডব্যাকগুলিতে 2 মিলিয়ন ডলার লেনদেন করেছিল।
তবে তিনি ভাবেন যে ব্রিউয়াররা তৈরি করেছে “বছরের ডিল“ব্যবসায়ের সময়সীমার আগে, যখন দলটি প্রথম বেসম্যান অ্যান্ড্রু ভনকে যুক্ত করেছিল।
“কে জানত যে স্টার্টার অ্যারন সিভালের পক্ষে প্রথম বেসম্যান অ্যান্ড্রু ভনকে লড়াইয়ের জন্য তাদের ১৩ ই জুন হোয়াইট সক্সের সাথে বাণিজ্য বছরের চুক্তিতে পরিণত হবে?” নাইটগেল লিখেছেন। “ভন একজন ত্রাণকর্তা ছিলেন আহত প্রথম বেসম্যান রাইস হোসকিন্সকে প্রতিস্থাপন করেছেন, তার প্রথম ২৯ টি খেলায় একটি ১.০৫১ ওপিএস এবং নয়টি হোমার এবং ৩৫ টি আরবিআই দিয়ে .343 হিট করেছেন।”
এই গ্রীষ্মে ব্রিউয়ার্সের সাফল্যের জন্য ভনের অপরাধ সমালোচনা করেছে। দলে যোগদানের পর থেকে মিলওয়াকি ২ 27-৪ ব্যবধানে চলে গেছে এবং তিনি ধীর হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখিয়ে দিচ্ছেন না।
গত সাত দিনে, ভন দুটি হোম রান এবং সাতটি আরবিআই নিয়ে 6-অফ-24-এ-ব্যাট করেছেন। তিনি তিনটি রান করেছেন এবং এখন এনএল এমভিপি কথোপকথনে রয়েছেন।
মরিয়া শিকাগো হোয়াইট সোক্স দল থেকে জুনে সস্তা জন্য বাণিজ্য সম্পাদন করে ব্রিউয়াররা বাজারের সুযোগ নিয়েছিল। তারপরে তারা মূল লাইনআপে বিশ্বাস করে ব্যবসায়ের সময়সীমাটি অতিরিক্ত পরিশোধ না করার জন্য একটি বুদ্ধিমান পছন্দ করেছিল।
ফলাফলগুলি দুর্দান্ত হয়েছে, কারণ ব্রিউয়াররা এনএল সেন্ট্রালে প্রথম স্থানের জন্য কিউবসের উপর নয়টি গেমের লিড উপভোগ করে এবং ফিলাডেলফিয়া ফিলি এবং লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্সের উপর 8.5 গেমের মাধ্যমে এনএল এর সেরা রেকর্ড রয়েছে।