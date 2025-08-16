You are Here
14 গোপন ফোন কোড যা আপনার অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোনে লুকানো বৈশিষ্ট্যগুলি আনলক করে

কিছু ক্যারিয়ার আপনাকে এই কোডগুলি ডায়াল করতে দেয় যাতে কল ফরোয়ার্ডিং সক্ষম রয়েছে এবং আপনার ফোনটি বর্তমানে কোন নম্বরটি কল করে চলেছে – হয় আপনি যখন ব্যস্ত থাকেন (*#67#) বা সমস্ত কলগুলির জন্য (*#21#)। আপনি সেটিংসে আপনার বাড়ি, অফিস, বা তৃতীয় পক্ষের উত্তর পরিষেবা হিসাবে অন্য কোনও সংখ্যায় কলগুলি ফরোয়ার্ড করতে এটি পরিবর্তন করতে পারেন।

আইফোনে, ফরোয়ার্ডিং নম্বরটি পরিবর্তন করতে, সেটিংস> ফোন> কল ফরওয়ার্ডিংয়ে যান। অ্যান্ড্রয়েডে, পদক্ষেপগুলি পৃথক হয় তবে সাধারণত আপনি ফোন অ্যাপ্লিকেশনটি খুলবেন, থ্রি-ডট মেনুতে আলতো চাপবেন, সেটিংস> কলিং অ্যাকাউন্টগুলিতে যান, আপনার সক্রিয় সিম নির্বাচন করুন এবং তারপরে কল ফরওয়ার্ডিং বিকল্পটি সন্ধান করুন।

আপনি যদি এই কোডগুলিতে প্রবেশের পরে প্রদর্শিত “সক্ষম/অক্ষম” এর পরিবর্তে “ব্যর্থ/ত্রুটি” দেখতে পান – এবং আপনি আপনার সেটিংসে কল ফরোয়ার্ডিং দেখতে পাচ্ছেন না – সম্ভবত এর অর্থ সম্ভবত আপনার ক্যারিয়ারটি আপনার পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যটিকে সমর্থন করে না।



