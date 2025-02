ফ্রি এজেন্সি 12 মার্চ পর্যন্ত শুরু হবে না, এবং গ্রিন বেতে খসড়াটি 24 এপ্রিল অনুসরণ করে, সুতরাং সেপ্টেম্বরে 2025 মরসুম শুরু হওয়ার আগে দলগুলির উল্লেখযোগ্য রোস্টার পদক্ষেপ রয়েছে।

তবে এটি ইয়ার্ডবার্কার এনএফএল লেখকদের 2025 মরসুমের জন্য এএফসি দলের সুপার বাউলের ​​সম্ভাবনার মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখেনি। (2024 regular-season records are in parentheses.)

এখানে একটি উপায়-খুব শুরুর রুনডাউন:

এএফসি পূর্ব

মহিষ বিল (13-4) | কানসাস সিটির এখনও একটি দল আছে, তাই না? | অ্যান্ডি রেডের প্রধানরা শান ম্যাকডার্মটের বিলগুলি এনএফএল -এর বৃহত্তম খেলা থেকে দূরে রাখতে থাকবে। ২০০১ সালে ইগলসের প্রধান কোচ থাকাকালীন রিড ম্যাকডার্মটকে তার প্রথম এনএফএল চাকরি দিয়েছেন তবে তিনি গত পাঁচটি মরসুমের চারটিতে প্লে অফ থেকে তার প্রাক্তন সহকারীকে নির্মূল করেছেন।

মিয়ামি ডলফিনস (8-9) | কোনও টাকা নেই, আরও সমস্যা | তিনি মিয়ামিতে খেলতে পেরেছেন বলে ঘোষণা করার পরে, প্রশস্ত রিসিভার টায়ারিক হিল ব্যাকট্র্যাকড, সাজানো, যখন একটি ভিডিও গেমটি লাইভ-স্ট্রিমিং করে বলার পরে দলটিকে “কিছুটা চাপ দেওয়া (এক্সপ্লেটিভ) এনে দেওয়া দরকার, এটি ঠিক করুন (এক্সপ্লেটিভ) এবং কিছু যুক্ত করুন (কিছু যুক্ত করুন (কিছু যুক্ত করুন (কিছু যুক্ত করুন ( এক্সপ্লেটিভ) এতে কুকুর (এক্সপ্লেটিভ)। ” তিনি যতটা স্পষ্ট হতে পারেন, হিল অবশ্যই বুঝতে পারে না যে মিয়ামি ইতিমধ্যে 14 মিলিয়ন ডলার শেষ পরের মরসুমের ক্যাপ, এনএফএল-এর চতুর্থ-সবচেয়ে খারাপ সংখ্যা, যা 2025 এর জন্য ভাল নয়।

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস (4-13) | সুতরাং, আপনি বলছেন একটি সুযোগ আছে? | ২০০০ সালে ষষ্ঠ রাউন্ডের বাছাই টম ব্র্যাডি প্যাট্রিয়টসকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতিহাসে তাদের প্রথম সুপার বাউলের ​​জয়ের দিকে পরিচালিত করেছিলেন, যার স্পষ্টতই কিউবি ড্রেক মেই শুরু করা নিউ ইংল্যান্ডকে দলের সাথে তার দ্বিতীয় মরসুমে গৌরব অর্জন করবে। প্রকৃতপক্ষে, দলটি সুপার বোল এলএক্সে পৌঁছবে না এমন 26 টি কারণ রয়েছে: নিউ ইংল্যান্ডের চেয়ে আরও ভাল রেকর্ডের সাথে 2024 শেষ করা 26 টি দল।

নিউ ইয়র্ক জেটস (5-12) | রুমে অপরাধ কি দয়া করে উঠে দাঁড়াবে? | জেটস ২০২৩ সালে আইআর -তে তাঁর সাথে রোস্টারটিতে অ্যারন রজার্সের সাথে কম গেম জিতেছে। 2024 সালে ইয়র্ক গড় তাদের কোনও চ্যাম্পিয়নশিপ জিতবে না, – ব্রুস এউইং

এএফসি ওয়েস্ট

ডেনভার ব্রোনকোস (10-7) | মাউন্টেনটপের দিকে ইনচিং | ব্রোনকোস তাদের লোককে বো নিক্সের কিউবিতে খুঁজে পেয়েছে, যিনি নিয়মিত মরসুমে লিগের ষষ্ঠ-সর্বাধিক টিডি পাস করেছিলেন (17 টিতে 29)। যদি তারা তাকে এনএফএল খসড়া এবং ফ্রি এজেন্সিতে আরও অস্ত্র দেয় তবে তিনি ডেনভারকে সুপার বাউল 50 এর পরে তার প্রথম প্লে অফের জয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারেন এবং একবার আপনি প্লে অফে উঠলে …

কানসাস সিটি চিফস (15-2) | তারা কি সুপার বাটি জিততে বন্ধ করতে পারে? | ফিলাডেলফিয়া ag গলসের বিপক্ষে সুপার বাউল লিক্সে, চিফস সুপার বাউলের ​​যুগে তিনটি সরাসরি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে প্রথম দল হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে। এমনকি কেসি ফিলাডেলফিয়ার কাছে হেরে গেলেও, এটি আগত কয়েক বছর ধরে সুপার বাউলের ​​শিকারে থাকা উচিত, কারণ কিউবি প্যাট্রিক মাহোমেস, যিনি 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 30 বছর বয়সে পরিণত হবেন না, এখনও তাঁর প্রধান রয়েছেন।

LAS VEGAS RAIDERS (4-13) | Can minority owner Tom Brady donate one of his Super Bowl rings? | ব্র্যাডি – যিনি প্যাট্রিয়টস/বুকানিয়ার্স কিউবি হিসাবে 23 মরসুমে সাতটি সুপার বাউল জিতেছিলেন – হেরে আরও ভাল অভ্যস্ত হন। রেইডাররা সম্প্রতি নতুন প্রধান কোচ পিট ক্যারল নিয়োগ করেছে, তবে ভেগাস যদি এনএফএল খসড়া বা ফ্রি এজেন্সিতে কোনও কার্যকর শুরু কিউবি না খুঁজে না পান তবে তিনি ফ্লপ করতে পারেন। এই মরসুমে, ভেগাস পাসের রেটিংয়ে (৮২.৪) লীগে ২th তম স্থানে রয়েছে।

In two playoff starts, Herbert is 0-2 and has a below-average 60.7 passer rating. এই মৌসুমে হিউস্টন টেক্সান্সের কাছে 32-12 ওয়াইল্ড-কার্ড রাউন্ডের হেরে তিনি চারটি ইন্টারসেপশন ছুঁড়েছিলেন। –

এএফসি উত্তর

বাল্টিমোর রেভেনস (12-5) | “গ্রাউন্ডহোগ ডে” এ বিল মারে | প্রতিটি রেভেনস মরসুম একইভাবে খেলবে বলে মনে হয়: আশ্চর্যজনক নিয়মিত মরসুম, এমভিপি কথোপকথনে লামার জ্যাকসন এবং তারপরে এএফসি প্লে অফগুলিতে একটি হতাশাজনক ক্ষতি। জ্যাকসন যদি তার প্লে অফের পারফরম্যান্সের উন্নতি করার কোনও উপায় খুঁজে না পান তবে বাল্টিমোর একই দিনে বারবার আটকে থাকবে।

সিনসিনাটি বেঙ্গলস (9-8) | জো বুরোতে আমরা বিশ্বাস করি | বুড়ো প্রায় ২০২১ সালে বেঙ্গলসকে একটি সুপার বাউলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনিই একমাত্র কিউবি নাম রাখেননি টম ব্র্যাডি যিনি এএফসিতে মাহোমেসকে নামিয়েছেন। সিনসিনাটিকে ডিফেন্সে কিছু উন্নতি করা দরকার, তবে বুড়ো যতক্ষণ কালো এবং কমলা দান করছে ততক্ষণ চ্যাম্পিয়নশিপ উইন্ডোটি খোলা থাকবে।

ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস (3-14) | শূন্যের চেয়ে কম সংখ্যা আছে? | ব্রাউনদের এনএফএল -এর একটি নির্লজ্জ ফিউচার রয়েছে যে দেশহান ওয়াটসন পরের দুটি মরসুমের প্রতিটিতে $ 72.9 মিলিয়ন ক্যাপ হিট করে এবং অ্যাকিলিসের আঘাতের কারণে আসবে। প্লে অফ বার্থের যে কোনও প্রত্যাশার চেয়ে ক্লিভল্যান্ড 2026 মক খসড়াগুলিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করা উচিত।

পিটসবার্গ স্টিলার্স (10-7) | কঠোর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নয় | মাইক টমলিন পিটসবার্গের প্রধান কোচ হিসাবে তাঁর 18 টি মৌসুমে .500 বা আরও ভাল হয়ে গেছেন, তবে ২০১ 2016 সালের মরসুমের পর থেকে তিনি প্লে অফের খেলা জিততে পারেননি। The Steelers might need to hit the reset button on head coach and QB to get back to Super Bowl contender status. – জ্যাক ডগের্টি

এএফসি দক্ষিণ

হিউস্টন টেক্সানস (10-7) | একটি আপত্তিকর লাইন (এবং সমন্বয়কারী) পান এবং তারপরে আমরা কথা বলব | হিউস্টন টানা দ্বিতীয় মৌসুমের জন্য এএফসি বিভাগীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিল, তবে এটি বৈধ শিরোনামের প্রতিযোগী হবে না যদি না এটি তার আক্রমণাত্মক রেখাটি স্থির করে না, যা ইএসপিএন এর পাস-ব্লক জয়ের হারে 22 নম্বরে স্থান পেয়েছে এবং রান-ব্লক জয়ের হারে 31 তম। হিউস্টন আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী ববি স্লোইককে বরখাস্ত করেছে, সুতরাং যিনি প্রধান কোচ ডেমেকো রায়ানসকে তার প্রতিস্থাপন হিসাবে নিয়োগ করেছেন তারাও নির্ধারণ করবেন যে ২০২৫ সালে টেক্সানরা কতটা হুমকির মুখোমুখি হবে।

ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস (8-9) | অ্যান্টনি রিচার্ডসন কি অসম্পূর্ণতার চেয়ে আরও বেশি পরিপূর্ণতা ছুঁড়ে ফেলতে পারেন? | ২০২৪ সালে, রিচার্ডসন ২০১১ সালে প্রাক্তন ব্রোনকোস কিউবি টিম টোবো থেকে তাঁর অর্ধেকেরও কম পাসের কমপক্ষে 250 পাসের প্রচেষ্টা নিয়ে প্রথম কিউবি হয়েছিলেন।

জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্স (4-13) | মাধ্যমিক প্রাথমিক বাধা | নতুন জাগুয়ার্সের প্রধান কোচ লিয়াম কোয়েনের সাথে 1 বছর ধরে কাজ করার জন্য আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মক কর্মী রয়েছে, তবে জ্যাকসনভিলের প্রতিরক্ষা, বিশেষত মাধ্যমিকটির একটি ওভারহোলের প্রয়োজন। জাগুয়ার্স পাস ডিফেন্সে সর্বশেষ স্থান পেয়েছে (4,375 গজ) এবং 26 তম পাসের টাচডাউনগুলিতে অনুমোদিত (29) এবং ছয়টি পাসকে বাধা দেয়, এটি সাফল্যের জন্য দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রোড ব্লক হিসাবে তৈরি করে।

TENNESSEE TITANS (3-14) | এই বছরের খসড়া ক্লাসে কি কোনও সিজে স্ট্রাউড বা জেডেন ড্যানিয়েল রয়েছে? | টাইটানদের 2025 এনএফএল খসড়াটিতে 1 নম্বরের সামগ্রিক বাছাই রয়েছে, এটি একটি কিউবি যুক্ত করার মতো অবস্থানে রাখে, এটি দলের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। যদি এটি বুদ্ধিমানের সাথে বেছে নেয়, টেনেসি হিউস্টন এবং ওয়াশিংটনে যথাক্রমে 2023 এবং 2024 সালে আগের সবচেয়ে খারাপ থেকে প্রথম টার্নআরাউন্ডের সাফল্যের প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম হতে পারে। – এরিক স্মিথলিং