16,500 এরও বেশি শিশু এখনও অক্ষমতার মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা করছে, এইচএসই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে

এই বছরের প্রথমার্ধের পরে 16,500 এরও বেশি শিশু প্রয়োজনের মূল্যায়ন (এওএন) সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছে, এইচএসইর পরিসংখ্যান দেখিয়েছে।
ব্রেকিংনিউজের দ্বারা দেখা একটি দস্তাবেজ দেখায় যে 16,593 শিশু 2025 এর দুই চতুর্থাংশের পরে অয়ন সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছে।
2025 সালে আজ অবধি 6,613 অ্যাপ্লিকেশন এবং কোয়ার্টারে 3,482 টি নতুন অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া গেছে। এটি গত বছরের একই পর্যায়ে 25 শতাংশ বৃদ্ধি।
Q2 2025 -এ, প্রতিবন্ধী আইন 2005 এবং তার সাথে সম্পর্কিত নিয়মকানুনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে 12 শতাংশ মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছিল।
১,৫১16 আওনস ২০২৫ -তে Q2 এ শেষ হয়েছিল, এটি 992 এর 2024 সালে একই সময়ে 53 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ‘কোনও অক্ষমতা’ দেখায় এমন এই অোনের শতাংশ ২০১০ সালে ১৫.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ২ 26 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
এইচএসই বলেছে যে তারা ২০২৫ সালে ১৩,০০০ এর বেশি আবেদন পেতে পারে।
2025 এর প্রথমার্ধে, 2,928 আওনগুলি সম্পন্ন হয়েছে। এইচএসই বলেছে যে ব্যাকলগটিতে সহায়তা করার জন্য এটি তহবিল বাড়িয়ে তুলেছে।
এওএন সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা 16,593 শিশুদের মধ্যে 13,998 শিশু তিন মাস ধরে অপেক্ষা করছে।
এই চিত্রটিতে 1,054 টি অ্যাপ্লিকেশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার জন্য ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে থাকার কারণে পিতামাতার সাথে একটি বর্ধিত সময়সীমার সাথে আলোচনা করা হয়েছিল।
সর্বাধিক বাচ্চাদের অপেক্ষা করা অঞ্চলটি হ’ল এইচএসই ডাবলিন এবং মিডল্যান্ডস, যা ডাবলিন দক্ষিণ শহর এবং পশ্চিম এবং ডাবলিন দক্ষিণ পশ্চিম, কিল্ডারে, ওয়েস্ট উইকলো, লাওস, অফালি, লংফোর্ড এবং ওয়েস্টমিথকে অন্তর্ভুক্ত করে।
এই অঞ্চলে, 6,143 শিশু আওন সমাপ্তির জন্য ছাড়িয়ে যায়, তিন মাস ধরে 5,469 অপেক্ষা করে।
এইচএসই ডাবলিন এবং উত্তর -পূর্বে, এওএন সমাপ্তির জন্য 5,204 শিশুদের ছাড়িয়ে গেছে, তিন মাস ধরে 4,386 অপেক্ষা করছে।
এই অঞ্চলটি উত্তর ডাবলিন, লাউথ, মেথ, মোনাঘান এবং কাভানের বেশিরভাগ অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে।
এইচএসই ডাবলিন এবং দক্ষিণ পূর্বে, যা দক্ষিণ-পূর্ব ডাবলিন, কার্লো, কিলকেনি, দক্ষিণ টিপ্পেরি, ওয়াটারফোর্ড, ওয়েক্সফোর্ড এবং উইক্সফোর্ড এবং বেশিরভাগ অঞ্চলে যত্ন প্রদান করে, সেখানে 2,524 শিশুদের ওভারডু আওন সমাপ্তির পরিমাণ রয়েছে।
এইচএসই দক্ষিণ পশ্চিমে, কর্ক এবং কেরিতে যত্ন এবং পরিষেবা সরবরাহ করে, সমাপ্তির জন্য 1,359 শিশুদের ছাড়িয়ে গেছে। 1,005 তিন মাস ধরে অপেক্ষা করছে।
এইচএসই ওয়েস্ট এবং উত্তর পশ্চিমে, যার মধ্যে ডোনেগাল, লেইট্রিম, স্লিগো, ওয়েস্ট কাভান, মায়ো, গ্যালওয়ে এবং রোজকমন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, 916 শিশু আওন সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছে।
এইচএসই প্রকাশ করেছে যে ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বেসরকারী সরবরাহকারী/মূল্যায়নকারীদের কাছ থেকে ৪,৯7676 টি কমিশন কমিশন করা হয়েছে।