“ডুন: পার্ট টু” সাম্প্রতিক স্মৃতিতে সর্বাধিক প্রশংসিত ব্লকবাস্টারগুলির মধ্যে একটি, ছবিটি পরের মাসে অস্কারে রাতের বৃহত্তম পুরষ্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। পরিচালক ডেনিস ভিলেনিউভের প্রিয় সিক্যুয়েল এই বছরের একাডেমি পুরষ্কারে সেরা ছবির জন্য মনোনীত হয়েছে, পাশাপাশি বেশ কয়েকটি অন্যান্য পুরষ্কারও রয়েছে। তবে সংগীত মায়েস্ট্রো হান্স জিমার সেরা মূল স্কোর বিভাগে প্রতিযোগিতা করছেন না, কারণ চলচ্চিত্রটির জন্য তাঁর সাউন্ডট্র্যাকটি যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। যতটা বেদনাদায়ক হতে পারে, জিমার সম্প্রতি সিনেমায় তাঁর কাজের জন্য আরও একটি বড় পুরষ্কার নিয়েছিলেন।

At the 67th Grammy Awards last night, Zimmer’s “Dune: Part Two” score took home the prize for Best Score Soundtrack For Visual Media. এটি “আমেরিকান কথাসাহিত্য” (লরা কার্পম্যান), “চ্যালেঞ্জারস” (ট্রেন্ট রেজনার এবং অ্যাটিকাস রস), “দ্য কালার পার্পল” (ক্রিস বোয়ার্স), এবং এফএক্সের হিট সিরিজ “শোগুন” (রিক চুবা, অ্যাটিকাস রস, এবং লিওপল্ড রস)। এই চলচ্চিত্রগুলির কোনওটিই 2025 অস্কারে সেরা মূল স্কোরের জন্য মনোনীত হয়নি; “দ্য ব্রুটালিস্ট,” “কনক্লেভ,” “এমিলিয়া পেরেজ,” “উইকড,” এবং “দ্য ওয়াইল্ড রোবট” এর স্কোরগুলি মনোনয়নগুলি বেছে নিয়েছিল, তবে “আমেরিকান কথাসাহিত্য” এবং “দ্য কালার পার্পল” আগের বছর প্রকাশিত হয়েছিল, “শোগুন “এটি একটি টিভি সিরিজ (এবং তাই অস্কারের জন্য অযোগ্য), এবং” চ্যালেঞ্জার “স্কোরটি অনির্বচনীয়ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মুভিমেকিং পুরষ্কার সম্পর্কে হওয়া উচিত নয়, তবে অস্কারে সেরা ছবির জন্য মনোনীত একটি চলচ্চিত্রের সর্বাধিক প্রশংসিত উপাদানগুলির মধ্যে একটি যখন একাডেমির দ্বারা স্বীকৃত হয় না, বিশেষত যেহেতু জিমার সেরা মূল স্কোর জিতেছে তখন এটি একটি ঘা স্পট হিসাবে অনুভব করতে পারে 2021 এর “টিউন” এ তাঁর কাজ। তবে এটি নিজেই ইস্যুটির একটি অংশ যখন আসে তখন কেন সিক্যুয়ালটি এবার দৌড়ে নেই।