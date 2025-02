এডসন হাইপোলিটো প্রাণীদের সাথে ভাইদের সম্পর্কের আরও বিশদ প্রকাশ করেছেন ছবি: ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার / কন্টিগো

বিবিবি 25 এ সীমাবদ্ধ, ড্যানিয়েল হাইপোলিটো ই ডিয়েগো হাইপোলিটো তারা পরিবারের সদস্যদের এবং বিশেষত কুকুরকে বিদায় জানিয়ে কষ্ট পেয়েছিল। ব্রাজিলিয়ান জিমন্যাস্টস, যাদের বছরের পর বছর ধরে তাদের সাথে বসবাসকারী প্রাণীদের সাথে দৃ strong ় সম্পর্ক রয়েছে, তারা ব্রাজিলের সর্বাধিক দেখা বাড়ির কাস্টকে সংহত করার জন্য বিদায় জানানোর আগে তাদের ভাল রাখার কৌশলগুলিও প্রচার করেছিলেন। কন্টিগোর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে! এডসন হাইপোলিটো

“বাড়িতে আমাদের বেশ কয়েকটি কুকুর রয়েছে এবং আমরা প্রায়শই বলি যে তারা আমাদের সবাই: ডিয়েগো, ড্যানি, আমার মা, আমার খালা এবং আমি। প্রত্যেকে আমাদের কাছে আলাদাভাবে এসেছিল: দুটি ড্যানি গ্রহণ করেছিল এবং আরও বড় হয়ে শেষ হয়েছিল, একটি ডিয়েগো এবং আমার খালা থেকে, এবং অন্যটি আমার। তবে প্রত্যেকে সেখানে থাকেন, কারণ আমাদের আরও জায়গা রয়েছে। তারা সবাই আমাদের, তাই আমি বিশ্বাস করি তারা পরিবর্তন অনুভব করছে, তবে কিছুটা কম, কারণ আমরা সেখানে আছি এবং সর্বদা তাদের প্রতি মনোযোগ দিন“তিনি ব্যাখ্যা।

ড্যানিয়েল হাইপোলিটো এবং ডিয়েগো হাইপোলিটো ভাইয়ের ভাই আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে সবাই বিবিবিতে যাওয়ার গুরুত্ব বোঝে: “আহ, এটা ভাল কারণের জন্য, তাই না? তারা তাদের স্বপ্নের পরে চলছে। আমরা কী করছি যাতে তারা এতটা অনুভব করে না তা হ’ল আমরা ইতিমধ্যে যা দিয়েছি তার আরও স্নেহ এবং মনোযোগ দেওয়া। তারা যা করেছে তা ছিল একসাথে প্রচুর সময় ব্যয় করা, স্নেহ এবং ভালবাসার প্রস্তাব। ডিয়েগো এবং ড্যানি, আমাদের সবার মতো বাড়িতে, প্রাণীকে ভালবাসে এবং সর্বদা একটি বিশেষ সময়। তারা খাঁটি প্রাণী, মন্দ ছাড়াই এবং আমাদের পক্ষে ভাল করে“।

Edson Hypolito did not hide his emotion by thinking about what the animal’s reunion will be like with the gymnasts. “এগুলি খুব দীর্ঘ হওয়া উচিত, তবে আমি আশা করি এই পুনর্মিলনটি এখনও কিছুটা সময় নেয়। যখন এটি ঘটে, এটি অবশ্যই একটি দুর্দান্ত সময় হবে। তারা খুব খুশি হবে, পাশ থেকে একপাশে দৌড়াবে, লাফিয়ে উঠবে এবং নিঃসন্দেহে উত্তেজনাপূর্ণ হবে

“যেমনটি আমি বলেছি, প্রত্যেকে আমাদের বাড়িতে একরকম এসেছিল, তবে মনে হয় প্রত্যেকে আমাদের পরিবারের অংশ হওয়ার নিয়ত ছিল, তারা আমাদের জন্য খুব ভাল করছে, আমাদের সকলের জন্য, আমার মাও তাদের সঙ্গকে ভালবাসেন। আর্থার 11 বছর ধরে আমাদের সাথে রয়েছেন, রাইসমান এবং God শ্বর 10 বছর ধরে, নিনা 5 বছর ধরে এবং 2 বছরের জন্য বাঁকেন। রাইসম্যান, God শ্বর, নিনা এবং বেন্ড গৃহীত হয়েছিল। কেবল God শ্বর এবং নিনা সঠিক বয়স জানেন না, অন্যরা একই বয়স যেমন তারা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে রয়েছে“তিনি শেষ করেছেন।

এটি উল্লেখ করার মতো বিষয় যে উভয়ই গ্লোবো রিয়েলিটি শো চলাকালীন প্রাণীদের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কে কথা বলেছেন। ড্যানিয়েল হাইপোলিটো প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার কুকুরকে জিমন্যাস্টের নাম দিয়ে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। “রণজিনজা! একটি কল্পনা ? এটা আর্থার! (…)আর্থার জানেটি, যিনি লাসা (…) এর রাইসম্যান রয়েছেন, তিনি একজন আমেরিকান জিমন্যাস্টের নাম“, এই।