ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেডারেল জেলা আদালতে দায়ের করা অভিযোগটি অভিযোগ করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অন্যায়ভাবে অ্যান্টিডিসক্রিমিনেশন আইন লঙ্ঘন করে কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিস্পানিক আবেদনকারীদের ভর্তিদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়।

মামলার বাদী, সাদা এবং এশিয়ানদের প্রতিনিধিত্বকারী জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের নামে একটি দল নামে একটি দল, ভর্তির চর্চায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করতে এবং ফেডারেল বিরোধীতা আইন এবং সংবিধানের 14 তম সংশোধনীর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে, মামলা অনুসারে। If successful, the lawsuit would stop the schools from considering or asking about race during the admissions process.

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই সিস্টেমটি ফাইলিংয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়নি।