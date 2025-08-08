17 আইওএস সেটিংস আমি তাত্ক্ষণিকভাবে আমার আইফোন ব্যাটারির জীবন উন্নত করতে পরিবর্তন করেছি

ফোকাস মোডগুলি সম্পর্কে কী – তারা কি ব্যাটারির জীবনকে সহায়তা করে?
হ্যাঁ। ফোকাস মোডগুলি আপনাকে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিচিতিগুলি সাদা করে দিয়ে সহায়তা করে; “কাজ” বা “ঘুম” চলাকালীন কেবল সমালোচনামূলক সতর্কতা আপনার প্রদর্শনকে আলোকিত করে। এর অর্থ কম জাগ্রত এবং কম ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসিং। আমি ইতিমধ্যে উপরের বিজ্ঞপ্তিগুলি অক্ষম করার কথা উল্লেখ করেছি, তবে আপনি ফোকাস মোডগুলির সাথে এটি আরও একধাপ এগিয়ে নিতে পারেন।
কীভাবে একটি ফোকাস মোড সেট আপ করবেন:
- একটি প্রোফাইল তৈরি করতে সেটিংস> ফোকাস> আলতো চাপ +।
- অনুমোদিত বিজ্ঞপ্তিগুলির অধীনে, লোক এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি চয়ন করুন।
- সময়, অবস্থান বা অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ally চ্ছিকভাবে এটি নির্ধারণ করুন।
আমি কীভাবে আইফোনে বৃহত্তম ব্যাটারি হোগগুলি সনাক্ত করতে পারি?
আপনার আইফোনের ব্যাটারিটি কী শুকিয়ে যেতে পারে তা দেখতে সেটিংস> ব্যাটারিতে যান। সেখানে, আপনি অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ব্যবহার দেখতে পাবেন এবং প্রতিটি পর্দায় বা পটভূমিতে প্রতিটি কত সময় ব্যয় করবে।
সহায়তা চার্জ করার সময় আমার কেস অপসারণ করতে পারেন?
সম্ভবত – মূলত যদি আপনার ডিভাইসটি চার্জ করার সময় গরম হয়ে যায়। কেস অপসারণ তাপ অপচয়কে উন্নত করতে পারে, যা চার্জিং গতি বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং আপনার আইফোনের ব্যাটারির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে।
আমার কি ব্যাটারি প্যাক বা পাওয়ার ব্যাংক চেষ্টা করা উচিত?
হ্যাঁ! আমি সবসময় একটি সঙ্গে ভ্রমণ। আপনি যদি কোথাও আটকা পড়ে থাকেন তবে কোনও আউটলেট থেকে দূরে একটি লাল ব্যাটারি আইকনটি দেখে বিশ্বের সমস্ত সেটিংস টুইটগুলি সাহায্য করবে না। এখানে জেডডনেটের সম্পাদকরা সুপারিশ করেছেন শীর্ষগুলি:
