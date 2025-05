17 মে আবহাওয়ার পূর্বাভাস – বৃষ্টি কোথায় হবে

সাইনপস 17 ই মে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলেছিল। ছবি: পিক্সাবে

১ May ই মে, ইউক্রেনে মেঘলা আবহাওয়া প্রত্যাশিত, পশ্চিমা এবং উত্তর অঞ্চলে মাঝারি বৃষ্টিপাত, অঞ্চলটির বাকী অংশে শিলাবৃষ্টির সাথে বজ্রপাতের সাথে। বায়ু দক্ষিণ -পূর্ব, তাপমাত্রা +8 থেকে +24 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে

শনিবার, মে 17, আবহাওয়া পূর্বাভাসকারীরা ইউক্রেনের মেঘলা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়। এটি হিমশীতল এবং শক্তিশালী বাতাসের প্রত্যাশাও মূল্যবান। এটি সম্পর্কে অবহিত ইউক্রেনীয় হাইড্রোমিটোরোলজিকাল সেন্টার।

আজ পশ্চিম এবং উত্তর অঞ্চলে মাঝারি বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত, তবে বৃষ্টিপাতের বাকী অঞ্চলগুলিতে কখনও কখনও বজ্রপাত এবং শিলাবৃষ্টির সাথে বৃষ্টিপাত তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

বায়ু মূলত 3-10 মি/সেকেন্ডের গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হবে, পূর্ব -15-20 মি/সেকেন্ডে গস্টগুলি সম্ভব। দেশের পশ্চিমে সম্ভাব্য কুয়াশা।

বায়ু তাপমাত্রা:

দিনের সময় +8 … +13 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, ট্রান্সকারপাথিয়ায় +15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত;

উত্তরে বিকেলে +12… +18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড;

দিনের কেন্দ্রে +13… +18 ° C;

দক্ষিণে বিকেলে +10… +15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ক্রিমিয়ায় +19… +24 ° C;

পূর্ব দিকে বিকেলে +17… +22 ° C

কার্পাথিয়ানদের মধ্যে, পূর্বাভাসকারীরা ভেজা তুষার দিয়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল। পাহাড়ের অঞ্চলের তাপমাত্রা দিনের বেলা 2-7 ° উত্তাপে স্থায়ী হবে।

কিয়েভে, মাঝারি বৃষ্টিপাতও বিকেলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়। দিনের তাপমাত্রা +12 – +14 ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করবে।