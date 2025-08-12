1700 টিরও বেশি অপারেশন আরও উদ্বেগজনক আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করে | পর্তুগাল

নাগরিক সুরক্ষা অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল: 15 টা ৪৫ মিনিটে ১ 17০০ এরও বেশি কর্মী লড়াই করেছিলেন।
তাবুয়াও (ভিসিউ), কোভিলহ (ক্যাসেলো ব্রাঙ্কো), ট্র্যাঙ্কোসো (গার্ডা) এবং ভিলা রিয়ালের আগুনের আগুনের কাজগুলি চলছিল, অন্যদিকে মায়ামেন্টা দা বেইরা (ভিসু) এবং ক্যালডাস দাস কুইন (লেইরিয়া) -তে উল্লেখযোগ্য মাত্রার আরও দুটি আগুনের সমাধান ছিল।
ডোরো সাবগ্রিওনাল কমান্ডের উত্স লুসাকে জানিয়েছে, ভিসু জেলার উত্তরে তাবুয়াও আগুনের একটি সক্রিয় ফ্রন্ট রয়েছে “একটি হার্ড-টু-রেচ অঞ্চলে”, “অগ্রগতিতে” রয়েছে।
ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অথরিটি অফ সিভিল প্রোটেকশন (এএনইপিসি) এর ওয়েবসাইট অনুসারে, স্থলভাগে, 215 টি টেরেস্ট্রিয়াল মিডিয়া সমর্থিত 215 টি টেরেস্ট্রিয়াল মিডিয়া দ্বারা সমর্থিত আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।
একই উত্স অনুসারে ভিলা রিয়ালের আগুন, যেখানে 99 টেরেস্ট্রিয়াল মিডিয়া দ্বারা সহায়তা করা 282 অপারেশনাল অপারেশন রয়েছে, এছাড়াও একটি সক্রিয় ফ্রন্ট রয়েছে, একই উত্স অনুসারে।
ইতিমধ্যে ফ্রেচেসে, ট্রানকোসো একই সময়ে, 697 দমকলকর্মীরা 224 যানবাহন দ্বারা সহায়তা করেছিলেন, একটি ব্যালেন্স শীটে বৈরাস এবং সেরার দা এস্ট্রেলার সাবগ্রিওনাল কমান্ডটি নির্দেশ করে, উল্লেখ করে যে এই মুহুর্তে “দুটি সক্রিয় খাত এবং দুটি রেজোলিউশন সেক্টর রয়েছে”।
ইতিমধ্যে তিনটি ফ্রন্টের কোভিলহে সোব্রাল দে সাও মিগুয়েলে, “একজন সক্রিয় এবং দুটি আধিপত্যবাদী ফ্রন্ট,” একই সূত্রটি যোগ করে উল্লেখ করে যে, মাটিতে, 523 অপারেটিং 166 যানবাহনের সহায়তায় কাজ করে।
আগুনের ঝুঁকির কারণে পর্তুগাল সতর্কতা অবলম্বনে রয়েছে এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, দেশের উত্তর এবং কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে যা ইতিমধ্যে এই বছর প্রায়, 000০,০০০ হেক্টর অঞ্চল গ্রাস করেছে।
সোমবার রাত ১১ টায় এএনপিসি অপারেশন অফিসার পেড্রো আরাওজো হাইলাইট করেছিলেন যে, এই চারটি আগুনে সিভিল অ্যান্ড অপারেশনাল সহ ৩ 37 জন ক্ষতিগ্রস্থদের নিবন্ধিত করা হয়েছিল, যা সাইটে সহায়তা করা হয়েছিল (হাসপাতালের যত্নের প্রয়োজন ছাড়াই) বা গৌণ আহত এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
উত্তাপের কারণে বারোটি জেলা জেলা কমলা সতর্কতার অধীনে রয়েছে, বেশিরভাগ বৃহস্পতিবারের শেষের দিকে, পর্তুগিজ ইনস্টিটিউট অফ সি অ্যান্ড বায়ুমণ্ডলের (আইপিএমএ) সোমবার ঘোষণা করা হয়েছে।
“সর্বাধিক তাপমাত্রার খুব উচ্চ মূল্যবোধের অধ্যবসায়” এর কারণে ব্রাগানিয়া, ইভোরা, গার্ডা, বেজা, ক্যাসেলো ব্রাঙ্কো এবং পোর্টলেগ্রে কমলা সতর্কতার অধীনে রয়েছেন, যা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6 টা অবধি থাকবে।
আইপিএমএ এক বিবৃতিতে বলেছে
বন আগুনের ঝুঁকির কারণে সরকার ১৩ ই আগস্ট বুধবার পর্যন্ত দেশে সতর্কতা পরিস্থিতি পুনর্নবীকরণ করেছে। সতর্কতা পরিস্থিতি পুনর্নবীকরণ দুটি প্রধান কারণের উপর ভিত্তি করে: আসন্ন দিনগুলিতে সারা দেশে উচ্চ তাপমাত্রার ধারাবাহিকতা এবং নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার কারণে ইগনিশন হ্রাস।
বল প্রয়োগের ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আগুনের বিরুদ্ধে পৌরসভার বন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে, বনভূমির অভ্যন্তরে অ্যাক্সেস, প্রচলন এবং স্থায়ীত্ব নিষিদ্ধকরণ, পাশাপাশি পোড়া ও জ্বলন্ত সাফল্য এবং এই সময়ের জন্য জারি করা অনুমোদনগুলিও স্থগিত করা হয়েছে।
সতর্কতা পরিস্থিতি বন এবং গ্রামীণ স্থানগুলিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং ফায়ার-টু-ফায়ার এবং অন্যান্য পাইরোটেকনিক নিদর্শনগুলির ব্যবহার সহ কাজ করা নিষেধাজ্ঞাকেও বোঝায়। এই ক্ষেত্রে, ইতিমধ্যে জারি করা অনুমোদনগুলিও স্থগিত করা হয়েছে।