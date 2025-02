মুজাফফরাবাদ:

প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ বুধবার আবারও এই অঞ্চল ও বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য কয়েক দশক পুরানো কাশ্মীরের বিরোধ সমাধানের প্রয়াসে একটি অর্থবহ ও গুরুতর সংলাপের জন্য ভারতের কাছে একটি আমন্ত্রণ বাড়িয়েছেন।

কাশ্মীর সংহতি দিবস উপলক্ষে এজেকে আইনসভা সমাবেশকে সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ৫ ফেব্রুয়ারি একটি সাধারণ দিন নয় বরং একটি ইতিহাস ছিল এবং কাশ্মীরের প্রতিটি ইঞ্চি তার জনগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

“দিনে, পুরো পাকিস্তানি জাতি কাশ্মীরের শহীদদের সালাম দেয়। মিরওয়াইজ উমর ফারুক থেকে সৈয়দ আলী শাহ জেলানি, প্রত্যেক শ্রমিক, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং কাশ্মীরি সন্তানকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে কাশ্মীরিস স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত কাশিস্তান নিরব থাকবেন না যতক্ষণ না কাশ্মীরিরা কাশ্মীরিরা নিরব থাকবে না যতক্ষণ না কাশ্মীরিরা না থাকবেন , “প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন।

The prime minister said the people of IIOJK have defeated India through their perseverance and determination for independence. “ভারত নিরীহ মানুষের রক্ত ​​দিয়ে আইওজকের জমিটি ভিজিয়ে দিয়েছে তবে কাশ্মীরিদের স্ব-সংকল্পের অধিকারের সংকল্পের সংকল্পটি অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে।”

আইওজকে -তে ভারতীয় সেনাদের প্রচুর মোতায়েন সত্ত্বেও, কাশ্মীরিরা তাদের অধিকারের দখলদারদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উচ্চাভিলাষী, প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর দিবস পালন করেছেন এবং যোগ করেছেন কাশ্মীর দিবসটি 5 আগস্ট, 2019 এ গৃহীত পদক্ষেপের পিছনে ভারতের ঘৃণ্য নকশাগুলি তুলে ধরেছে।

তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কাশ্মীরীদের ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে স্ব-সংকল্পের অধিকার পেতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

He said Pakistan wanted to resolve the Kashmir issue and other problems with its neighbour through dialogue. “এটি রক্ত ​​ঝরানোর সময় নয়, বরং এটি জ্ঞানের শতাব্দী। যারা রক্ত ​​ঝরিয়েছিলেন তাদের ইতিহাসে নির্মম হিসাবে স্মরণ করা হবে। পাকিস্তানের শান্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বলতা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।”

প্রধানমন্ত্রী ভারতকে এই অঞ্চলে শান্তির স্বার্থের জন্য 5 আগস্ট, 2019 এর ধরণের চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার এবং ইউএনএসসি রেজোলিউশনগুলি বাস্তবায়নের জন্য এবং অর্থবহ সংলাপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে এটি করা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শেহবাজ শরীফ বলেছেন, “আমাদের সেনাবাহিনী কেবল সাহসী নয়, পেশাগতভাবে শক্তিশালী।

পাকিস্তান ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে লাহোর ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুরুতর আলোচনা পুনরায় শুরু করতে চায়। “The talks can also cover the Jammu and Kashmir issue as well as other important bilateral matters,” the prime minister asserted.

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি কাশ্মীরিদের পক্ষে কণ্ঠস্বর উত্থাপন চালিয়ে যাবেন কারণ তিনি উঙ্গা ও ওআইসি এবং অন্যান্য ফোরাসে বিষয়টি কথায় কথায় তুলে ধরেছিলেন এবং পাকিস্তানের অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে এটি জ্ঞান এবং তথ্যের যুগ হওয়ায় ভারতীয়কে এটি উপলব্ধি করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে পাকিস্তানের শান্তির সন্ধান দুর্বলতার লক্ষণ ছিল না বরং এটি ইসলাম, জাতীয় heritage তিহ্য এবং তাদের ব্যবস্থার শিক্ষায় গভীরভাবে জড়িত ছিল।

তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান একটি পারমাণবিক রাষ্ট্র যা দৃ strong ় এবং পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা সমস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃ strong ় বুলওয়ার্কের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, এখন অবধি পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে যুক্ত হয়ে দেশটি সমস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃ strongly ়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং কুলভুশান ও অভেদনের গ্রেপ্তারের প্রতিচ্ছবি হিসাবে উল্লেখ করেছিল একই। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “জাতীয় স্বার্থের জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করব এবং নির্বাচিত করব না।”