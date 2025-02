নিবন্ধ সামগ্রী

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে বন্দুকধারী, যিনি এখনও সরকারীভাবে চিহ্নিত হননি, স্টকহোমের পশ্চিমে স্কুল ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার সহিংসতার আগে সেখানে স্কুলে পড়াশোনা করতে পারেন। কর্মকর্তারা একটি সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, শ্যুটারকে তার দেহের পাশে তিনটি বন্দুক এবং প্রচুর পরিমাণে অব্যবহৃত গোলাবারুদ দিয়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কীভাবে তিনি মারা গেলেন তা পরিষ্কার ছিল না।

স্কুল, ক্যাম্পাস রিসবার্গস্কা, 20 বছর বা তার বেশি বয়সের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষামূলক ক্লাস সরবরাহ করে, অভিবাসীদের জন্য সুইডিশ ভাষার ক্লাস, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রোগ্রামগুলি সরবরাহ করে। It is on the outskirts of Orebro, about 200 kilometres (125 miles) from Stockholm.