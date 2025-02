টগল ক্যাপশন জোসে লুইস ম্যাগানা/এপি; গেটি চিত্র; ফটো কোলাজ/এনপিআর

হোয়াইট হাউস বন্ধ করতে চায়

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরাও তাদের কংগ্রেসনাল মেজরদের ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ওভারহল উচ্চশিক্ষা

বুধবার এই সমস্ত অশান্তির মধ্যে, হাউস এডুকেশন কমিটি – এর সদস্যরা দেশের শিক্ষা নীতিতে sens ক্যমত্য জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত – এই নতুন কংগ্রেসনাল টার্মের প্রথম বৈঠক করেছে। সম্মেলনে, যথাযথভাবে “দ্য স্টেট অফ আমেরিকান এডুকেশন” শিরোনামে, শিক্ষার চারপাশে দেশের কয়েকটি বৃহত্তম মতবিরোধ পুরো দৃষ্টিতে বিস্ফোরিত হয়েছিল।

মার্কিন শিক্ষা বিভাগ বন্ধ করার বিষয়ে

“আমি প্রথমে ঘরে হাতি দিয়ে শুরু করতে চাই,” কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট, ভার্জিনিয়ার রেপ। ববি স্কট শুরু করেছিলেন। “বিদ্রূপটি আমার কাছে হারিয়ে যায় না যে আমরা আমেরিকান শিক্ষার রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি যখন বর্তমান প্রশাসন সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দায়ী মূল ফেডারেল এজেন্সিটিকে কীভাবে ভেঙে ফেলতে হবে তা সক্রিয়ভাবে আলোচনা করছে।”

অনেক কিছু করে । এটি নিম্ন-আয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশন করে, প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের নাগরিক অধিকার রক্ষা করে এমন স্কুলগুলিতে কোটি কোটি ডলার প্রেরণ করে এবং এটি দেশের $ 1.6 ট্রিলিয়ন ডলার শিক্ষার্থী loan ণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।

শুনানির সময়, স্কট এবং তার সহকর্মী ডেমোক্র্যাটরা তীব্রভাবে বিভাগকে রক্ষা করেছিলেন, যখন রিপাবলিকানরা এটি বন্ধ করার জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে উত্সাহিত করেছিলেন।

“আমি স্থানীয় নির্বাচিত স্কুল বোর্ডগুলি সদৃশ, অপব্যয়ী, হস্তক্ষেপকারী এবং ফেডারেল শিক্ষা বিভাগকে নির্মূল করার সাথে স্থানীয় নির্বাচিত স্কুল বোর্ডগুলি প্রচারের সাহসের জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুব সমর্থন করি, “দক্ষিণ ক্যারোলিনা রিপাবলিকান রেপ। জো উইলসন বলেছেন।” দ্য (ফেডারেল) তহবিল। স্পষ্টতই শিক্ষার্থীদের কাছে যাওয়া উচিত এবং আমলাদের কাছে নয়। “

মিসৌরি রিপাবলিকান বব ওয়ান্ডার যোগ করেছেন: “শিক্ষা বিভাগে (বিশেষ শিক্ষা) এবং আরও কিছু ভাল কাজ রয়েছে, তবে সেগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে।”

একটি উত্তপ্ত বিনিময়ে, ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট মার্ক টাকানো তার রিপাবলিকান সহকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন “একজন রাষ্ট্রপতি আইনটিতে প্রতিষ্ঠিত কোনও সংস্থা বা বিভাগকে একতরফাভাবে ভেঙে ফেলতে পারবেন না।… আমি বলতে চাইছি, এই শুনানিটিকে ‘আমেরিকান শিক্ষা রাষ্ট্র’ বলা হয় তবে আমি যা থেকে ‘বলা হয়’ আমি অন্য পক্ষের আচরণ থেকে দেখছি, এটিকে সত্যই বলা উচিত, ‘রিপাবলিকানরা একজন রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করে।’ “

শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের বিষয়ে কিছু চুক্তি

রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরা কমপক্ষে একটি বিষয়ে মূলত একমত হয়েছিলেন:

কে -12 শিক্ষার্থী শেখা যেখানে এটি হওয়া উচিত তা নয়।

কমিটির নতুন চেয়ারম্যান মিশিগানের রিপাবলিকান টিম ওয়ালবার্গ বলেছেন, “এখানে অনেক কাজ করা দরকার।” “সাম্প্রতিকতম থেকে ফলাফল দেখান যে শিক্ষার্থীরা এখনও মহামারী থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারেনি, যদি এটি মূল অজুহাত হয়। শিক্ষার্থীরা এখনও 2019 এর তুলনায় গণিত এবং পড়ার নিম্ন স্তরে স্কোর করছে “”

ওয়ালবার্গ ঠিক আছে

“আমি ক্লাসরুমে 40 বছর কাটিয়েছি, 40 বছর। সুতরাং আমি একটি প্রতিবেদনে শিক্ষার বিষয়ে পড়িনি, আমি এটি বেঁচে ছিলাম, “উত্তর ক্যারোলিনা ডেমোক্র্যাট রেপ। আলমা অ্যাডামস বলেছেন।” এবং আমি এখনই আপনাকে বলব যে জিনিসগুলি যেভাবে চলছে, আমরা আমাদের বাচ্চাদের ব্যর্থ করছি “”

কেন এবং

অ্যাডামস শিক্ষার জন্য আরও বেশি অর্থ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

“

রিপাবলিকানরা অন্যরকম অসুস্থতার যুক্তি দেখিয়েছিল। ওয়ালবার্গ দাবি করেছেন, শিক্ষার্থীরা লড়াই করছে, কারণ “অনেক স্কুল সফল ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় মূল দক্ষতা শেখানোর দিকে মনোনিবেশ হারিয়েছে … অনেক সিস্টেম বিভাজনমূলক মতাদর্শ শেখানোর ক্ষেত্রে স্থির হয়ে উঠেছে।”

এই “বিভাজক আদর্শ”

এই ধারণাটি যে পাবলিক স্কুলগুলি জাতি এবং লিঙ্গ সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে চাপ দিচ্ছে তা নতুন নয়। এটা জ্বালানো অনুরোধে একটি বিস্ফোরণ স্কুল লাইব্রেরিগুলি এমন কিছু বই সরিয়ে দেয় যা কিছু প্রাপ্তবয়স্করা আপত্তিকর বলে মনে করে। 2023-24 স্কুল বছরে, পেন আমেরিকা ডকুমেন্টেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে 10,000 টিরও বেশি স্কুল বই নিষিদ্ধ

ট্রাম্প শিক্ষা বিভাগের কর্মীরাও ডিআইআই প্রোগ্রামগুলির সাথে জড়িত বলে বিশ্বাস করেছেন এবং বুধবার একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন যে স্কুলগুলি থেকে ফেডারেল তহবিল রোধ করার হুমকি দিয়েছিল যা হিজড়া নারী ও মেয়েদের মহিলাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করতে দেয়।

নিকোল নিলি, যিনি কমিটির সামনে রক্ষণশীল-ঝুঁকির পিতামাতার সভাপতি হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তিনি কে -12 স্কুলে বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তিকে উত্সাহিত করার জন্য বিডেন প্রশাসনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপগুলি অ্যাফিনিটি গ্রুপগুলির ছদ্মবেশে অব্যাহত থাকে যেখানে ত্বকের রঙের কারণে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়া হয়। “

প্রাক্তন উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন শিক্ষক এবং ২০১ 2016 সালের জাতীয় শিক্ষক, ডি-কন। রেপ। জাহানা হেইস শুনানিকে কেন একটি ব্যক্তিগত ইতিহাসের পাঠের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ফেডারেল সরকারকে অবশ্যই tradition তিহ্যগতভাবে প্রান্তিক শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক সুযোগগুলি রক্ষা করতে হবে ।

“যদিও আপনার অনেকের খুব সংক্ষিপ্ত স্মৃতি রয়েছে, আমি কলেজে যেতে বেছে নিয়েছিলাম কারণ আমার দাদিও পারেননি। এটি নিষিদ্ধ করার আইন ছিল,” ব্ল্যাক, হেইস বলেছেন।

তারপরে পরিবারগুলি বেসরকারী এবং ধর্মীয় বিদ্যালয় সহ যে কোনও স্কুলে তাদের বাচ্চাদের পাঠানোর জন্য পরিবারগুলি জনসাধারণের ডলার ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে বিতর্ক হয়েছিল। বর্তমানে, ফেডারেল সরকার এই তথাকথিত বেসরকারী স্কুল পছন্দকে উত্সাহিত করতে খুব কম করতে পারে, তবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এটি পরিবর্তন করতে চায় ।

ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা আমন্ত্রিত শুনানিতে একাকী সাক্ষী, এনএএসিপি আইনী প্রতিরক্ষা তহবিলের সভাপতি জানাই নেলসন ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র যুক্তি দিয়েছিলেন।

ব্রাউন বনাম বোর্ডনেলসন বলেছিলেন, সমস্ত শিক্ষার্থীকে তাদের পূর্ণ মানবতা, বুদ্ধি এবং মর্যাদাকে সম্মান করে এমন মানসম্পন্ন শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করার আদেশের আদেশ রয়েছে … “নেলসন বলেছিলেন।

তিনি আলাবামার প্রাক্তন গভর্নরকে অনুরোধ করেছিলেন, যিনি বিখ্যাতভাবে “চিরতরে পৃথকীকরণের দাবি করেছিলেন!” যখন তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই পছন্দ আন্দোলন “জর্জ ওয়ালেস এবং তার চরমপন্থী অ্যাকোলিটগুলি যা অর্জন করতে পারে না তা অর্জন করার চেষ্টা করে: অনেকের ব্যয়ে সুবিধাবঞ্চিত কয়েকজনের জন্য বেসরকারী শিক্ষার জন্য তহবিলের জন্য সরকারী সম্পদ সংগ্রহ করা।“

কমিটির একাকী কৃষ্ণাঙ্গ রিপাবলিকান, উটাহের বার্গেস ওভেনস একমত নন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে পিতামাতাদের তাদের পাবলিক স্কুলগুলির উন্নতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

“আমাদের কালো মা এবং পিতৃপুরুষদের একটি পছন্দ, একটি ভাউচার প্রোগ্রামে নামার জন্য সারিবদ্ধ রয়েছে, কারণ তারা একটি জিপ কোডে বাস করছেন (যেখানে) তাদের বাচ্চারা শিক্ষিত হতে পারে না।”

ওভেনসের সমাধান: “আমাদের পিতামাতাকে একটি পছন্দ দেওয়া।”

to create a $5 billion federal tax credit to help parents pay for private school tuition. রিপাবলিকানরা 2025 সালে ক্রেডিটের জন্য একটি চাপ পুনর্নবীকরণ করছে।

অনুযায়ী সর্বাধিক সাম্প্রতিক ফেডারেল ডেটা

প্রায় ৫০ মিলিয়ন শিশু দেশের পাবলিক স্কুলে যোগ দেয়।

এই লড়াইটি সম্ভবত পরের সপ্তাহে আবারও শেষ হয়ে যাবে, যখন সিনেট শিক্ষা কমিটি লিন্ডা ম্যাকমাহনের নিশ্চিতকরণ শুনানির জন্য সভা করবে, ট্রাম্পের নেতৃত্ব দেওয়ার পছন্দ – এবং সম্ভাব্যভাবে অনাবৃত – শিক্ষা বিভাগে।