ফেডারেল পরিবেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় বায়েলসা বিদ্যুৎ সংস্থা লিমিটেড শুক্রবার প্রস্তাবিত 60-মেগাওয়াট (এমডাব্লু) বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) শুরু করেছে।

নাইজেরিয়ার নিউজ এজেন্সি (এনএএন) জানিয়েছে যে বায়েলসা রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি রাজ্যের রাজধানী ইয়েনাগোয়ার উপকণ্ঠে এলিবেলে রয়েছে।

ডু ডু অফ বায়েলসা রাজ্য জাতীয় গ্রিডের উপর রাজ্যের নির্ভরতা শেষ করতে এবং বায়েলসা জুড়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সরবরাহ করার জন্য একটি স্বাধীন বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল।

বায়েলসা বিদ্যুৎ সংস্থা লিমিটেডের অপারেশন ডিরেক্টর স্টিভ বুবাগা জেনার।

মিঃ বুবাগা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সংস্থাটি 60 মেগাওয়াট “প্লাগ এবং প্লে” গ্যাস-চালিত টারবাইন ইনস্টল করার পরিকল্পনা করেছিল যা এলিবেলে ওডো গ্যাস বহুগুণ থেকে গ্যাস ফিড গ্রহণ করবে।

তিনি বলেন, প্রকল্পের জমির অঞ্চলটি প্রায় ৫.৮ হেক্টর, বর্তমানে ২.১ হেক্টর ব্যবহার করা হচ্ছে।

“The Independent Power Plant is officially known as the ‘Yenagoa Power Project. এটি একটি ‘প্লাগ এবং প্লে’ গ্যাস টারবাইন।





“আমরা ‘প্লাগ অ্যান্ড প্লে’ বলতে যা বোঝাতে চাইছি তা হ’ল টারবাইনটি ইতিমধ্যে নির্মাতাদের কাছ থেকে আগমনের পরে ইনস্টল করা হবে।

মিঃ বুবাগা ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমরা কেবল অন্যান্য উপাদানগুলিতে কাজ করছি, সুতরাং টারবাইনটি দু’বছরেরও কম সময়ে বা সর্বাধিক দুই বছরে চলতে হবে।”

সাইট সফরের পরে, পরিবেশমন্ত্রী, অ্যাডিমচিনোবি ওকারেকের প্রতিনিধিত্ব করা, জোর দিয়েছিলেন যে এই সফরের উদ্দেশ্যটি ছিল প্রকল্পকে চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে ইআইএ প্রক্রিয়াটি মানক নির্দেশিকাগুলিতে মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

নাইজার ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক এবং ডিন এবং প্রকল্পের ইআইএ পরামর্শদাতা আজিবোলা ইনেগাইট আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ইআইএ পরিচালনায় আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলনগুলি অনুসরণ করা হবে।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে প্রভাবশালী জমি এবং পরিবেশ-সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির সফল সম্পাদনের জন্য ইআইএ অপরিহার্য ছিল।

প্রিন্ট মিডিয়া/পাবলিক অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কিত মিঃ ডিরির প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা উইজডম ইকুলি প্রকল্পটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য গভর্নরকে প্রশংসা করেছিলেন।

তিনি হাইলাইট করেছিলেন যে m০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রাজ্যের ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হ্রাস করতে এবং ব্যবসায়িক বৃদ্ধি বাড়াতে সহায়তা করবে, যার ফলে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা হবে।

মন্ত্রীর সফরের মূল অংশটি ছিল “বায়েলসা রাজ্যে প্রস্তাবিত গ্যাস চালিত উদ্ভিদ এবং গ্যাস বিতরণ পাইপলাইনের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য স্টেকহোল্ডারদের বাগদান স্কোপিং কর্মশালা।”

কর্মশালায় ইলেবেলে, আয়োজক সম্প্রদায় এবং অন্যদের মধ্যে ইয়েনাগো স্থানীয় সরকার অঞ্চলের প্রভাবিত সম্প্রদায় কেপানসিয়া থেকে স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করেছিল।