আকর্ষণীয় পরিবর্তনগুলি জার্মানিতে ব্যবহৃত গাড়িগুলির বাজারে বিকশিত পরিস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। একদিকে, দামগুলি হ্রাস পেতে থাকে, অন্যদিকে, হাইব্রিড মডেলগুলি আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থান দখল করে। এই প্রবণতার পিছনে কী রয়েছে এবং দাম হ্রাস কত দিন স্থায়ী হবে?

ডিজেল গাড়ি: দাম বৃদ্ধি 0.5%, গড় দাম 28,080 ইউরো।

পেট্রল গাড়ি: একই স্তরে রয়ে গেছে – 25,021 ইউরো।





জার্মান প্রকাশনার মতে, হ্যান্ডেলব্ল্যাট, ২০২৫ সালের শুরুতে, ডিলাররা হাইব্রিডগুলিতে 3-4 বছর পর্যন্ত (+25%) সুদের আরও বৃদ্ধি রেকর্ড করে। একই সময়ে, এডিএসি অনুসারে, ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন গাড়িগুলির জন্য দামগুলি মাঝারিভাবে হ্রাস পেতে থাকে এবং মূল চাহিদা কমপক্ষে 300 কিলোমিটারের স্ট্রোক সহ মডেলগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিশেষজ্ঞরা নোট করেছেন যে বহরটিকে “ল্যান্ডস্কেপিং” করার প্রবণতা তীব্রতর হচ্ছে, তবে অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন এবং বৈদ্যুতিন ড্রাইভের সুবিধার সংমিশ্রণের কারণে হাইব্রিডগুলি এখনও পর্যন্ত চাহিদা বেশি থাকে।

কেন আরও প্রায়শই চয়ন করুন

হাইব্রিড গাড়িগুলি আসল বাজারের নেতা হয়ে উঠেছে। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে:



একটি বিস্তৃত পরিসীমা: উপলব্ধ “মাইক্রো -গাইব্রাইডস” থেকে বিলাসবহুল সংযুক্ত মডেলগুলিতে।

পরিবেশগত বন্ধুত্ব: হাইব্রিডগুলি একটি traditional তিহ্যবাহী গাড়ির আরও “পরিষ্কার” বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়।

এটি আকর্ষণীয় যে এমনকি “মাইক্রো -গাইব্রাইডস”, যা বিদ্যুতের উপর একচেটিয়াভাবে ভ্রমণ করতে পারে না, তার চাহিদা রয়েছে। তাদের হাইব্রিড মডিউলগুলি জ্বালানী খরচ অনুকূল করে তোলে, যা তাদের প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপের জন্য বিশেষভাবে উপকারী করে তোলে। It should be noted that when it comes to registering new cars, the Federal Automobile Department (KBA) also considers this type of hybrid as an “alternative”.

প্রিমিয়াম বিভাগে অনুকূল অফার

Electric cars, despite the drop in prices, still cannot compete with hybrids. The average cost of a used electric car is 29,630 euros (−1% compared to December). যাইহোক, প্রিমিয়াম এবং বিলাসবহুল বিভাগে, সত্যই লাভজনক অফারগুলি উপস্থিত হয়েছিল, যা ধনী ক্রেতাদের উদ্ভাবন এবং স্থিতির সংমিশ্রণের জন্য নজরদারি করতে পারে।

ব্যবহৃত গাড়িগুলির বাজারের পরিস্থিতি অস্পষ্ট থেকে যায়। একদিকে, চাহিদা বাড়ছে, অন্যদিকে, প্রস্তাবটি হ্রাস পেয়েছে, বিশেষত পুরানো এবং বাজেটের মডেলগুলির বিভাগে। জার্মানিতে অটোস্কাউট 24 বিক্রয় বিভাগের প্রধান স্টিফান শ্নেকের মতে, কম বয়সী এবং আরও ব্যয়বহুল গাড়িগুলির অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির কারণে গড় মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। যাইহোক, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে, যখন চাহিদা tradition তিহ্যগতভাবে বৃদ্ধি করা হয়, তখন দামগুলি আবার বৃদ্ধি শুরু করতে পারে।

হাইব্রিডস: যারা বাজারে জ্বালানী বাঁচাতে এবং গাড়ির উচ্চ তরলতা বজায় রাখতে চান তাদের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ।

পেট্রোল এবং ডিজেল মডেল: “ক্লাসিক” গাড়িগুলির ভক্তদের জন্য সেরা বিকল্প; তাদের জন্য দামগুলি এখনও স্থিতিশীল।

বৈদ্যুতিন গাড়ি: পরীক্ষার ভক্তদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিকল্প; তাদের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, এবং অফারগুলি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

এডিএসি অনুমান অনুসারে, এই বছরটি বিশেষত স্যাচুরেটেড হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ট্রেন্ডগুলি অনুসরণ করুন এবং সত্যই লাভজনক ক্রয় করতে জার্মান স্ব -পোর্টালগুলির বর্তমান প্রতিবেদনে মনোযোগ দিন!

এটি জার্মানি দ্বারা প্রমাণিত:

সমাজতন্ত্র, জলবায়ু, কর: ডাই লিনকে প্রোগ্রামে জার্মানির ভবিষ্যত। শক্তি ন্যায়বিচার এবং শ্রেণি সংগ্রাম

জার্মানিতে নির্বাচন: শুরুতে 29 টি দল, তবে সবাই শেষ করে কিনা। একটি বাভারিয়া – দুটি দল: এইচডিএস এবং সিএসএস আলাদাভাবে কেন যায়

বার্লিন, কোলোন, হামবুর্গ: বিক্ষোভ জার্মানিকে অভিভূত করেছিল। এএফডি বিক্ষোভ করেছে

কেলেঙ্কারির কেন্দ্রে জার্মানিতে নার্সিং হোম: নার্স প্রেমমূলক ভিডিও গুলি করেছিলেন। পুলিশ গোপনীয়তার সম্ভাব্য লঙ্ঘনের তদন্ত শুরু করে

এসপ্রিটের চূড়ান্ত দিন: 1100 স্টোর থেকে শূন্য সম্পূর্ণ পর্যন্ত। দেচম্যান এবং থিয়া এমন একটি দ্বৈত যা একটি বিবর্ণ প্রতীক হিসাবে জীবনকে শ্বাস নিতে পারে