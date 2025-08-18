1948 সালের লড়াই প্রায় ঘটেছে

যদিও তারা বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি, ডিসি এবং মার্ভেলের অন্তর্ভুক্ত, আমরা প্রায় একটিতে চিকিত্সা করেছি সুপারম্যান বনাম স্পাইডার ম্যান 77 77 বছর আগে লড়াই। এই ধরনের লড়াইটি বিশেষত বিনোদনমূলক হবে, উভয় চরিত্রই সর্বকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় সুপারহিরোদের মধ্যে রয়েছে।
একটি এমসিইউ/ডিসিইউ ক্রসওভার বর্তমানে কার্ডগুলিতে নেই, অর্থাত্ এটি প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে টো-টু-টো-তে যাওয়া দেখতে পেলাম তার আগে এটি ব্যতিক্রমী দীর্ঘ সময় (যদি আদৌ) হতে পারে। ততক্ষণে, বর্তমান সুপারম্যান এবং স্পাইডার-ম্যান অভিনেতারা এখনও ভূমিকাগুলি মূর্ত করবেন কিনা তা এখনও দেখার বিষয়।
সুপারম্যানের সিনেমাটিক ইতিহাস সুপারহিরো সিনেমার অন্যতম বিস্তৃত। ডেভিড কোরেনসওয়েট এখন ডিসি ইউনিভার্সের চরিত্রটির একাদশ উপস্থাপনা চিত্রিত করেছেন। 77 77 বছর আগে, এই ভূমিকাটি প্রথমে ক र्क অ্যালিন চিত্রিত করেছিলেন, যিনি একটি সিরিয়াল অভিনয় করেছিলেন যা একটি স্পাইডার-থিমযুক্ত সুপারম্যান লড়াই সরবরাহ করেছিল।
ডিসি 1948 সুপারম্যান সিরিয়ালে সুপারম্যান বনাম স্পাইডার ম্যানের কাছাকাছি এসেছিল
সুপারম্যান প্রথম 1948 সিরিয়ালে বড় পর্দার জন্য অভিযোজিত হয়েছিল। ফিল্ম সিরিয়ালগুলি সেই সময়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা একটি একক গল্পের এপিসোডিক কিস্তি সমন্বিত ছিল। 1948 এর সুপারম্যান সিরিয়াল একটি বিশাল সাফল্য ছিল, এবং স্পাইডার-থিমযুক্ত ভিলেন, স্পাইডার লেডি দিয়ে সুপারম্যানের রান-ইনকে কেন্দ্র করে।
ক্যারল ফোরম্যান দ্বারা চিত্রিত স্পাইডার লেডি হলেন মেট্রোপলিসের অপরাধের কিংপিন যিনি একটি কালো পোশাক এবং চোখের মুখোশ সমন্বিত একটি দুর্দান্ত স্ট্যান্ডার্ড ভিলেনাস পোশাকটি ডন করেন। মাকড়সা গিমিক, ইতিমধ্যে, তার বিদ্যুতায়িত স্পাইডার-ওয়েব ব্যবহারে জড়িত। দুর্ভাগ্যক্রমে, স্পাইডার লেডি স্পাইডার-থিমযুক্ত শক্তি নিয়ে গর্ব করে না এবং তার পরিবর্তে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করার জন্য ক্রিপটোনাইটের উপর নির্ভর করেন।
একমাত্র লড়াই যা সুপারম্যান বনাম স্পাইডার-ম্যান ফাইটের পক্ষে যুক্তিযুক্তভাবে কাছাকাছি ছিল ফ্ল্যাশ। এই কখন ছিল নিকোলাস কেজের অসুস্থ-নির্ধারিত সুপারম্যানকে একটি দৈত্য মাকড়সার সাথে লড়াই করতে দেখা গেছেএমন একটি প্লট পয়েন্ট যা সুপারম্যান মুভিতে লেখা হয়েছিল যা কখনও তৈরি হয়নি।
আমি এখনও সুপারম্যানের সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়টি দেখে মুগ্ধ হয়েছি
এখন যে সুপারম্যান সুপারহিরো সিনেমার এত বড় অংশ, তার প্রথম লাইভ-অ্যাকশন আউটিং সম্পর্কে বিশেষ কিছু রয়েছে। যদিও আমরা এখন ডিসিইউতে কিছু অবিশ্বাস্য সিজিআই চশমাগুলির সাথে চিকিত্সা করছি সুপারম্যানএসপ্রথমবারের মতো লাইভ-অ্যাকশনে অভিযোজিত নতুন কমিক বইয়ের চরিত্রটি বিশেষত সেই সময়ে বিশেষভাবে গ্রাউন্ডব্রেকিং ছিল।
এই প্রথম সুপারহিরো মুভিটি কীভাবে বিশেষ প্রভাবগুলি নেভিগেট করেছে তা দেখে আমি মুগ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, বাজেট এবং প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে, সুপারম্যান উড়ানের শটগুলি সম্পূর্ণ অ্যানিমেটেড ছিল। তবুও, iটি 1948 সিরিয়ালের প্রভাব উপেক্ষা করা অসম্ভবএর সাফল্য হিসাবে ভবিষ্যতের অভিযোজনগুলির প্রমাণ হিসাবে সুপারম্যান এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সুপারহিরো, তাকে সিনেমার জন্য নিখুঁত ভিজ্যুয়াল চরিত্র হিসাবে সুরক্ষিত করে।
সুপারম্যান
- প্রকাশের তারিখ
-
জুলাই 15, 1948
- রানটাইম
-
244 মিনিট
- পরিচালক
-
স্পেন্সার গর্ডন বেনেট, টমাস ক্যার
- লেখক
-
লুইস ক্লে, রয়েল কে। কোল, জর্জ এইচ। প্লাইম্পটন, আর্থার হোরেল, জোসেফ এফ পোল্যান্ড