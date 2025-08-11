You are Here
2 জাপানি বক্সার একই কার্ডে মস্তিষ্কের আঘাতের কারণে মারা যায়
2 জাপানি বক্সার একই কার্ডে মস্তিষ্কের আঘাতের কারণে মারা যায়

ট্র্যাজেডি জাপানি বক্সিং বিশ্বকে আঘাত করেছিল কারণ একই সঠিক কার্ডে থাকা তাদের মারামারিগুলিতে দু’জন বক্সার মারা গিয়েছিল।

শিগেটোশি কোটারি এবং হিরোমাসা উরাকাওয়া, উভয়ই ২৮ বছর বয়সী মস্তিষ্কের আঘাতের শিকার হয়েছিল যার ফলস্বরূপ তাদের অকাল মৃত্যু হয়েছিল।

২ আগস্ট ওরিয়েন্টাল এবং প্যাসিফিক বক্সিং ফেডারেশন জুনিয়র লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ন ইয়ামাতো হাটার বিপক্ষে 12 রাউন্ড ড্র শেষ করার পরেই কোটারি ভেঙে পড়েছিল।

একই কার্ডে লড়াইয়ের সময় মস্তিষ্কের আঘাতের পরে দু’জন জাপানি বক্সার মারা গেছেন। (আন্দ্রেয়াস রেন্টজ/বংগার্টস/গেটি চিত্র)

তিনি একটি সাবডুরাল হেমোটোমার জন্য জরুরি মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করেছিলেন – এমন একটি অবস্থা যেখানে মস্তিষ্ক এবং খুলির মধ্যে রক্ত সংগ্রহ করে – তবে শুক্রবার মারা গিয়েছিল।

উরাকওয়া যোজি সাইতোর কাছে নকআউট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং তার জীবন বাঁচানোর প্রয়াসে তাকেও মস্তিষ্কের অপারেশন, ক্র্যানিওটমি করতে হয়েছিল।

জ্যাক পল এলন কস্তুরের প্রাক্তন অ্যাটর্নি নিয়োগের জন্য সমালোচকদের মঞ্চস্থ লড়াইয়ের দাবি করার পরে যেতে হবে

ওয়ার্ল্ড বক্সিং অর্গানাইজেশন সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছে, “এই অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন সময়ে আমরা পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং জাপানি বক্সিং সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।”

জবাবে, জাপানি বক্সিং কমিশন ঘোষণা করেছে যে সমস্ত ওপিবিএফ শিরোনামের আউটআউটগুলি এখন 12 রাউন্ড থেকে 10 এ কমিয়ে আনতে হবে।

এই বছরের শুরুর দিকে, আইরিশ বক্সার জন কুনি বেলফাস্টের নাথান হাওলসের কাছে তার সেল্টিক সুপার-ফেদারওয়েট শিরোপা পরাজয়ের পরে নিবিড় যত্ন নেওয়ার এক সপ্তাহ পরে মারা গিয়েছিলেন।

এটি বক্সিংয়ের রিংয়ে প্রথম মৃত্যু থেকে অনেক দূরে ছিল। (ইস্টক)

এপ্রিলে লড়াইয়ের সময় রিংয়ে ভেঙে যাওয়ার পরে নাইজেরিয়ার একজন বক্সারও মারা গিয়েছিলেন।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

