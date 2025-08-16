You are Here
2 টি মুভিং পান: ব্রিটনির সাথে যোগব্যায়াম

ব্যাটন রুজ – কখনও যোগব্যায়াম চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন, তবে কোথায় শুরু করবেন তা জানেন না? নাকি আপনার যোদ্ধা দু’জনের দিকে তাকিয়ে আছেন? ঠিক আছে, ব্রিটনি ক্যাসটিল আপনার মেয়ে।

দশ বছরের যোগ মাস্টার হিসাবে, ক্যাসটিল লোকদের তাদের যোগ অবস্থান এবং প্রসারিত আরও গভীর করতে সহায়তা করতে বিশেষজ্ঞ। এটি কোনও অ্যাথলিট প্রশিক্ষণের জন্য আরও নমনীয় বা যোগব্যায়াম প্রেমিক হয়ে উঠতে সহায়ক হতে পারে যারা তাদের কৌশলটি পরিমার্জন করতে চায়।

যোগব্যায়াম যে কারও জন্য এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য পূরণ করা যেতে পারে। এটি শরীরের একই অংশগুলিকে traditional তিহ্যবাহী ওয়ার্কআউট হিসাবে ব্যবহার করে, যেমন কার্ডিও বা উচ্চ-তীব্রতা প্রশিক্ষণের মতো, তবে অন্যভাবে। আন্দোলনগুলি ধীর, গভীর শ্বাস এবং ফোকাস দিয়ে অনুশীলন করা হয়। শারীরিকভাবে, এটি অন্যান্য ওয়ার্কআউটের মতোই চ্যালেঞ্জ।

ক্যাসটিল বলেছে যে আপনি যদি চালগুলি সঠিকভাবে না করে থাকেন তবে যোগব্যায়াম সহজ মনে হতে পারে। এটি একটি সত্য চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে যেখানে শরীরের প্রতিটি অংশই কাজ করছে এবং আন্দোলনগুলি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে নিযুক্ত রয়েছে।

ফোকাস এবং শ্বাস প্রশ্বাসের পাশাপাশি বিশাল দিকগুলিও, উভয়ই যখন শরীর তীব্র মুহুর্তের মধ্য দিয়ে কাজ করে তখন উভয়ই মানুষকে শারীরিক চেয়ে মানসিকতার দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে দেয়।

ক্যাসটিল যে কোনও জায়গায়, যে কোনও জায়গায় ব্যক্তিগত পাঠ সরবরাহ করে। তিনি মধ্যাহ্নভোজন বিরতিতে, আপনার বাড়িতে বা এমনকি পার্কে দুর্দান্ত আউটডোর সেশনের জন্য আপনার অফিসে আপনার অফিসে আপনার সাথে দেখা করবেন।

তার ইনস্টাগ্রামে যান, যেখানে তাকে সহজেই @ব্রিটনিই_ওয়োগায় পৌঁছানো যায়।

