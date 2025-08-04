2 বছর বয়সী মেয়েটির পরে মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছে স্যুটকেসে জীবিত পাওয়া

নিবন্ধ সামগ্রী
ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড (এপি)-রবিবার একটি বাস চালক একটি 2 বছর বয়সী কিশোরীকে একটি স্যুটকেসে জীবিত জীবিত দেখতে পেয়েছিলেন যা গাড়ির লাগেজের বগিতে রাখা হয়েছিল, তার পরে নিউজিল্যান্ডের এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
গোয়েন্দা পরিদর্শক সাইমন হ্যারিসন এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাস চালক অকল্যান্ডের উত্তরে কাইওয়াকের বন্দোবস্তের পরিকল্পিত স্টপ চলাকালীন ব্যাগের ভিতরে চলাচল লক্ষ্য করেছিলেন।
হ্যারিসন বলেছিলেন যে ড্রাইভারটি স্যুটকেসটি খুললে তারা 2 বছর বয়সী কিশোরীটি আবিষ্কার করেছিল, যিনি খুব গরম ছিলেন তবে অন্যথায় শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল।
শিশুটিকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি স্থানীয় সময় রবিবার রাতে ছিলেন।
গ্রেপ্তারকৃত মহিলার বিরুদ্ধে কোনও শিশু সম্পর্কে খারাপ আচরণ বা অবহেলার অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং সোমবার আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল। আইন প্রয়োগকারীরা তাঁর নাম রাখেনি।
