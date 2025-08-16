20 তারা যারা বিখ্যাত হওয়ার আগে দুর্ঘটনায় পড়েছিল তারা | সাবান

ক্যাসুয়ালটির হলবি সিটি হাসপাতাল গত চার দশকে অনেক বিখ্যাত মুখকে স্বাগত জানিয়েছে।
বিবিসি মেডিকেল নাটক 1986 সালে শুরু হয়েছিল, যার অর্থ শোতে প্রদর্শিত একাধিক কাস্ট সদস্য বিনোদন শিল্পে সুপরিচিত মুখ হয়ে উঠেছে।
আমরা ভেবেছিলাম যে দুর্ঘটনার ইতিহাসের বইগুলিতে আরেকটি ডেলভে নেওয়ার এবং আপনাকে খুব বিখ্যাত তারকাদের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এটি উচ্চ সময় এসেছে যারা একসময় ক্লাসিক দুর্ঘটনার নাটকে ধরা পড়েছিল।
আসুন একবার দেখুন!
ক্রিস্টোফার একলস্টন – ডক্টর হু এবং লুসান
পর্ব – একটি যুক্তিসঙ্গত মানুষ – 1990
তিনি একসময় দেশের প্রিয় টাইমলর্ড ছিলেন, দ্য রিভিউভেড ডক্টর হু এর প্রথম সিরিজে বিলি পাইপারের পাশাপাশি সময় এবং স্থানের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন, তবে পনের বছর আগে ক্রিস্টোফার একলস্টন ক্যাসুয়ালটিতে উঠে এসেছিলেন!
তিনি এইচআইভিতে একজন রোগী খেলেন এবং একটি শক্তিশালী পারফরম্যান্স সরবরাহ করেছিলেন যা এখন দর্শকদের 90 এর দশকের গোড়ার দিকে রোগের প্রতি মানুষের মনোভাব সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দেয়।
আলফ্রেড মোলিনা-স্পাইডার ম্যান এবং দা ভিঞ্চি কোড
পর্ব – জাম্প স্টার্ট – 1986
টনি অ্যাওয়ার্ড-বিজয়ী অভিনেতা আলফ্রেড মোলিনা শোতে চারটি পর্বে ফিরে শোতে অভিনয় করেছিলেন, দ্য হান্ট ফর লাইফ অ্যান্ড ডেথ স্টোরিতে একজন স্মার্ট রিপোর্টার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
তিনি স্পাইডার-ম্যানে উপস্থিত হওয়ার পাশাপাশি একটি বিশিষ্ট ওয়েস্ট এন্ড এবং ব্রডওয়ে ক্যারিয়ারে উপস্থিত হতে চলেছেন।
জেরোম ফ্লিন – রিপার স্ট্রিট এবং গেম অফ থ্রোনস
পর্ব – আশায় বসবাস – 1991
এইচবিও ফ্যান্টাসি সিরিজ গেম অফ থ্রোনসে সেলসওয়ার্ড ব্রন নামে পরিচিত, বিবাহের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে একটি দুর্ঘটনার পর্বে জেরোম এমন এক স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার স্ত্রীকে ভেঙে ফেলেছিল।
জুলিয়া সাওলহা – একেবারে কল্পিত
পর্ব – আশায় বসবাস – 1991
জেরোম ফ্লিনের মতো একই পর্বে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, জুলি মেডিকেল নাটকে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি ঘরোয়া নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি যিনি আঘাতের বিষয়ে ইডি -তে ভর্তি হয়েছিলেন।
সেই সময় তিনি সিআইটিভি নাটক প্রেস গ্যাংয়ের নিয়মিত একটি সিরিজ ছিলেন।
জেনিফার স্যান্ডার্স এবং জোয়ানা লুমলে সিটকম যানবাহন এবি ফ্যাব -এ তিনি বিশাল হিট হওয়ার মাত্র এক বছর আগে এটি ছিল। জুলিয়া, জাফি খেলে, দুই দশক ধরে সিরিজে চলতে এবং 2016 এর বড় স্ক্রিন স্পিন-অফের অংশটি পুনরুদ্ধার করবে।
হার্মিওন নরিস – স্পুকস, ঠান্ডা পা এবং নির্দোষ
পর্ব – শেষ শব্দ – 1991
১৯৯১ সালে ফিরে আসা আরও একটি পর্ব হার্মিওনকে এমন একটি ব্যালে নৃত্যশিল্পী খেলতে দেখেছিল যিনি ক্যারিয়ারের কিছু চমকপ্রদ পরামর্শের পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।
পাঁচ বছর পরে, তিনি আইটিভি নাটক কোল্ড ফুটে ক্যারেন মার্সডেনের অংশটি অবতরণ করবেন, যা একটি সফল পাইলট অনুসরণ করে 1997 থেকে 2020 এর মধ্যে 9 টি সিরিজ প্রচার করেছিল।
মিনি ড্রাইভার – ভাল ইচ্ছা শিকার এবং টারজান
পর্ব – শেষ শব্দ – 1991
হার্মিওনের মতো একই পর্বে উপস্থিত হওয়া মিনি ড্রাইভার ছিলেন।
তিনি কাট এবং একটি ঠান্ডা দিয়ে ভর্তি একজন রোগীকে অভিনয় করেছিলেন এবং নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তার স্পষ্ট লক্ষণগুলি বাদ দিয়ে তার সাথে তার অন্য কিছু ভুল আছে।
ক্যাথি বার্ক – একেবারে কল্পিত, দ্য হ্যারি এনফিল্ড শো, গিমি গিমি গিমি এবং অগণিত ডকুমেন্টারি
পর্ব – মুখোমুখি – 1991
1991 অবশ্যই দুর্ঘটনায় বিখ্যাত মুখগুলির জন্য বেশ বছর ছিল কারণ ক্যাথি বার্কও একটি পর্বে প্রদর্শিত হয়েছিল।
যখন বোঝা বন্দুকটি একটি সন্তানের বাহুতে পড়েছিল, তখন ক্যাথি বেশ পারফরম্যান্স দিয়েছিল কারণ তিনি ফরাসী ও স্যান্ডার্স সহ বেশ কয়েকটি কৌতুক অভিনেতাদের মধ্যে 90 এর দশকের অন্যতম বৃহত্তম মুখ হয়ে ওঠেন।
জনি লি মিলার – ট্রেনস্পটিং
পর্ব – টেন্ডার লাভিং কেয়ার – 1992
এক বছর পরে, জনি লি মিলার একটি প্রেমিক কিশোর চরিত্রে অভিনয় করে দুর্ঘটনায় উঠে এসেছিলেন।
এই কিশোরী তার শিক্ষকের প্রতি অনুভূতি তৈরি করেছিল এবং বুলিংয়ের কারণে তার জীবন উল্টে পরিণত হয়েছিল।
কেট উইনসলেট – ইস্টটাউন এবং টাইটানিকের মারে (স্পষ্টতই)
পর্ব – পারিবারিক বিষয়গুলি – 1993
1993 সালে ফিরে, দ্য কেট উইনসলেট শোতে উপস্থিত ছিলেন একজন নির্দোষ খোকামনি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যার প্রেমিক একটি পরিবারের মধ্যে অপব্যবহারের একটি অন্ধকার ওয়েব আবিষ্কার করেছিলেন।
আমরা নিশ্চিত যে হলবি সিটির করিডোরগুলি হাঁটা তার সবচেয়ে বড় অর্জন, তারপরে হলিউড ব্লকবাস্টার টাইটানিক।
হেলেন বাক্সেন্ডেল – ঠান্ডা পা, বন্ধুরা
পর্ব – আমাদের এই দিন দিন – 1993
ব্রেইন ওয়াশড চরিত্রে অভিনয় করা, হেলেন এমন একটি পর্বে বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে দেখেছিল। চরিত্রের পরিবার যখন তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল, তখন বিষয়গুলি ভয়াবহভাবে ভুল হয়ে যায় …
তিনি পরে হার্মিওন নরিসের পাশাপাশি ঠান্ডা পায়ে রাহেলকে খেলতে যাবেন, যদিও ২০০৩ সালে পঞ্চম সিরিজে চরিত্রটি নিহত হয়েছিল।
তিনি বন্ধুদের মধ্যে রস ‘ব্রিটিশ স্ত্রী এমিলির চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন।
অরল্যান্ডো ব্লুম – লর্ড অফ দ্য রিংস, পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান (যদি আমরা তার সমস্ত ক্রেডিট তালিকাভুক্ত করি তবে আমরা সারাদিন এখানে থাকতাম)
পর্ব – প্যারাডাইজে আরেক দিন – 1996
এক তরুণ অরল্যান্ডো দুর্ঘটনার ঝুঁকিপূর্ণভাবে একজন শ্রমিককে অভিনয় করে দুর্ঘটনায় উপস্থিত হয়েছিল।
আশ্চর্যের বিষয় হল, অরল্যান্ডো কৌতুক অভিনেতা কেভিন বিশপ এবং প্রাক্তন ইস্টেন্ডার্স তারকা নাদিয়া সাওয়ালহ – এর সাথে এই পর্বে বৈশিষ্ট্যযুক্ত – কী ছোট্ট পৃথিবী!
তিনি পরের দিকে কী গিয়েছিলেন তা তালিকাভুক্ত করার জন্য আমাদের বিরক্ত করার দরকার নেই, যেমন আমরা সারা দিন এখানে থাকতাম!
মার্টিন ফ্রিম্যান – অফিস, দ্য হব্বিট এবং শার্লক
পর্ব – তিনি বৃষ্টি পছন্দ করেছিলেন – 1998
মার্টিন হিট বিবিসি ওয়ান নাটক শার্লকে প্রদর্শিত হওয়ার আগে, তিনি ক্যাসুয়ালটিতেও উপস্থিত ছিলেন।
তিনি এমন এক খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যিনি তার বন্ধুদের ডাকাতি করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন যা মর্মান্তিক পরিণতির দিকে পরিচালিত করে।
অ্যারন টেলর-জনসন-কিক-অ্যাস এবং অ্যাভেঞ্জার্স: আলট্রনের বয়স
পর্ব – নীরব সম্পর্ক – 2006
ঝামেলা কিশোর চরিত্রে অভিনয় করে অ্যারনের চরিত্র তাকে তার সেরা বন্ধুর সাথে দুর্ঘটনায় জড়িত দেখেছিল।
তিনি ১৯ বছর বয়সে ফিল্ম নোহী বয় ছবিতে জন লেনন চরিত্রে অভিনয় করার পরে তিনি একটি বিশাল তারকা হয়েছিলেন। তিনি সেটে পরিচালক স্ত্রী স্যাম টেলর-জনসনের সাথে দেখা করেছিলেন এবং কিক-অ্যাস, গডজিলায় এবং ২৮ বছর পরে হাজির হয়েছেন।
তিনি পরবর্তী জেমস বন্ড হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন।
স্কট মিলস – রেডিও 2 ডিজে
পর্ব – সমস্ত সারা রাত – 2006
রেডিও 1 -এ মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানের হোস্ট, স্কট মিলস পল ল্যাং নামে একজন সাংবাদিক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। মনে করুন যে অংশটির জন্য তাকে খুব বেশি গবেষণা করতে হবে না!
তিনি তিনটি চরিত্রের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন যারা ইডি বন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছিলেন।
টম হিডলস্টন – লোকি, কং স্কাল আইল্যান্ড এবং দ্য নাইট ম্যানেজার
পর্ব – দ্য কিলিং ফ্লোর – 2007
একটি ক্লাসিক দুর্ঘটনার উপায়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, টমের চরিত্রটি এমন একটি বিল্ডিংকে আবদ্ধ করে দিয়েছিল যা আমরা সকলেই জানি যে এটি কখনই ভাল ধারণা নয় কারণ এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি এবং তার সঙ্গীরা একটি অন্ধকার গোপন রাখছেন।
উইল শার্প – খুব বেশি, সাদা পদ্ম
পর্ব-২০০৯-১০ থেকে নিয়মিত সিরিজ
খুব বেশি তারকা উইল শার্প ২০০৯ সালে জুনিয়র ডক্টর ইউকি রিডের চরিত্রে অভিনয় করে ক্যাসুয়ালটির কাস্টে যোগ দিয়েছিলেন।
তিনি নতুন এফ 2 প্রশিক্ষণার্থীদের একটি গ্রুপের সাথে ইডি যোগ দিয়েছিলেন।
সোফিয়া ডি মার্টিনো – লোকি
পর্ব-২০০৯-১১ থেকে নিয়মিত সিরিজ
সোফিয়া ডি মার্টিনো পলি এমারসন নামে শোতে একজন তরুণ অ্যাম্বুলেন্স টেকনিশিয়ান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
২০১১ সালে হান্না ফ্লিট নামে একজন রোগীর ছুরিকাঘাতের পরে এই চরিত্রটি হত্যা করা হয়েছিল।
ডেইজি রিডলি – স্টার ওয়ার্স
পর্ব – এবং দেয়ালগুলি নেমে আসে – 2013
রবিন মিলারের (আমান্ডা হেন্ডারসন) বন্ধু চরিত্রে অভিনয় করা, ডেইজির চরিত্র ফ্রান ছিলেন এক তীব্র চরিত্র যিনি রবিনকে একটি ভয়াবহ নাটক তৈরি করেছিলেন।
মিশেল কলিন্স – করোনেশন স্ট্রিট, ইস্টেন্ডার্স
পর্ব – প্রেমের নামে – 2014
মিশেল প্রিয় প্যারামেডিক জেফ কলিয়ারের জন্য প্রেমের আগ্রহের অভিনয় করে ক্যাসুয়ালটিতে উপস্থিত হয়েছিল।
তিনি 2010 সালে এবং সম্প্রতি 2019 সালে শোতে উপস্থিত ছিলেন।
ড্যানি ডায়ার – ইস্টেন্ডার্স
পর্ব – প্রেম ইজ – 2012
ইস্টেন্ডার্স এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সহ শোতে তাঁর ভূমিকার জন্য সর্বাধিক পরিচিত, ২০১২ সালে ড্যানি ক্যাসুয়াল্টিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রসি নামে একটি প্যারামেডিক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যিনি বেশ গোপনীয়তা লুকিয়ে ছিলেন।
এই নিবন্ধটি মূলত 2021 সালের আগস্টে প্রকাশিত হয়েছিল।
