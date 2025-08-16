’20 বছর বয়সী প্যালেস্তিনি মহিলা, 20 বছর বয়সী গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়া ইতালীয় হাসপাতালে মারা যাওয়ার কারণে’ আমাদের চোখের সামনে দুর্ভিক্ষ উদ্ঘাটিত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান বাড়ার সাথে সাথে আহ্বান জানায়

পিসার একটি হাসপাতাল জানিয়েছে, গাজা থেকে ইতালিতে সরিয়ে নেওয়া গুরুতর অপুষ্টিতে ভুগছেন এমন এক 20 বছর বয়সী ফিলিস্তিনি মহিলা মারা গেছেন।
ইটালিয়ান মিডিয়া মারাহ আবু জুহরি নামে নামকরণ করা এই মহিলাকে বুধবার রাতে শহরে পৌঁছানোর সময় চিকিত্সকরা ‘জৈব অপচয় করার একটি গভীর অবস্থায়’ বলে বর্ণনা করেছিলেন।
গাজায় মানবিক সঙ্কটের জন্য কাকে দায়ী করা উচিত তা নিয়ে শব্দের ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের মধ্যে ‘আমাদের চোখের সামনে দুর্ভিক্ষ উদ্ঘাটিত’ এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান বাড়ার সাথে সাথে এই ট্র্যাজেডিটি আসে।
আন-ব্যাকড বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং দাবি করেছেন যে বিতরণ সাইটের কাছে সহায়তা দাবি করার চেষ্টা করার সময় বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনিদের গুলি করা হয়েছে।
তবে ইস্রায়েল জোর দিয়ে বলেছেন যে ঘেরাও করা স্ট্রিপ অনাহারের মুখোমুখি হচ্ছে না এবং বলেছে যে হামাস সহায়তা লুটপাটের জন্য দায়ী।
মঙ্গলবার ইউকে, ইইউ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং জাপান একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে যে ‘দুর্ভিক্ষ আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে’ এবং ‘বিপরীত অনাহার’ করার জন্য পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে।
তারা গাজায় সহায়তার প্রবেশের সুবিধার্থে ‘তাত্ক্ষণিক, স্থায়ী এবং কংক্রিট পদক্ষেপ’ দাবি করেছিল।
জুহরি বুধবার গভীর রাতে পিসা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে শুক্রবার মারা যান।
তিনি একটি শ্বাস প্রশ্বাসের সংকটে প্রবেশের পরে এবং পরবর্তীকালে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে যাওয়ার পরে মারা গিয়েছিলেন, এটি এক বিবৃতিতে বলেছে
জাতিসংঘে বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ উদ্ঘাটিত করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং দাবি করেছেন যে বিতরণ সাইটের নিকটে সহায়তা দাবি করার চেষ্টা করার সময় ফিলিস্তিনিদের বেশ কয়েকটি গুলি করা হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, হাসপাতালের কর্মীরা পরীক্ষা করেছিলেন এবং মারা যাওয়ার আগে সহায়ক থেরাপি শুরু করেছিলেন।
ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সময় জানিয়েছে, গুরুতর জন্মগত রোগ, ক্ষত বা বিচ্ছেদগুলিতে ভুগছেন এমন সমালোচনামূলক রোগীদের সাথে এই সপ্তাহে অবতরণকারী তিনটি ইতালীয় বিমান বাহিনীর একটি ফ্লাইটে জুহরি তার মায়ের সাথে ইতালি পৌঁছেছিলেন।
ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি বলেছেন, প্রায় ১২০ গাজান – ৩১ জন রোগী এবং তাদের পরিবার – তিনটি বিমানের রোম, মিলান এবং পিআইএসএতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
এক্স -এর একটি পোস্টে তাজানি বলেছিলেন যে এটি ফিলিস্তিনিদের 14 তম মেডিকেল সরিয়ে নেওয়া যা ইতালি 2024 সালের জানুয়ারী থেকে পরিচালনা করেছিল এবং বৃহত্তম।
মহিলাটি অপুষ্টিতে ভুগেছে কিনা তা হাসপাতালটি নির্দিষ্ট করে না, তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ‘গুরুতর শারীরিক অবনতির রাজ্যে’ এসেছেন।
তবে ইস্রায়েল জোর দিয়ে বলেছেন যে গাজা অনাহারের মুখোমুখি হচ্ছে না এবং বলেছে যে হামাস সহায়তা লুটপাটের জন্য দায়ী।
টাস্কান অঞ্চলের নেতা ইউজিনিও জিয়ানী শনিবার মহিলার মৃত্যুর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন।
সপ্তাহের প্রথম দিকে, জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছিলেন যে ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় অনাহার এবং অপুষ্টি তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল।
জাতিসংঘ জানিয়েছে যে জুলাই মাসে প্রায় ১২,০০০ শিশুদের তীব্র অপুষ্টি ছিল – সবচেয়ে বিপজ্জনক স্তরের গুরুতর অপুষ্টি সহ ২,৫০০ এরও বেশি সহ। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে যে সংখ্যাগুলি সম্ভবত একটি আন্ডারকাউন্ট।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন গত মাসে গাজায় কেউ অনাহারে নেই।
তিনি বলেন, ‘গাজায় অনাহারের কোনও নীতি নেই, এবং গাজায় কোনও অনাহার নেই।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতানিয়াহুর দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে ইমাসিয়েটেড মানুষের উত্থিত চিত্রগুলি উল্লেখ করে।
‘আমি জানি না,’ ট্রাম্প যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি ইস্রায়েলি নেতার মন্তব্যে একমত হয়েছেন কিনা জানতে চাইলে। ‘মানে, টেলিভিশনের উপর ভিত্তি করে, আমি বিশেষত বলব না কারণ এই শিশুদের খুব ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে।’
গত দুই সপ্তাহ ধরে, ইস্রায়েল মে মাসের শেষের দিকে যে পরিমাণ প্রবেশ করছিল তার চেয়ে গাজায় খাবারের পরিমাণ তিনগুণের অনুমতি দিয়েছে।
এটি আড়াই মাস পরে যখন ইস্রায়েল সমস্ত খাদ্য, medicine ষধ এবং অন্যান্য সরবরাহকে নিষিদ্ধ করে বলেছিল যে হামাসকে ২০২৩ সালের অক্টোবরের আক্রমণে যুদ্ধ শুরু করার সময় তোলা জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।
তবে, মাত্র কয়েক দিন আগে, দুটি কঙ্কালের চেহারার ফিলিস্তিনি শিশুদের নতুন ছবিগুলি ক্রমাগত শব্দের যুদ্ধের মাঝে উত্থিত হয়েছিল।
হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অসমর্থিত পরিসংখ্যান অনুসারে এখনও অবধি 98 শিশু সহ 212 জন অপুষ্টিতে মারা গেছেন বলে জানা গেছে।
গাজার গাজা সিটির 1.5 বছর বয়সী শিশু মুহাম্মদ জাকারিয়া আইয়ুব আল-ম্যাটুক, প্রাণঘাতী অপুষ্টির মুখোমুখি
জাতিসংঘের মানবাধিকার আজ সতর্ক করেছে যে মে মাসের শেষের দিকে গাজায় সহায়তা চাইলে কমপক্ষে ১,760০ ফিলিস্তিনি মারা গিয়েছিল।
গাজা স্ট্রিপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সর্বশেষতম ক্ষতিকারক চিত্রগুলি হাসপাতালে চিকিত্সা করার সাথে সাথে দু’বছরের চিৎকার করছে বলে মনে হচ্ছে।
লিটল শাম কাদিহ, যিনি অপুষ্টিতে ভুগছেন বলে মনে হয়, 10 আগস্ট নাসের হাসপাতালে তাকে ঝুঁকির কারণে কাঁদতে কাঁদতে চিত্রিত করা হয়েছিল।
এটি শিশুর সূত্র এবং medicine ষধের একটি চলমান ঘাটতির মধ্যে এসেছে, যা প্রচুর শিশুদের অনাহারের প্রান্তে ফেলে রেখেছে বলে জানা গেছে।
আরেকটি চিত্র তিন বছর বয়সী ফিলিস্তিনি ছেলে এডেম মোহাম্মদ আবু উর্মাকে শিশুর সূত্রের পরিবর্তে কেবল জল খাওয়ানো হচ্ছে দেখানোর পরিকল্পনা করেছে।
ইস্রায়েলের চলমান বোমা হামলা প্রচারের মধ্যে এই যুবক, যিনি কৌতুকপূর্ণ ও পাতলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর পরিবারের পাশাপাশি নিজের বাড়ি পালাতে বাধ্য হন।
এখন নুসিরত শরণার্থী শিবিরে একটি তাঁবুতে থাকা, এডেম অপুষ্টিতে ভুগছেন বলে জানা গেছে।
শুক্রবার জাতিসংঘ হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে মে মাসের শেষের দিকে গাজায় সহায়তা চাইতে গিয়ে কমপক্ষে ১,760০ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা হয়েছে – আগস্টের শুরুতে তার শেষ প্রকাশিত চিত্রের পর থেকে কয়েক শতাধিক লাফ।
‘২ May মে থেকে এবং ১৩ ই আগস্ট পর্যন্ত আমরা রেকর্ড করেছি যে সহায়তা চাইতে গিয়ে কমপক্ষে ১,760০ ফিলিস্তিনি মারা গেছে; 994 এর আশেপাশে জিএইচএফ (গাজা হিউম্যানিটিরিয়ান ফাউন্ডেশন) সাইটগুলি এবং সরবরাহ কনভয়গুলির রুটগুলিতে 766।
ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির এজেন্সি অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এই হত্যাকাণ্ডের বেশিরভাগই ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।’
এটি 1,373 এর একটি চিত্রের সাথে তুলনা করে 1 আগস্টে রিপোর্ট করা অফিসকে হত্যা করেছে।
গাজার সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে যে শুক্রবার ইস্রায়েলি আগুনে কমপক্ষে ৩৮ জন নিহত হয়েছিল, যার মধ্যে ১২ জন যারা মানবিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের মধ্যে এই আপডেটটি এসেছে।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে তার সেনারা ‘হামাস সামরিক ক্ষমতা ভেঙে দেওয়ার’ জন্য কাজ করছে, যোগ করে এর বাহিনী ‘বেসামরিক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য’ সতর্কতা অবলম্বন করছে ‘