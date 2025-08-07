200 দিনের মধ্যে ‘রেকর্ড-ব্রেকিং’ ফলাফল দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের গোপনীয়তা

হোয়াইট হাউস বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের 200 তম অফিসে চিহ্নিত করেছে।
এবং তার শীর্ষ ডেপুটি জোর দিচ্ছে যে এটি তার ঘূর্ণি প্রথম 100 দিনের মাইলফলকের চেয়ে বেশি উত্পাদনশীল হয়েছে।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট ডেইলি মেইলকে বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউতে তাঁর খাঁজে বসতি স্থাপন করছেন।
লেভিট বলেছিলেন, ট্রাম্পের সাফল্যের গোপনীয়তা হ’ল তিনি আমেরিকান ভোটারদের কাছে ‘আসলে তাঁর কথাটি রেখেছিলেন’ এবং তাঁর রাষ্ট্রপতি প্রচার থেকে ‘প্রতিটি একক বড় প্রচারণার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন’।
রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় ১০০ দিন অফিসে জেফ্রি এপস্টাইন ‘কভার-আপ’ কাহিনী, একটি নাটকীয় জনসাধারণ এলন কস্তুরী এবং ট্রাম্পের বিশাল শুল্কের সাথে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সাথে ছড়িয়ে পড়ে।
তবে লেভিট জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি তাঁর শীর্ষস্থানীয় অনেক আইনী অগ্রাধিকার অবতরণ করেছেন।
ট্রাম্প স্বাধীনতা দিবসে তাঁর স্বাক্ষর ‘বড়, সুন্দর বিল’ আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন। এটি তার 2017 ট্যাক্স কাট এবং টিপস, ওভারটাইম বেতন এবং সামাজিক সুরক্ষায় কর কেটে বাড়িয়েছে।
রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের সাথে যোগ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আইনে ‘ওয়ান, বিগ বিউটিফুল বিল’ আইনে স্বাক্ষর করার পরে একটি গ্যাভেল রাখেন
আইনটি মেডিকেয়ার কভারেজের জন্য কাজের প্রয়োজনীয়তা, সীমান্ত সুরক্ষার জন্য প্রসারিত তহবিল, মার্কিন শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা এবং অভিবাসন এবং শুল্ক প্রয়োগের জন্যও কার্যকর করেছে।
এবং একটি জনপ্রিয় বিধানের মধ্যে রয়েছে $ 1000 ডলার মাগা বেবি অ্যাকাউন্ট যা আমেরিকানদের তাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতে বিনিয়োগ শুরু করতে সহায়তা করবে।
লেভিট অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগুলি তালিকাভুক্ত করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্প ‘বিডেনের মুদ্রাস্ফীতি সংকটকে পরাস্ত করার জন্য সীমান্ত সুরক্ষিত করা’ সহ বিতরণ করেছেন।
‘রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নিরলস প্রচেষ্টা এবং রেকর্ড-ব্রেকিং কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ, আমেরিকার স্বর্ণযুগ আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের উপর রয়েছে,’ লিভিট বলেছিলেন।
প্রথম 100 দিনের মাইলফলকটি প্রায়শই রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়, কারণ এটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি কতটা দ্রুত তার রাজনৈতিক এজেন্ডা সুরক্ষিত করবেন।
তবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় 100 দিন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক খবরেও অত্যন্ত ভরা ছিল।
রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের বিচলিত করেছিলেন যারা তার স্বাক্ষর করের বিলটি পাস করতে পাতলা সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবহার করেছিলেন।
‘আমি মনে করি এখন আমার আরও ক্ষমতা আছে, আমি করি,’ ট্রাম্প জুলাই মাসে গর্বিত করেছিলেন, যখন সাংবাদিকরা তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ‘আরও মহাকর্ষ। আরও শক্তি। ‘
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প জুনে বেশ কয়েকটি ইরান পারমাণবিক সাইটে আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সফল বিমান হামলাও চালু করেছিলেন।
এয়ারস্ট্রিকে সাতটি বি -২ স্টিলথ বোমারু বিমান সহ ১২৫ টি বিমান জড়িত ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটি তিনটি পৃথক পারমাণবিক সাইটকে আঘাত করার দায়িত্ব দিয়েছিল।
ইরানি লক্ষ্যগুলিতে পঁচাত্তরের ‘নির্ভুলতা-নির্দেশিত অস্ত্র’ বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং সুবিধাগুলি ধ্বংস করতে 14 জিবিইউ -57 বিশাল অধ্যাদেশ অনুপ্রবেশকারী (এমওপি) বাদ দেওয়া হয়েছিল।
বোমা হামলা করার পরে ট্রাম্প সাইটগুলি ‘সম্পূর্ণ বিলুপ্ত’ ঘোষণা করেছিলেন।
প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিএনএন এবং দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বলেছিল যে বোমা হামলা থেকে ইরানের পারমাণবিক সুবিধাগুলির ক্ষয়ক্ষতি ততটা তীব্র ছিল না বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।
ট্রাম্প যে অসম্পূর্ণ ইন্টেল ফাঁস করেছেন তাকে জেল খাটানোর দাবিতে ফিরে গুলি চালিয়েছিল।
তিনি আরও বলেছিলেন যে ‘মিথ্যা’ প্রতিবেদন পাইলটকে ‘দেশপ্রেমিকদের’ অনুভূতিটিকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।
সিআইএ পরে নিশ্চিত করেছে যে ধ্বংসাত্মক বিমান হামলার পরে ইরানের পারমাণবিক সুবিধাগুলি ‘মারাত্মক ক্ষতি’ করেছে।
বৈদেশিক নীতিতে, ইস্রায়েল-হামাস সংঘাত হিসাবে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতির এখনও কাজ করার আছে, যা উভয়ই এখনও চলছে।
ট্রাম্প পুতিনকে একটি চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি আলটিমেটাম জারি করেছিলেন যা মধ্যরাতে শেষ হতে চলেছে।
যদি কোনও চুক্তি না করা হয়, তবে আমেরিকানরা গ্যাসের উচ্চতর দাম দেখতে পাবে, বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, কারণ রাষ্ট্রপতি রাশিয়ার পক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে তেল নিষেধাজ্ঞাগুলি চড় মারার পরিকল্পনা করছেন।
হোয়াইট হাউস উল্লেখ করেছে যে রাষ্ট্রপতিও ন্যাটো সদস্যদের তাদের জিডিপির পাঁচ শতাংশে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে রাজি করেছিলেন, জুনে একটি শীর্ষ সম্মেলনে সমাপ্ত হয়।
প্রশাসনের এক কর্মকর্তা ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলি দ্বিতীয় 100 দিনের মধ্যে উচ্চ গিয়ারে প্রবেশ করেছে।
সীমান্তে অবৈধ ক্রসিংয়ে একটি নতুন রেকর্ড কম ছিল কারণ জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শূন্য রিলিজের সাথে মাত্র ৪,৩৯৯ টি আশঙ্কা হয়েছিল।
প্রশাসন তাদের পিতামাতাকে ছাড়াই সীমানা অতিক্রমকারী 13,000 এরও বেশি অভিবাসী শিশুদের অবস্থান এবং উদ্ধার করেছে।
ট্রাম্পের বাণিজ্য এজেন্ডাও আমেরিকার কিছু অংশীদারদের সাথে তাদের প্রশাসনের সাথে আলোচনার জন্য উত্সাহিত করার জন্য কঠোর সময়সীমা নির্ধারণের পরেও এগিয়ে যায়।
এখনও অবধি রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনাম সহ 60০ টিরও বেশি দেশের সাথে চুক্তি করেছেন।
ট্রাম্প জুলাইয়ে স্কটল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে উল্লেখযোগ্য আলোচনার চুক্তি ঘোষণা করতে।
রাষ্ট্রপতির শুল্ক থেকে কিছুটা অর্থনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও, শেয়ারবাজারটি টানা পাঁচ দিন নতুন বন্ধের উচ্চতার পরে 25 জুলাই সর্বকালের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।
তবে বৃহস্পতিবার প্রণীত রাষ্ট্রপতির প্রসারিত শুল্কের ফলাফলগুলি অস্পষ্ট রয়ে গেছে এবং এমন উদ্বেগ রয়েছে যে প্রতিদিনের আইটেমগুলির জন্য দামগুলি এখনও আকাশচুম্বী হতে পারে।
প্রশাসনের কাছে এখনও পর্যন্ত জর্জরিত সবচেয়ে বড় বিষয়টি মৃত পেডোফিল জেফ্রি এপস্টেইনকে কেন্দ্র করে।
অভিযানের পথচলা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সাথে সাথে পুরো ‘এপস্টাইন ফাইলগুলি’ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে রাষ্ট্রপতি তার অনেক মাগা সমর্থককে হতাশ করেছিলেন।
বিচার বিভাগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে তার মাগা ঘাঁটিতে রাগান্বিত ফিনান্সার এবং দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনকে কারাগারে হত্যা করা হয়েছিল বলে কোনও প্রমাণ নেই।
অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এবং সূত্র জানিয়েছে যে তিনি যদি প্রশাসনের বিতর্ককে ছাড়িয়ে যেতে সহায়তা না করেন তবে ট্রাম্প তাকে বহিষ্কার করতে পারেন।
তিনি শীর্ষ গোপনীয় গ্র্যান্ড জুরি সাক্ষ্য প্রকাশের দাবি করেছেন যা মাগা বেসকে সন্তুষ্ট করতে সহায়তা করতে পারে।
তবে একজন বিচারক সম্প্রতি সেই অনুরোধটি চড় মারলেন।
ভাইস প্রেসিডেন্টের অফিসও ডেইলি মেইলের এক বিবৃতিতে 200 তম দিনের মাইলফলক উদযাপন করেছে।
ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন চার বছরের মধ্যে বেশিরভাগ প্রশাসনের তুলনায় উদ্বোধন দিবস থেকে আরও বেশি কাজ করেছে।’
‘রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আমেরিকানরা আরও ভাল।’