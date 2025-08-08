‘2024 এনএফএল খসড়া কোয়ার্টারব্যাক ক্লাস’ কুইজ

গত মৌসুমে এবার আটলান্টা ফ্যালকনস কোয়ার্টারব্যাক মাইকেল পেনিক্স জুনিয়র তার পূর্বসূরী আত্মপ্রকাশ করছিলেন এবং আশা করা হয়েছিল যে নিয়মিত মরসুমে কিরক কাজিনদের কাছ থেকে দেখার এবং শেখার জন্য ব্যয় করবেন। ফ্যালকনস কিউবি 1 অনুমান করার সাথে সাথে তিনি বছরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং প্রধান কোচ রহিম মরিসের মতে, তিনি বছরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, খেলবে না ডেট্রয়েট লায়ন্সের বিরুদ্ধে আটলান্টার প্রিসন ওপেনারে।
পেনিক্স জুনিয়র চাচাত ভাইদের হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পরে পাঁচটি খেলায় মাত্র একটি টাচডাউনকে নয়টি ইন্টারসেপশন ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, 2024-25-এর চূড়ান্ত তিনটি প্রতিযোগিতায় তিনটি টাচডাউনকে তার নিজের তিনটি ইন্টারসেপশনকে ফেলে দিয়েছিলেন।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। চার বছরের চুক্তিতে চাচাত ভাইদের স্বাক্ষর করার পরে ২০২৪ সালের এনএফএল খসড়াটিতে পেনিক্সকে অষ্টম ওভারভারের সাথে খসড়া তৈরি করার সময় ফ্যালকনরা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল, তবে সিদ্ধান্তটি পরিশোধের শেষ হতে পারে। এটি বলা হচ্ছে, 2024 এনএফএল খসড়াতে কিউবি নেওয়া কতগুলি আপনি নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
