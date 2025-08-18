2024-2025 এর অবাক করা বক্স অফিসের কিং

দেখে মনে হচ্ছে পেড্রো পাস্কাল সম্প্রতি বিভিন্ন ধরণের জেনার জুড়ে সিনেমা এবং টেলিভিশনে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তবে আরও একজন অভিনেতা আছেন যার সিনেমাগুলি গত দু’বছরে বক্স অফিসে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করেছে। বক্স অফিসের মোটগুলি সর্বদা কোনও চলচ্চিত্রের মানের ইঙ্গিত দেয় না, বা তারা তাদের মধ্যে অভিনয় করে এমন মেধাবী ব্যক্তিদের প্রতিও অভিযোগ নয়।
যাইহোক, এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে প্রতি বছর বক্স অফিস উপার্জনের শীর্ষে প্রতিভাবান অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা নিজেকে খুঁজে পান; শিল্পী যত বেশি প্রতিভাবান এবং অভিযোজ্য, তাদের পক্ষে কাজ খুঁজে পাওয়া সহজ। কিছু পরিচালক যেমন তাদের পৃথক তারকা শক্তির উপর ভিত্তি করে বক্স অফিসে অর্থ মুদ্রণ করতে সক্ষম, তেমনি নির্দিষ্ট অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা তাদের নিজস্ব অন্তর্নির্মিত বক্স অফিস ক্লাউট বহন করে।
তবুও, কিছু খুব বিরল ব্যতিক্রম সহ একই দুই বছরের প্রসারিত একাধিক বক্স অফিস জুগার্নটগুলিতে একক অভিনেতার পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিরল (উদাহরণস্বরূপ, পুরো কাস্টের পুরো কাস্ট অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার এবং অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম)। এমনকি উচ্চ-জনপ্রিয়তার রুনে তারকারা, যেমন একটি পেড্রো পাস্কাল বর্তমানে চালু রয়েছে, সর্বদা খাঁটি ভলিউমের ভিত্তিতে বক্স অফিসের সাফল্যকে সর্বদা প্রজনন করবেন না।
যাইহোক, একটি নির্দিষ্ট তারকা রয়েছে যা ২০২৪ সালের শুরু থেকেই একটি আশ্চর্যজনকভাবে উচ্চ বক্স অফিসকে মোট সংগ্রহ করেছে এবং এটি সিদ্ধান্তগতভাবে নয় যেটি সবচেয়ে বেশি হলিউডের এ-লিস্টারকে বিবেচনা করবে। হাই-প্রোফাইল সমর্থনকারী ভূমিকাগুলির একটি স্ট্রিংকে ধন্যবাদ, প্রতিভাবান রাইজিং স্টার পল ওয়াল্টার হাউজার গত কয়েক বছরে টিভিতে এবং রৌপ্য পর্দায় উভয়কেই বেশ কয়েকটি হিট খুঁজে পেয়েছেন।
পল ওয়াল্টার হাউজার গত দুই বছর বক্স অফিসের তালিকার শীর্ষে ছিলেন
38 বছর বয়সী অভিনেতা পল ওয়াল্টার হাউজার সম্ভবত গত দুই বছরের সবচেয়ে আর্থিকভাবে সফল ফিল্মগ্রাপি করেছেনতার সিনেমাগুলি অন্য কোনও বড় হলিউড তারকা ছাড়িয়ে আপনি ভাবতে পারেন। নেটফ্লিক্সের অভিনব স্টিংগ্রে হিসাবে 2019 সালে হাউজার শুরু হয়েছিল কোবরা কাইএবং একই বছর ক্লিন্ট ইস্টউডের জীবনী নাটকের শিরোনামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রিচার্ড জুয়েল।
তার পর থেকে হোসার এক ডজনেরও বেশি সিনেমা জুড়ে উপস্থিতি তৈরি করেছেন এবং এমনকি অ্যাপল টিভি+এর ট্রু ক্রাইম ড্রামা মিনিসারিগুলিতে সিরিয়াল কিলার ল্যারি হলের চিত্রায়নের জন্য এমনকি একটি প্রাইমটাইম এমি জিতেছে কালো পাখি। তাঁর প্রতিভা এবং বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন ধরণের সাফল্য অর্জনের ক্ষমতা হোসারের পক্ষে আরও মোট এবং আরও বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে।
2024 সালে তিনি পিক্সারের সর্বকালের বক্স অফিস হিটটিতে প্রদর্শিত হয়েছিল ভিতরে 2 আবেগের কণ্ঠ হিসাবে, বিব্রত। তার বক্স অফিসের আয়ের একটি বিশাল অংশ ডিজনি মেগাহিট থেকে আসে, যেমন ভিতরে 2 বিশ্বব্যাপী $ 1.6 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে।
বক্স অফিস উপার্জনের তুলনা – 2024 এবং 2025
অভিনেতা
মোট চলচ্চিত্রের উপস্থিতি
মোট EST। বক্স অফিস গ্রস
পল ওয়াল্টার হাউজার
8
$ 2.14 বিলিয়ন
পেড্রো পাস্কাল
8
$ 1.3 বিলিয়ন
যদিও একজন অভিনেতার ফিল্মোগ্রাফি বক্স অফিসের মোট থেকে একটি ছোটখাটো ভয়েস ভূমিকা খারিজ করা সহজ হবে, হাউজার একমাত্র অভিনেতা যিনি গত দুই বছরের শীর্ষ 25 বক্স অফিস গ্রোসারে উপস্থিত ছিলেনএবং যখন সমস্ত কিছু বলা হয় এবং হয়ে যায়, তখন তিনি একমাত্র অভিনেতা হতে পারেন যিনি 2025 সালের শীর্ষ 30 গার্হস্থ্য উপার্জনকারীদের মধ্যে তিনটিতে উপস্থিত হন।
তিনি হার্ভে এল্ডার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, অন্যথায় মার্ভেলস-এ মাইনর অ্যান্টি-হিরো মোল মানুষ হিসাবে পরিচিত ফ্যান্টাস্টিক ফোর: প্রথম পদক্ষেপযা ইতিমধ্যে তার বক্স অফিসে মোট 440 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি যোগ করেছে এবং এখনও প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে। তিনি প্রশংসিত অযৌক্তিক কমেডিতে লিয়াম নিসনের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন নগ্ন বন্দুকযা আরও 100 মিলিয়ন ডলার যুক্ত করেছে।
জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট-নেতৃত্বাধীন ব্রুস স্প্রিংস্টিন বায়োপিকটিতে পল ওয়াল্টার হাউজারও সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন স্প্রিংস্টিন: আমাকে কোথাও থেকে বিতরণ করুনযা 2025 সালের অক্টোবর প্রশস্ত রিলিজের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ধরে নিচ্ছি এটি 2024 বব ডিলান বায়োপিকের সাথে একইভাবে সম্পাদন করে একটি সম্পূর্ণ অজানাহাউজারকে তার বক্স অফিসে মোট $ 100- $ 150 মিলিয়ন আরও যুক্ত করা উচিত।
যখন পল ওয়াল্টার হাউজার পূর্বোক্ত সিনেমাগুলির বক্স-অফিসের সাফল্যের পিছনে চালিকা শক্তি নাও হতে পারে, এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে তিনি উচ্চ-প্রোফাইল, উচ্চমানের সিনেমাগুলিতে কাস্ট করা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি একজন মেধাবী, অভিযোজিত অভিনেতা যিনি আপনার মেরুদণ্ডকে নাটকীয় ঠাণ্ডা পাঠাতে ঠিক ততটাই সক্ষম কারণ তিনি আপনাকে এমসিইউ মুভিতে কমিক ত্রাণ হিসাবে হাসছেন।
- জন্ম তারিখ
-
15 ই অক্টোবর, 1986
- জন্মস্থান
-
গ্র্যান্ড র্যাপিডস, মিশিগান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- পেশা
-
অভিনেতা, কৌতুক অভিনেতা, লেখক
- উচ্চতা
-
5 ফুট 9 ইঞ্চি
রিচার্ড জুয়েল এবং ক্রুয়েলার জন্য পরিচিত পল ওয়াল্টার হোসারের জন্য সর্বশেষ সংবাদ এবং ফিল্মোগ্রাফি আবিষ্কার করুন।