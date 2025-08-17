2025 আগস্টের জন্য সর্বশেষ রোব্লক্স টাইপ সোল কোডগুলি

আপনার বিনামূল্যে পুরষ্কার পেতে সময়
এটি একটি রোব্লক্স গেম যা বিখ্যাত এনিমে, ব্লিচ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এখন বিকাশকারীরা ভক্ত এবং খেলোয়াড়দের জন্য নতুন ধরণের সোল কোড প্রকাশ করেছেন।
খেলোয়াড়দের গেমটিতে কুইন্সি, ফাঁকা বা সোল রিপার হিসাবে খেলতে বেছে নেওয়ার অনেকগুলি বিকল্প রয়েছে। সর্বশেষতম কোডগুলি আপনাকে কিছু নিখরচায় পুরষ্কার সরবরাহ করবে, যা আপনাকে গেমটিতে অনেক সহায়তা করবে।
সক্রিয় ধরণের আত্মা কোড
2025 আগস্টের জন্য এখানে সর্বশেষ ধরণের সোল কোডগুলি রয়েছে:
- কোডেলোলাহা
- কোডফডুম
- 600 এমভিসিটস
- 300 কিলিকস
- সার্ভারলিস্টফিক্সড
- Thosewhoknowemble
- সুপারডুপারফুনসেক্রেটকোড
- Wowshutdowncodeyeah
- Codeforshutdownisuppose
- গতকাল
- ধন্যবাদ ৯০০ কে
- Setrona1veragzeu0
- এক্সালিবল
- হিগুইসকোড
- thiswyWetestthosewhoknow
- Goplayranked
- কিছু বগসফিক্স
- 800kcodeyeah
- ধন্যবাদ
- রাইডসফিক্সড
- ক্ষতিপূরণ forinconenientrelease
- দুঃখিত
- পৌরাণিক কাহিনী
- 3 দিন থোসহোকনো
- অনুবাদ
- প্রাইভেটসভার কমপেনসেশন
- প্রতিশ্রুতিডেসেমবারকোড
টাইপ সোল কোডগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন?
যদি এই গেমটি খেলছে এটি যদি আপনার প্রথমবার হয় এবং আপনি কীভাবে কোডগুলি খালাস করতে জানেন না তবে কেবল এই সহজ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:
- রোব্লক্সে গেমটি চালু করুন।
- আপনার স্ক্রিনের উপরের বাম দিকে, আপনি একটি উপহার বোতাম দেখতে পাবেন।
- এটিতে ক্লিক করার পরে, পাঠ্য বাক্স অঞ্চলে কোডটি প্রবেশ করুন বা পেস্ট করুন।
- প্রবেশ করুন এবং আপনার নিখরচায় পুরষ্কার দাবি করুন।
এই সক্রিয় কোডগুলি থেকে, ফ্যান্ড এবং প্লেয়ারগুলি লকড শিকাই/রেস/ভোল্ট রেরোল এবং একটি লক ক্ল্যান রেরোল পেতে পারে। মনে রাখবেন যে আপনি কেবল একবার অ্যাকাউন্টে একবার এই কোডগুলি ব্যবহার করতে পারেন।
এগুলি সংবেদনশীল এবং বানান ভুলগুলি কোডগুলি ব্যবহার করার সময় কিছু ত্রুটি তৈরি করতে পারে। ভক্তরা সর্বশেষ আপডেট এবং ঘোষণার জন্য গেমের অফিশিয়াল ডিসকর্ড গ্রুপে যোগ দিতে পারেন।
এই গেমটিতে, আপনি কেবল কিছু সত্যিকারের শত্রুদের সাথেই লড়াই করতে পারবেন না, তবে আপনি অন্যান্য অনলাইন খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারেন।
জিনিসগুলি কখনও কখনও নবাগতদের জন্য খুব শক্তভাবে পেতে পারে। ফ্রি রিডিম কোডগুলি আপনাকে গেমটিতে আপনার যাত্রা সহজ করতে সহায়তা করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
2025 আগস্টের জন্য সর্বশেষ ধরণের সোল কোডগুলি কী কী?
অ্যাক্টিভ কোডগুলির মধ্যে কোডেলোলাহা, 600 এমভিসিটস, থ্যাঙ্কসফোর 900 কে এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – রোলসের মতো পুরষ্কারের জন্য সম্পূর্ণ তালিকাটি পরীক্ষা করুন।
আমি কীভাবে রোব্লক্সে টাইপ সোল কোডগুলি খালাস করব?
গেমটি চালু করুন, গিফট আইকনটি শীর্ষে বামে ক্লিক করুন, কোডটি প্রবেশ করুন এবং আপনার ফ্রিবিগুলি দাবি করতে এন্টার টিপুন।
আমি কি একাধিকবার টাইপ সোল কোডগুলি ব্যবহার করতে পারি?
না, প্রতিটি কোড প্রতি অ্যাকাউন্টে একক-ব্যবহার, তাই বুদ্ধিমানের সাথে চয়ন করুন!
