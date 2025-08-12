You are Here
2025 আগস্টে নেটফ্লিক্সে সেরা নতুন সিনেমা: ‘জুরাসিক পার্ক’ এবং আরও অনেক কিছু
News

2025 আগস্টে নেটফ্লিক্সে সেরা নতুন সিনেমা: ‘জুরাসিক পার্ক’ এবং আরও অনেক কিছু

গ্রীষ্মের শেষ পুরো মাস চলার সাথে সাথে নেটফ্লিক্স তার ফিল্ম স্লেটটি সেই অনুযায়ী বেশ কয়েকটি হাস্যকর চলচ্চিত্রের সাথে আপডেট করেছে, এমন কিছু কিছু যা স্কুল থেকে স্কুলে অনুভূতি এবং এমনকি একটি হত্যার রহস্যের মধ্যে পড়ে।

এর নতুন মরসুমের আগমন ছাড়াও বুধবার পাশাপাশি ওয়াল্টার ছেলেদের সাথে আমার জীবন এই মাসে, দুটি নতুন নেটফ্লিক্স অরিজিনালগুলি আগস্টের পাশাপাশি বুক-শেষ করবে।

নীচে 2025 আগস্টে নেটফ্লিক্সে সেরা পাঁচটি নতুন সিনেমা সন্ধান করুন:

শুভ গিলমোর 2 – 25 জুলাই

‘হ্যাপি গিলমোর 2’ তে অ্যাডাম স্যান্ডলার

নেটফ্লিক্স

হ্যাঁ, প্রযুক্তিগতভাবে এটি জুলাই থেকে বামে রয়েছে, তবে অ্যাডাম স্যান্ডলারের শিরোনামের গল্ফারের ভূমিকায় ফিরে আসা অনেক প্রত্যাশিত ছিল। ক্রিস্টোফার ম্যাকডোনাল্ডও হ্যাপির নেমেসিস হিসাবে ফিরে এসেছিলেন এবং জুলি বোয়েনের ভার্জিনিয়া ভেনিতও ফিরে এসেছিলেন। সিক্যুয়াল ছবিতে নতুন মুখগুলির মধ্যে সংগীতশিল্পী ব্যাড বানি, ফুটবল তারকা ট্র্যাভিস কেলস এবং মার্গারেট কোয়াললি পাশাপাশি বেন স্টিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্পর্কিত: ‘হ্যাপি গিলমোর 2’ পর্যালোচনা: অ্যাডাম স্যান্ডলারের কুখ্যাত চরিত্রটি ফিরে আসে এবং 29 বছর পরে একটি দুর্দান্ত মজার সিক্যুয়াল টিজ আপ করে

আমার অক্সফোর্ড বছর – আগস্ট 1

এল টু আর: সোফিয়া কারসন এবং 'আমার অক্সফোর্ড বছর' তে কোরি মেলক্রিস্ট

এল টু আর: আন্না চরিত্রে সোফিয়া কারসন এবং ‘আমার অক্সফোর্ড ইয়ার’ তে জেমির চরিত্রে কোরি মেলক্রিস্ট

ক্রিস বেকার/নেটফ্লিক্স

জুলিয়া হুইলান বইয়ের উপর ভিত্তি করে, আমার অক্সফোর্ড বছর অক্সফোর্ডে কবিতা অধ্যয়নরত এক বছর ধরে পুকুরের ওপারে ভ্রমণ করার সময় আনা দে লা ভেগাকে (সোফিয়া কারসন) অনুসরণ করেছেন। তার অধ্যাপক জেমি ডেভেনপোর্ট (কোরি মেলক্রেস্ট) তবে তার সাথে কাকে রোম্যান্স করা উচিত। আনা কিছু সুন্দর সহপাঠীর সাথেও বন্ধুত্ব করে যাদের সাথে তিনি একটি অবিস্মরণীয় বছর ব্যয় করেন। যাইহোক, এই প্রেমের গল্পটি পৃষ্ঠের যা আছে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু রয়েছে। সাউন্ডট্র্যাকটিতে চ্যাপেল রোয়ান, কোল্ডপ্লে এবং আরও অনেক কিছু থেকে বেশ কয়েকটি হিট রয়েছে।

জুরাসিক পার্ক – আগস্ট 1

জুরাসিক পার্ক

‘জুরাসিক পার্ক,’ 1993 -এ লরা ডার্ন এবং স্যাম নিল

ইউনিভার্সাল/সৌজন্য এভারেট সংগ্রহ

দর্শকদের জন্য যারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পান নি জুরাসিক ওয়ার্ল্ড: পুনর্জন্ম গত মাসে, তিন জুরাসিক পার্ক সিনেমা মাসের শুরুতে নেটফ্লিক্সে অবতরণ। রিচার্ড অ্যাটেনবারোর সাথে ডাঃ হ্যামন্ডের সাথে অভিনয় করা স্যাম নীল, লরা ডার্ন এবং জেফ গোল্ডব্লাম অভিনীত আসল 1993 সালের মূল চলচ্চিত্রটিকে খুব বেশি কিছু হারাতে পারে না, তবে লস্ট ওয়ার্ল্ড: জুরাসিক পার্ক (1997) স্টিভেন স্পিলবার্গ তারকা জেফ গোল্ডব্লাম, জুলিয়েন মুর, পিট পোস্টলেথওয়েট এবং ভিন্স ভোগ পাশাপাশি রিচার্ড অ্যাটেনবারো দ্বারা পরিচালিত। জুরাসিক পার্ক III (২০০১) স্যাম নীলের ডাঃ অ্যালান গ্রান্ট এবং লরা ডার্নের এলির সাথে নতুন আগত উইলিয়াম এইচ ম্যাসি, টা লিওনি, আলেসান্দ্রো নিভা, ট্রেভর মরগান, মাইকেল জেটার এবং আরও অনেক কিছু নিয়োগ ও পুনরায় একত্রিত হয়েছে।

নির্লজ্জ – আগস্ট 1

নির্লজ্জ

নির্লজ্জ

প্যারামাউন্ট

এই মাসে স্ট্রিমারে উপলভ্য আরেকটি স্কুল-সেট ফিল্ম হ’ল অ্যামি হেকারলিংয়ের নির্লজ্জ চেরের চরিত্রে অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন অভিনীত, ডিওন চরিত্রে স্টেসি ড্যাশ, তাই চরিত্রে ব্রিটানি মারফি এবং জোশের চরিত্রে পল রুড। মিঃ ওয়েন্ডেল হলের চরিত্রে ওয়ালেস শন অতিথি তারকারা। চের তার বেভারলি হিলস উচ্চ বিদ্যালয়ে রোস্টকে শাসন করে, যেখানে তিনি ম্যাচমেকার চরিত্রে অভিনয় করেন এবং দু’জন শিক্ষককে নিজের সামাজিক জীবনে রোম্যান্স সন্ধানের চেষ্টা করার সময় একে অপরের সাথে ডেটিং করতে কথা বলেন।

বৃহস্পতিবার খুন ক্লাব – আগস্ট 28

এলআর: নেটফ্লিক্সের জন্য 'বৃহস্পতিবার খুন ক্লাব' তে সেলিয়া ইমরি, নওমি অ্যাকি এবং বেন কিংসলে

এলআর: সেলিয়া ইমরি, নওমি অ্যাকি এবং বেন কিংসলে নেটফ্লিক্সের ‘দ্য বৃহস্পতিবার খুন ক্লাব’ তে

নেটফ্লিক্স

রিচার্ড ওসমানের সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের উপর ভিত্তি করে, বৃহস্পতিবার খুন ক্লাব এর মতো একটি মোচড় রহস্য সরবরাহ করবে ছুরি বাইরে ফিল্ম ফ্র্যাঞ্চাইজি। পিয়ার্স ব্রোসানান, হেলেন মিরেন, বেন কিংসলে এবং সেলিয়া ইমরি কোর কোয়ার্টেট এবং দ্য টাইটুলার ক্লাবের সদস্য হিসাবে অভিনয় করবেন, যারা তাদের সামনের দোরগোড়ায় সত্যিকারের হত্যার রহস্য ঘটে তখন নিজেকে ডেকে আনে। ছবিটিতে জোনাথন প্রাইস, হেনরি লয়েড হিউজেস, নাওমি আকি, ড্যানিয়েল মে এবং ডেভিড টেন্যান্ট পাশাপাশি টম এলিস, ইনগ্রিড অলিভার, সারা নাইলস, পল ফ্রিম্যান এবং রিচার্ড ই গ্রান্টও অভিনয় করবেন। ক্রিস কলম্বাস ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন, যা ২৮ আগস্ট স্ট্রিমারে পৌঁছেছে।

সম্পর্কিত: নেটফ্লিক্সের ‘দ্য বৃহস্পতিবার খুন ক্লাব’ সম্পর্কে আমরা এখন পর্যন্ত যা কিছু জানি

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts