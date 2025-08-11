You are Here
‘2025 এপি প্রিসন টপ -25 পোল’ কুইজ
News

‘2025 এপি প্রিসন টপ -25 পোল’ কুইজ

আর্চ ম্যানিং নিজেই স্পটলাইটে পা রাখার জন্য, টেক্সাস লংহর্নস অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষ-25 কলেজ ফুটবল র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানীয় দল।

লংহর্নস প্রথমবারের মতো প্রাকসেশন জরিপে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং ১৩-৩ প্রচারের পরে এসেছিল যা কলেজ ফুটবল প্লে অফ সেমিফাইনালে ওহিও স্টেটের কাছে কটন বাউলের হেরে শেষ হয়েছিল।

যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। 2025 মৌসুমের আগে শীর্ষ -25 তৈরি করতে কতগুলি দল আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?

শুভকামনা!

