‘2025 এপি প্রিসন টপ -25 পোল’ কুইজ

আর্চ ম্যানিং নিজেই স্পটলাইটে পা রাখার জন্য, টেক্সাস লংহর্নস অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষ-25 কলেজ ফুটবল র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানীয় দল।
লংহর্নস প্রথমবারের মতো প্রাকসেশন জরিপে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং ১৩-৩ প্রচারের পরে এসেছিল যা কলেজ ফুটবল প্লে অফ সেমিফাইনালে ওহিও স্টেটের কাছে কটন বাউলের হেরে শেষ হয়েছিল।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। 2025 মৌসুমের আগে শীর্ষ -25 তৈরি করতে কতগুলি দল আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
