2025 এর জন্য সেরা নিন্টেন্ডো স্যুইচ 2 গেমস

সঙ্গে রাজ্যের অশ্রুনিন্টেন্ডো এমন একটি গেমের সাথে জেলদা সিরিজের পুনর্বিন্যাসটি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিল যা আবিষ্কার করতে আরও যোগ করেছে এবং আরও বেশি কিছু খেলতে পেরেছিল এবং এটি এমনকি একটি রহস্যময় লেগো কিটে ছুড়ে ফেলে। লিঙ্কটি শীঘ্রই আল্ট্রাহ্যান্ড আবিষ্কার করে, যা আপনাকে অন্যান্য বস্তুর কাছে অবজেক্ট, ব্যাটারি, ইঞ্জিন, অস্ত্র, খাবার (এবং আরও অনেক) ধরে রাখতে এবং লাঠি দেয়। এটি তার পূর্বসূরীর তুলনায় স্ট্যান্ডআউট সংযোজন; প্রতিটি ধাঁধা সমাধান করতে, প্রতিটি জন্তুটির সাথে লড়াই করতে এবং এর প্রতিটি অংশ অন্বেষণ করার জন্য সমাধানের একটি সৃজনশীল সরঞ্জামবাক্স (বা বোকা প্রচেষ্টা) রাজ্যের অশ্রু।
স্যুইচ 2 সংস্করণটি আপনার স্যুইচ সংস্করণটি আপগ্রেড করার জন্য অর্থ প্রদানের পরোয়ানাগুলির ধরণের উন্নতি এবং আপগ্রেড যুক্ত করে। শুরু করার জন্য, আমি আমার বর্তমান প্লেথ্রুতে ফ্রেম রেটকে দম বন্ধ করার জন্য সংগ্রাম করেছি। মূল স্যুইচটিতে, আপনি আকাশ, পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে হায়রুলের চমত্কার জগতটি প্রায়শই তোতলা এবং ধীর হয়ে যায়। গেমের ফ্রেমরেটস 30fps এ শীর্ষে থাকবে, যখন ব্যস্ত মুহুর্তগুলি (বা প্রচুর কাস্টম বিল্ডিং) এই হারগুলি মারাত্মকভাবে ছিটকে যেতে পারে।
স্যুইচ 2 এ, টটক 60fps এ চলে, লক। এটি সমস্ত সময় মসৃণভাবে খেলে, এবং এটি এখনও একটি সুন্দর অ্যাডভেঞ্চারের একটি বড় উন্নতি। নতুন হার্ডওয়্যার গ্রাফিক্সে এইচডিআর যুক্ত করে। এই প্রসারিত গতিশীল পরিসীমাটি ভূগর্ভস্থ গভীরতা বিভাগগুলিতে নিজের মধ্যে আসে, নিম্ন-আলো অঞ্চলগুলি কিছুটা পরিষ্কার এবং নেভিগেট করা সহজ। অবাক হওয়ার কিছু নেই: দ্রুত ভ্রমণ এবং গেমটি প্রাথমিকভাবে লোড করার সময় লোডিংয়ের সময়গুলিও দ্রুত হয়।
এছাড়াও গেমপ্লে মানসম্পন্ন জীবনের আপগ্রেড রয়েছে, আপনি সহযোগী স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনটিতে আবিষ্কার করতে এবং শুনতে পারেন এমন অডিও লগগুলি এবং আপনার আইটেম, অস্ত্র এবং উপাদানগুলি সংরক্ষণ এবং ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা উভয়ই রয়েছে। যদি আপনার প্রিয় অংশটি আপনার আল্ট্রাহ্যান্ডের সাথে স্পিনিং লেজার ডেথ মেশিনগুলি তৈরি করে, তবে কিউআর কোড হিসাবে বিল্ডগুলি সংরক্ষণ করার এবং বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা একটি মজাদার সংযোজন, যদি শুরুতে ইউটিলিটিতে কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকে। আপনার বন্ধুদের তালিকায় নেই এমন লোকদের কাছ থেকে সৃষ্টির জন্য আপনাকে ম্যানুয়ালি ইন্টারনেট স্কোর করতে হবে।
এই সীমাবদ্ধতা একদিকে রেখে, স্যুইচ 2 সংস্করণটি সেই 10 ডলার আপগ্রেড চার্জের জন্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে – এবং নিন্টেন্ডো স্যুইচ অনলাইন এক্সপেনশন পাস গ্রাহকরা উভয়ই পান টটক এবং ওটিডাব্লু বিনামূল্যে জন্য আপগ্রেড। – ম্যাট স্মিথ, ইউকে ব্যুরো চিফ