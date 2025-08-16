2025 এর শেষের আগে কৃষকরা ছোট ব্যবসায়গুলিতে সুদমুক্ত loans ণ বিতরণ করতে এফজি

ফেডারেল সরকার ২০২৫ সালের শেষের আগে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ধারক কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের সুদমুক্ত loans ণ বিতরণ শুরু করতে চলেছে।
কাদুনা রাজ্যের অনানুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক খাতে ব্যবসায়ীদের সমিতি এবং অংশীদারদের সাথে জড়িত থাকার সময় শুক্রবার সরকারী এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ক্ষমতায়ন কর্মসূচির (জিইইপি) জাতীয় প্রোগ্রাম ম্যানেজার হামজা ইব্রাহিম বাবা এটি ঘোষণা করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে loans ণগুলি, যা উপকারভোগী প্রতি N100,000 পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, জিইইপি -র অধীনে ফার্মেরমনি স্কিমের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হ’ল পোল্ট্রি, জলজ চাষ, প্রাণিসম্পদ লালনপালন এবং ফসল উৎপাদনে নিযুক্ত ছোট আকারের কৃষকদের সমর্থন করা।
“এই পাইলট পর্বটি কাদুনা রাজ্যের সহ দেশব্যাপী কৃষকদের সমর্থন করবে। সুবিধাভোগীরা তাদের পরিশোধ শুরু করার আগে উত্পাদন করতে সক্ষম করার জন্য ছয় মাসের স্থগিতাদেশ উপভোগ করবেন। তহবিল তাদের সার, লাইভস্টক, ভেটেরিনারি ড্রাগস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির মতো ইনপুট অর্জনে সহায়তা করবে,” বাবা ব্যাখ্যা করেছেন।
বাবা জোর দিয়েছিলেন যে ফেডারেল মানবিক বিষয়ক ও দারিদ্র্য বিমোচনের মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত এই কর্মসূচিটি জাতীয় সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচির (এনএসআইপি) এর অধীনে ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে জিইইপি মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর, যুব উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের কাছে জামানত মুক্ত, সুদমুক্ত loans ণ সরবরাহ করে, ব্যবসায়কে স্কেলিং করার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে।
বাবার মতে, জিইইপি তিনটি মূল স্কিম পরিচালনা করে: ট্রেডারমনি, 18 থেকে 45 বছর বয়সী যুবকদের ক্ষুদ্র বাণিজ্যে লক্ষ্য করে; মার্কেটমনি, ছোট আকারের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত মহিলাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে; এবং ফার্মারমনি, গ্রামীণ কৃষকদের জন্য ডিজাইন করা।
“এগুলি অনুদান নয়; এগুলি loans ণ, তবে সুদমুক্ত। উদ্দেশ্য হ’ল পিরামিডের নীচে নাইজেরিয়ানদের ক্ষমতায়ন করা, আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের সংহতকরণের সুবিধার্থে এবং শেষ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা,” তিনি যোগ করেন।
সমন্বয়কারী হাইলাইট করেছেন যে loan ণের পরিমাণগুলি নির্দিষ্ট স্কিমের উপর নির্ভর করে N5,000 থেকে N100,000 পর্যন্ত রয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কাঠামোগত রয়েছে।
তিনি ব্যবসায়ীদের সমিতি এবং সমবায়কে জিইইপি ডেস্ক অফিসারদের সাথে এবং নাইজেরিয়ার 77 77৪ টি স্থানীয় সরকার অঞ্চল জুড়ে ক্ষেত্রের গণকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যে কেবলমাত্র যোগ্য সুবিধাভোগীরা সমর্থন পান।
“এই প্রোগ্রামটির সাফল্য স্বচ্ছতা এবং সঠিক লক্ষ্যবস্তু উপর নির্ভর করে। আমরা যারা সত্যিকার অর্থে সহায়তা প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছাতে চাই, সিস্টেমটি কাজে লাগাতে চাইছেন এমন ব্যক্তিরা নয়,” বাবা জোর দিয়েছিলেন।
ফেডারেল সরকারের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের আশ্বাস দিয়ে বাবা বলেছেন, টিনুবু প্রশাসনের লক্ষ্য দেশব্যাপী সমস্ত জিইইপি স্কিমগুলি প্রসারিত করা। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পাইলট কৃষক হস্তক্ষেপ 2026 সালে একটি বিস্তৃত রোলআউটের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।
তিনি ২০১ 2016 সালে প্রবর্তনের পর থেকে জিইইপি -তে পূর্ববর্তী প্রশাসন ও মন্ত্রীদের অবদানকে স্বীকার করেছেন এবং বিতরণ এবং জবাবদিহিতা উন্নত করতে চলমান সংস্কার তুলে ধরেছিলেন।
“জিইইপি জাতীয় হোম-উত্পাদিত স্কুল খাওয়ানো প্রোগ্রাম, শর্তসাপেক্ষ নগদ স্থানান্তর এবং দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য অনুদান সহ অন্যান্য এনএসআইপি উপাদানগুলির সাথেও সহযোগিতা করে। এই উদ্যোগগুলি দারিদ্র্য হ্রাস এবং নাইজেরিয়া জুড়ে জীবিকা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,” বাবা যোগ করেছেন।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সুবিধাভোগীরা ফেডারেল সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। হাওয়া মুসা উল্লেখ করেছেন যে সমর্থনটি তার ব্যবসায়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল, সম্প্রসারণ সক্ষম করে। এদিকে, মল্লাম উমর উসমান, এখনও সহায়তা পাওয়ার জন্য, আসন্ন জিইইপি 3.0.০ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন।
বাজারের নেতারা এবং স্টেকহোল্ডাররাও উদ্যোক্তাদের সুদমুক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য ফেডারেল সরকারকে প্রশংসা করেছিলেন। তারা ন্যায্য বিতরণ নিশ্চিত করতে এবং গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য জিইইপি ডেস্ক অফিসারদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সত্যিকার অর্থে যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছায়।