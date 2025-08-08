2025 এর সেরা মোবাইল ভিপিএন: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত এবং পর্যালোচনা

নর্ডভিপিএন একটি বিস্তৃত সার্ভার নেটওয়ার্ক সহ একটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ভিপিএন, এটি আপনি যে ডিভাইসটি ব্যবহার করেন তা নির্বিশেষে এটি আমার প্রিয় মোবাইল ভিপিএনগুলির একটি করে তোলে।
কেন আমরা এটি পছন্দ করি: একবার আপনি নর্ডভিপিএন বের করার পরে, এটি অন্যান্য ডিভাইসে ব্যবহারের জন্য কোনও অতিরিক্ত শেখার বক্ররেখা নেই। আপনি যখন এটি প্রথম খুলবেন, আপনি একটি অবতরণ স্ক্রিনের মানচিত্র দেখতে পাবেন। এখান থেকে, আপনি কোনও দেশ বেছে নিতে পারেন বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুততম স্থানীয় সার্ভারে যেতে পারেন।
যদি আপনার স্ক্রিনটি সুবিধাজনক হওয়ার জন্য খুব ছোট হয় তবে আপনি কেবল একটি ভিপিএন সার্ভার তালিকা থেকে দূরে সোয়াইপ করুন, এতে বিশ্বব্যাপী দেশের বিকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এছাড়াও: নর্ডভিপিএন কীভাবে কাজ করে? এছাড়াও, কীভাবে এটি সেট আপ করবেন এবং এটি ব্যবহার করবেন
নর্ডভিপিএন আপনাকে একাউন্টের অধীনে 10 টি একযোগে ডিভাইস মঞ্জুর করে, আপনাকে একই সাথে আপনার স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, পিসি, টিভি এবং আরও অনেক কিছু সংযুক্ত করার অনুমতি দেয়। নর্ডভিপিএন সমস্ত বড় প্ল্যাটফর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর সার্ভার নেটওয়ার্কে 111 টি দেশ রয়েছে।
একটি সাত দিনের অ্যান্ড্রয়েড ট্রায়াল উপলব্ধ। দাম পয়েন্ট দেওয়া, তবে, আমি মনে করি এটি সীমাহীন যুগপত সংযোগগুলি সমর্থন করা উচিত।
আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করতে, একটি কিল সুইচ আপনার ইন্টারনেট সংযোগ বাধাগ্রস্ত বা হঠাৎ নেমে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোন বা ট্যাবলেটটি ইন্টারনেট থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে।
আমি বছরের পর বছর ধরে নর্ডভিপিএন ব্যবহার করেছি এবং সর্বদা এর স্থিতিশীল সংযোগ এবং দ্রুত গতিতে মুগ্ধ হয়েছি এবং এটি একটি দুর্দান্ত স্ট্রিমিং বিকল্প, বিশেষত নেটফ্লিক্সের জন্য।
কার জন্য: যে কেউ এক-করা, নির্ভরযোগ্য ভিপিএন চায় যা আপনার স্মার্টফোনের ব্যাটারিটি ধ্বংস করবে না বা অনলাইনে থাকাকালীন আপনার ইন্টারনেটের গতি মারাত্মকভাবে হ্রাস করবে না।
গ্রাহকরা সাধারণত দুর্দান্ত গতি এবং সহজ সেটআপ সহ ন্যূনতম বাফারিংয়ের প্রতিবেদন করেন। কিছু সতর্কতা যে কোনও পুনর্নবীকরণের দামের আশ্চর্যতা এড়াতে আপনার অটো-পুনর্নবীকরণ বন্ধ করা উচিত।
দুই বছরের সাবস্ক্রিপশন প্রতি মাসে $ 3.39 থেকে শুরু হয়, এক বছরের পরিকল্পনার জন্য প্রতি মাসে 5 ডলার এবং এক মাসের সাবস্ক্রিপশনের জন্য 13 ডলার হয়ে যায়।
নর্ডভিপিএন বর্তমানে এক এবং দুই বছরের পরিকল্পনার জন্য প্রচার চালাচ্ছে, নতুন গ্রাহকদের প্লাস, সম্পূর্ণ বা প্রধান পরিকল্পনার জন্য সাইন-আপের জন্য 50 ডলার মূল্যের একটি অ্যামাজন উপহার কার্ড দেয়।
আপনার যদি অতিরিক্ত সুরক্ষা বেনিফিটের প্রয়োজন হয় তবে প্রাইম প্ল্যানটি বেছে নিন, যার মধ্যে পরিচয় চুরি এবং সাইবার চাঁদাবাজি জন্য কভারেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কে অন্য কোথাও তাকানো উচিত: আপনি যখন পদক্ষেপে চলেছেন তার জন্য যদি আপনি একটি সস্তা মোবাইল ভিপিএন চান তবে সার্ফশার্ক বিবেচনা করুন।
নর্ডভিপিএন ফেএটুরস: একযোগে সংযোগ: 10 | প্ল্যাটফর্ম: উইন্ডোজ, ম্যাকোস, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড, লিনাক্স, ক্রোম, ফায়ারফক্স, এজ, অ্যান্ড্রয়েড টিভি, ফায়ার টিভি, টিভিওএস এবং রাউটারস | দেশ: 111 | কিল সুইচ: হ্যাঁ | লগিং: কেবল ইমেল ঠিকানা এবং বিলিং তথ্য | মানি-ব্যাক গ্যারান্টি: 30 দিন | ট্রায়াল: অ্যান্ড্রয়েডে সাত দিন | ট্রাস্টপাইলট রেটিং: 4.2 | গুগল প্লে রেটিং: 4.6 | অ্যাপ স্টোর রেটিং: 4.7