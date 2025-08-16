You are Here
2025 ক্লাসে ফিরে আসুন: প্রোফেকোর 3 বি স্কুল সরবরাহের তালিকা
News

2025 ক্লাসে ফিরে আসুন: প্রোফেকোর 3 বি স্কুল সরবরাহের তালিকা


ফেডারেল কনজিউমার প্রসিকিউটর অফিস (প্রোফেকো) 2025 ক্লাসে ফিরে আসার জন্য প্রস্তাবিত স্কুল সরবরাহের তালিকা উপস্থাপন করেছে, ভাল মানের এবং অ্যাক্সেসযোগ্য মূল্য সহ তাদের তুলে ধরে। সংস্থাটি ২৪ শে জুন থেকে ২১ শে জুলাইয়ের মধ্যে 689 টি পণ্যগুলির একটি মূল্য পর্যবেক্ষণ করেছে, নোটবুক, পেন্সিল, রাবার, কলম, কাঁচি এবং আঠালো সহ 37 টি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের 105 টি নিবন্ধের উপর একটি মানসম্পন্ন অধ্যয়নের পাশাপাশি।

কাছাকাছি এবং কাছাকাছি ক্লাসে ফিরে আসার সাথে সাথে প্রোফেকো তার স্কুল সরবরাহের তালিকা “3 বি” (ভাল, সুন্দর এবং সস্তা) সরবরাহ করে, সরবরাহ করে বিকল্পগুলির তুলনা করতে এবং স্কুল আইটেমগুলি কেনার জন্য সংরক্ষণের জন্য মূল্য, গুণমানের সুপারিশ এবং সরঞ্জামগুলি

নোটবুকগুলির মধ্যে, ইউরোপীয় স্কুল ক্লাসিক এবং পেশাদার হার্ড পেস্ট কিপ। আনপ্লাজিং বিভাগে, পেশাদার বর্ণনা আদিবাসীরা “খুব ভাল” যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। প্রোফেকো জোর দিয়েছিলেন যে নোটবুকের দামগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হয়: ব্র্যান্ড, আকার এবং পণ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে 22.50 থেকে 295 পেসো পর্যন্ত

পেন্সিল হিসাবে, প্রস্তাবিতগুলি হেক্সাগোনাল নম্বর 2, স্ট্যান্ডার্ড ব্র্যান্ডটি সবচেয়ে অর্থনৈতিক বিকল্প হিসাবে রয়েছে, যখন কাগজের সাথী মিরাদো সবচেয়ে ব্যয়বহুলকলমের জন্যদুর্দান্ত দামের প্রকরণ চিহ্নিত করা হয়েছিল; উদাহরণস্বরূপ, অফিস সর্বাধিক স্ফটিক ব্যয় 28.72 এবং 35.90 পেসোর মধ্যে, অন্যদিকে বিআইসি ক্রিস্টাল হার্ড+ 39.50 থেকে 53.90 পেসোসে যায়

অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইটেমগুলির মধ্যে আঠালো পেন্সিলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ব্যারেল, অত্যন্ত দক্ষ এবং টেকসই; রাবার, যার সুপারিশটি প্যাকেজগুলিতে দামের তুলনা করা; এবং স্কুল কাঁচি, সুরক্ষা এবং নির্ভুলতার জন্য মূল্যায়ন করা, ব্যারিলিটো এবং ডেল্টা ব্র্যান্ডগুলি হাইলাইট করে। সেরা যোগ্য প্লাস্টিকের নিয়মগুলি ছিল ব্যারিলিটো, এমএই, ম্যাপড, অফিস ডিপো, পেলিকান এবং পেটিগান

জাতীয় গ্রাহক সুরক্ষা পরীক্ষাগার বাণিজ্যিক তথ্য, প্রতিরোধ, আঠালো এবং কার্য সম্পাদন যাচাই করে 105 টি পণ্য মূল্যায়ন করে। সবচেয়ে কার্যকর তরল আঠাল

তাদের পাঞ্চার অংশ না রয়েছে এবং তাদের টিপস নিরাপদ ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য স্কুল কাঁচি পর্যালোচনা করা হয়েছিল; 30 সেমি বিধিগুলি স্প্লিন্টার এবং পরিমাপের ত্রুটিগুলি এড়াতে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। প্রমাণগুলি এমন পণ্যগুলি সনাক্ত করার অনুমতি দেয় যা এমনকি বিভিন্ন দামের সাথেও একই দক্ষতার প্রস্তাব দেয়, বাবা -মা এবং অভিভাবকদের অবহিত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

প্রোফেকো তাদের ওয়েবসাইটে উপলভ্য “দামে কে” এর মতো সরঞ্জামগুলিতেও সরঞ্জাম সরবরাহ করেযা বিভিন্ন স্কুল আইটেমের দামের তুলনা করতে এবং সর্বাধিক সুবিধাজনক চয়ন করতে দেয়।

প্রকিউরেটর আইভান এসকালান্টে রুইজ উপকরণগুলির গুণমান পর্যালোচনা করার, স্কুল আইটেমগুলির পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে এবং আরও ভাল দাম পেতে শেষ মুহুর্তের ক্রয় এড়ানো গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি আরও স্মরণ করেছিলেন যে ৩১ আগস্ট অবধি, বিশেষ অপারেশন “ক্লাসে রিটার্ন 2025” সক্রিয় রয়েছে, নজরদারি ট্যুর এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে ভোক্তাদের নির্দেশিকা সহ।

* * * খবরের সাথে আপ টু ডেট থাকুন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যোগদান করুন * * *

ওএ

থিম

খুব পড়ুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।