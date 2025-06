2025 ডেমোক্র্যাটদের জন্য রোনাল্ড রেগনের পাঠ

একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে পরেরটি শুরু হয়।

সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীরা কিছুটা শব্দ করতে শুরু করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া গভ। গ্যাভিন নিউজম হয়েছে একটি পডকাস্ট হোস্টিং যার মধ্যে তিনি তাঁর কেন্দ্রবিন্দু বোনা ফাইডস প্রদর্শনের জন্য রক্ষণশীল কণ্ঠকে জড়িত করেন। মেরিল্যান্ড গভর্নর ওয়েস মুর রাউন্ডগুলি তৈরি করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং ভেটোিং আইন একটি প্রত্যাখ্যান কমিশন প্রতিষ্ঠা। প্রাক্তন পরিবহণের সচিব পিট বাট্টিগিগ স্বতন্ত্র এবং লাল আমেরিকা লক্ষ্য করে বক্তৃতা এবং সাক্ষাত্কার প্রদান করে চলেছেন। পেনসিলভেনিয়া গভ। জোশ শাপিরো সম্পর্কে কথা বলছেন “ছিটেফোঁটা হয়ে যাওয়া”যখন রেপ। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ এবং সেন বার্নি স্যান্ডার্স ছিলেন বিশাল ভিড় অঙ্কন অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের সমাবেশে। প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস সিদ্ধান্ত নেননি যে তিনি কী করবেন। অন্যান্য অনেক সম্ভাবনা সঠিক মুহুর্তের জন্য লড়াইয়ে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছে।

তারা সকলেই যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা শক্তিশালী। জো বিডেনের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে ডেমোক্র্যাটদের তাদের দলের গভীর জনপ্রিয়তার সাথে লড়াই করতে হবে। জরিপ অনুসারে, কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা হলেন বিশ্বাস বা পছন্দ নয়। আরেকটি বড় জরিপে দেখা গেছে যে, এপ্রিলের শেষের দিকে শুল্ক নীতিমালার গোলমাল সত্ত্বেও আরও আমেরিকানরা বিশ্বস্ত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে অর্থনীতির সাথে আরও ভাল কাজ করার জন্য। ডেমোক্র্যাটস, ভোটাররা বলুনরিপাবলিকানদের চেয়ে ভোটারদের সাথে যোগাযোগের বাইরে। ২০২৪ সালের প্রচারণা সম্পর্কে নতুন বই ডেমোক্র্যাটদের সম্পর্কে অবিশ্বাস জ্বালানী জ্বালানী যা এই ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যে দলীয় নেতারা বিডেনের মানসিক অবস্থার বিষয়ে অসাধু ছিলেন।

সেরা প্রার্থী সন্ধান করা সহজ হবে না। কিছু অনুসন্ধান চাকরিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব এবং ক্যারিশমা ঘিরে থাকবে। সমসাময়িক মিডিয়া বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে কে সেরা? কোন প্রার্থী সমাবেশে সর্বাধিক শক্তি এবং ভিড় আঁকেন?

তবুও সাধারণ নির্বাচন জিততে, মানদণ্ডগুলি অবশ্যই আরও বিস্তৃত হতে হবে। ডেমোক্র্যাটদের একটি সত্যিকারের জোট নির্মাতা প্রয়োজন, একজন রাজনীতিবিদ যাকে কৌশলগত সচেতন সহ রাজনীতিবিদকে ক্যালসিফাইড নির্বাচনী মানচিত্রটি ভেঙে ফেলার জন্য অনুগত ভোটারদের আনার জন্য একটি প্রচারণা একসাথে রেখে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের রাজ্যগুলিতে ফিরে এসে ২০২৪ সালে লাল হয়ে যায়।

এই জাতীয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্রার্থীর পক্ষে ডেমোক্র্যাটদের তাদের বিরোধীদের ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া উচিত। যদিও তারা যে নীতিগুলি উপস্থাপন করে তার বিরোধী হলেও, ১৯৮০ সালে রোনাল্ড রেগানের রাষ্ট্রপতি পদে যাওয়ার পথটি আগামী কয়েক বছরে কী করা দরকার সে সম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক রোডম্যাপ সরবরাহ করে।

যখন রিগান, ক প্রাক্তন হলিউড অভিনেতা, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর এবং রক্ষণশীল মুখপাত্র, রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভয়াবহ আকারে ছিল। অর্থনীতি থেকে রিলিং ছিল স্থবিরতা– উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্বের দ্বিগুণ পাঞ্চ যা এর আগে জোর দিয়েছিল তা অসম্ভব – এবং একটি চলমান শক্তি সংকট এটি আমেরিকানদের গ্যাসের জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করে এবং তাদের ঘর গরম করার জন্য উচ্চতর মূল্য প্রদান করে। জাতি এবং লিঙ্গ সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং মুক্ত বাজারের ভূমিকার মতো বিষয়গুলিতে গভীর বিভাজন বিদ্যমান ছিল।

ভিয়েতনাম এবং ওয়াটারগেট দ্বারা চালিত সরকারে জনসাধারণের অবিশ্বাস, দশকেরও বেশি সময় ধরে অবনতি বজায় রেখেছিল। মার্কিন বৈদেশিক নীতির ক্ষমতা বা বৈধতার প্রতি ন্যূনতম আস্থা ছিল। পতনের প্রচার শুরু হওয়ার সাথে সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল আক্রমণ করা আফগানিস্তান the এর নীতিমালার কোনও আশা রয়েছে ডেন্টেন্টযা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টা করেছিল, তা চালিয়ে যেতে পারে। আমেরিকান জিম্মি হচ্ছে বন্দী রাখা ইরানে বিপ্লবীদের দ্বারা।

1976 সালে নির্বাচিত, ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার গভীরভাবে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার অনুমোদনের রেটিং পড়েছিল 39 শতাংশ মার্চ শেষে। অনেক ভোটারকে অকার্যকর নেতা বলে মনে করা হয়েছিল, রিপাবলিকানরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে কার্টারকে আরও চার বছর সময় দেওয়া হলে এটির বিপর্যয়কর প্রভাব পড়বে। এদিকে, ম্যাসাচুসেটস সেন টেড কেনেডি একটি গুরুতর প্রাথমিক মাউন্ট এই সমাবেশ করা ডেমোক্র্যাটরা যারা বিশ্বাস করেছিলেন যে কার্টার তাদের দলকে ভুল দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯ 1976 সালে, যখন রিগান প্রাইমারিগুলিতে রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং প্রায় জিতেছিলেন, তখনও বেশিরভাগ পন্ডিত্রি সন্দেহ করেছিলেন যে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাক্তন গভর্নর জাতীয় অফিসে জয়ের পক্ষে খুব উগ্র ছিলেন। তারা ভুল ছিল। In November 1980, Reagan won the highest office and kicked off a two-term presidency that transformed national politics by shifting the country to the right. টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে অত্যন্ত কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি তিনি কীভাবে এটিকে সরিয়ে দিলেন? কীভাবে রেগান জিওপিটিকে ওয়াটারগেটের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাঁচিয়েছিল? তিনি কীভাবে একটি রক্ষণশীল জোটকে একত্রিত করেছিলেন যা তার অফিসে সময়কে ছাড়িয়ে যাবে এবং কোনটি জাতীয় রাজনীতির রূপকে অব্যাহত রেখেছে?

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, রিগান নিজেকে বর্ধমান তৃণমূল রক্ষণশীল আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন যা ১৯ 1970০ এর দশকের শেষের দিকে রিপাবলিকান রাজনীতির পিছনে শক্তি তৈরি করেছিল। ওয়াশিংটনের মধ্যে নিজেকে কেন্দ্র করে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার পরিবর্তে, রিগান নীচে থেকে এমন বাহিনীকে গ্রহণ করেছিলেন যা জাতীয় বিতর্ককে পুনরায় আকার দিচ্ছিল। রিগান নিজেকে প্রচারিত খ্রিস্টানদের সাথে জোট করেছিলেন যারা এই হিসাবে জড়ো হয়েছিল নৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যেমন গর্ভপাতের সীমাবদ্ধতার মতো চ্যাম্পিয়ন করে। তিনি অযোগ্য ডেমোক্র্যাটদের জন্য তাঁর দরজা খুলেছিলেন, নব্য -রিজেটিভদের কাছ থেকে যারা পেশীবহুল জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচী থেকে তাদের দলের অনুভূত পুলব্যাক নিয়ে আর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি, তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসনের অধীনে ১৯60০ এর দশকে শুরু হওয়া সামাজিক নীতিমালার দিকনির্দেশ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। প্রচারের সবচেয়ে আইকনিক মুহুর্তগুলির মধ্যে একটি ঘটেছিল যখন রিগান হাজির ডালাসে জাতীয় বিষয়ক ব্রিফিং সম্মেলনের আগে, মন্ত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করে যা আনুষ্ঠানিকভাবে উভয় প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারেনি। “আমি জানি এটি একটি নিরপেক্ষ সমাবেশ, এবং তাই আমি জানি যে আপনি আমাকে সমর্থন করতে পারবেন না, তবে আমি কেবল এটি এনেছি কারণ আমি আপনাকে জানতে চাই যে আমি আপনাকে এবং আপনি কী করছেন তা আমি সমর্থন করি।”

জিওপি-তে বিদ্যমান দলগুলির সমর্থন না হারিয়ে এই গোষ্ঠীগুলিকে ভাঁজে আনতে, যেমন বড় ব্যবসা, ফিনান্স এবং traditional তিহ্যবাহী মিডওয়াইস্টার রিপাবলিকানদের, রিগান কার্যকরভাবে তিনটি বিস্তৃত থিমগুলিতে শূন্য করেছিলেন যা তার জোটকে ভাঙার পরিবর্তে দৃ ify ়করণে সক্ষম ছিল: সরকার বিরোধী, সরকারের আকার হ্রাস করা এবং করকে হ্রাস করা।

যদিও ১৯৮০ সালের প্রচারণা জুড়ে রিগান অনেক নির্দিষ্ট ইস্যুতে স্পর্শ করেছিলেন, তবুও তিনি বিতর্ককে এমন বিষয়গুলিতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন যা তার উদীয়মান সমর্থনে ফ্যাক্টর করে নি। তিনি জাতীয় সুরক্ষায় তহবিল কাটানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের আক্রমণ করেছিলেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে সোভিয়েতদের বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না বলে রিচার্ড নিক্সনের রাষ্ট্রপতির জন্মগ্রহণকারী ডেন্টেন্টের নীতি কখনও কাজ করতে পারে না। তিনি বারবার এই যুক্তিটি করেছিলেন যে বেসরকারী বাজারগুলি ফেডারেল নিয়ন্ত্রণের চেয়ে আরও ভাল কাজ করেছে (বিখ্যাতভাবে তার মধ্যে ধরা পড়েছে উদ্বোধনী বক্তৃতাযখন রিগান জাতিকে বলেছিল যে “সরকার আমাদের সমস্যার সমাধান নয়; সরকারই সমস্যা”)। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একমাত্র পথ, রিগান বলেছিলেন, সরকার কম ছিল। ১৯ 197৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় কাঁপানো কর বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে শেষ হয় প্রস্তাব 13যা সম্পত্তি করকে ক্যাপড করেছে, তিনি সামগ্রিক করের হারে খাড়া হ্রাসকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। “উচ্চ কর,” তিনি খ্যাত সম্মেলনে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার বক্তৃতায়, “আমাদের বলা হয়, আমাদের পক্ষে একরকম ভাল, যেন সরকার যখন আমাদের অর্থ ব্যয় করে, তখন তা মুদ্রাস্ফীতি নয়, তবে আমরা যখন এটি ব্যয় করি তখন তা হয়।”

তিনি জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের সাথে সাথে রেগান তার নিজের দলের সমস্যাযুক্ত সদস্যদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। বিশেষত ওয়াটারগেট সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য করার বিষয়ে সতর্ক হলেও, রেগান এটিকে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে তিনি পুরানো ব্যবস্থার অংশ নন। 1976 সালে মনোনয়নের জন্য তাঁর রান চলাকালীন, রিগান তার ফায়ারপাওয়ারের অনেক বেশি ফোকাস ডেন্টেন্টে, যা ফোর্ড নিক্সনের পরে অব্যাহত ছিল। সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি হেনরি কিসিঞ্জারকে তার ফয়েল হিসাবে ব্যবহার করে রেগান জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের দল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বিপজ্জনক আলোচনায় প্রবেশ করেছে। প্রাক্তন রিপাবলিকান জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ এইচডাব্লু বুশের মতো তাঁর বিরোধীদের বিপরীতে, রেগান এর মধ্যে নয়, ব্রোকেন পার্টি প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।

এবং 1980 সালে, রিগান কখনও ভোটারদের কার্টার থেকে তাদের নজর নিতে দেয়নি। রেগানের অনেক বক্তৃতা এবং প্রচারের বিজ্ঞাপনগুলি ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তিনি কার্টার এবং তার প্রশাসন প্রতিনিধিত্বকারী ভাঙা নীতিগুলিকে পরাস্ত করবেন। স্ট্যাচু অফ লিবার্টির সামনে সংঘটিত একটি ঠিকানায়, রেগান বিখ্যাতভাবে ঘোষিত: “একটি মন্দা যখন আপনার প্রতিবেশী তার চাকরি হারায় তখন একটি হতাশা হয় যখন আপনি আপনার হারান তখন। পুনরুদ্ধার হয় যখন জিমি কার্টার তার হারান।” যদিও ওয়াল স্ট্রিট ফিনান্সারদের দক্ষিণাঞ্চলীয় ধর্মপ্রচারক খ্রিস্টান ভোটারদের সাথে খুব বেশি মিল ছিল না, তবে তারা সহজেই কার্টার এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি তাদের ঘৃণা সম্পর্কে একত্রিত হতে পারে।

রিগান কার্টারকে একটি বিশাল নির্বাচনী কলেজের জয়ের সাথে পরাজিত করেছিলেন, 489 থেকে 49 নির্বাচনী ভোটে। কার্টার ছয়টি রাজ্য এবং কলম্বিয়া জেলায় কেবল বিজয়ী ছিলেন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী জন অ্যান্ডারসন, একজন প্রাক্তন ইলিনয় রিপাবলিকান যিনি এই কেন্দ্রে চ্যাম্পিয়ন চালিয়েছিলেন, জনপ্রিয় ভোটের প্রায় percent শতাংশ পেয়েছিলেন। বিপরীতে, ডানপন্থী রিগান জনপ্রিয় ভোটের 50 শতাংশেরও বেশি সুরক্ষিত করেছে। রিপাবলিকানরা ১৯৫৪ সালের পর প্রথমবারের মতো সিনেটের নিয়ন্ত্রণও জিতেছিলেন (ডেমোক্র্যাটরা হাউসের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল)।

ফলাফলগুলি ছিল রিগান এবং আমেরিকান রক্ষণশীলতার জন্য একটি সিদ্ধান্তমূলক এবং শক্তিশালী বিজয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, রিগান বেশিরভাগ দক্ষিণের রাজ্য জিতে tradition তিহ্যগতভাবে গণতান্ত্রিক অঞ্চল ভেঙে ফেলেছিল। হিস্পানিক এবং কালো ভোটার ছাড়াও রেগান সঙ্কুচিত আমেরিকান ইহুদি ভোটার এবং ইউনিয়ন পরিবার সহ বেশ কয়েকটি মূল গণতান্ত্রিক নির্বাচনী এলাকা সহ কার্টারের সুবিধা।

রিগান কেন্দ্রে চলে না গিয়ে তার দলকে ডানদিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সফল হন। তিনি একবার মূলধারার নির্বাচনী রাজনীতিতে খুব বেশি মৌলিক বলে ধারণা করেছিলেন এবং এগুলি দেশের বেশিরভাগের কাছে বিক্রি করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রার্থিতা এবং পার্টিকে একটি গণ তৃণমূল আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন এবং এটি করে রাষ্ট্রপতি পদে জিতেছিলেন।

2025 সালে, ডেমোক্র্যাটস রেগানের রান থেকে একটি দুর্দান্ত চুক্তি শিখতে পারে।

সফল ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যিনি তৃণমূলের প্রগতিশীল এবং উদারপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করতে পারেন যা দলের হৃদয় ও আত্মাকে গঠন করে। যদিও সফল প্রার্থী সবাইকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবেন না, এবং কাটিয়ে উঠতে ত্রুটিযুক্ত লাইন থাকবে, পরবর্তী ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীকে অবশ্যই ২০০৮ সালে বারাক ওবামার পক্ষে ভোট দেওয়া বা ২০১ Mid সালের মিডটার্মগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রার্থীদের পক্ষে যে ধরণের সংস্থাগুলি ভোট দিয়েছেন তাদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে।

একজন সফল প্রার্থীকে কী বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে যা দলগুলির মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করবে, বরং বিতর্কিত বিষয়গুলিতে শূন্য করার পরিবর্তে যেগুলি বিবাদকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

১৯৮০ সালে রেগানের মতো ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী তাদের নিজস্ব দল প্রতিষ্ঠানের সাথে ভাঙতে ভয় পেতে পারেন না, যা এই মুহূর্তে দেশের সাথে গভীরভাবে জনপ্রিয় নয়। গণতান্ত্রিক ভোটার এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অবশ্যই দেখতে সক্ষম হতে হবে যে তারা আলাদা এবং নতুন কিছু সরবরাহ করবে।

পরিশেষে, ট্রাম্প 22 তম সংশোধনী অবরুদ্ধ করার এবং তৃতীয় মেয়াদে চালানোর চেষ্টা করার চেষ্টা করেন না কেন, প্রার্থীকে ভোটারদের যে হুমকির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত তা মাগা রিপাবলিকানিজম শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা জাল, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি এবং জাতির লালিত সংবিধানের ফ্যাব্রিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

নিশ্চিতভাবেই, ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী এমন চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হবেন যা কেবল ১৯৮০ সালে বিদ্যমান ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান মিডিয়া আরও ভাঙা এবং মেরুকৃত। রিপাবলিকান পার্টি অনেক বেশি মৌলিক, শক্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু করতে ইচ্ছুক। রাজনৈতিক পছন্দগুলি মেরুকরণের যুগেও কঠোর হয়েছে, এটি কোনও ভোটার পছন্দকে পরিবর্তন করা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

তবে এটি এটি গ্রহণ করবে। ডেমোক্র্যাটরা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাছাই শুরু করার সাথে সাথে, দলটি ব্যক্তিত্ব এবং ভাইরাল মুহুর্তগুলিতে একচেটিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, 2029 সালের জানুয়ারির মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের ডেমোক্র্যাটদের অবতরণ করতে পারে এমন একটি জোট তৈরি করতে পারে এমন দিকে মনোনিবেশ করার জন্য, ব্যক্তিত্ব এবং ভাইরাল মুহুর্তগুলিতে একচেটিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে একটি স্পষ্ট মানদণ্ডকে মাথায় রেখে রাখা ভাল করবে।