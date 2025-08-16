2025 ন্যাসকার কারিগর ট্রাক সিরিজের জন্য প্লে অফ ফিল্ড সেট করা আছে

রিচমন্ড রেসওয়েতে শুক্রবারের ইরো 250 এর পরে, 2025 ন্যাসকার কারিগর ট্রাক সিরিজ প্লে অফ ফিল্ডটি আনুষ্ঠানিকভাবে সেট করা আছে। এখানে 2025 ট্রাক সিরিজের পোস্টসেশন ফিল্ড তৈরি করেছে।
1। কোরি হিম
হিম এই মরসুমে সাতটি দৌড় এবং নিয়মিত মরসুমের শিরোনাম জিতেছে। তিনি তার প্রথম ট্রাক সিরিজের শিরোনাম খুঁজছেন, তবে শেষ ফলাফল নির্বিশেষে তাঁর 2025 প্রচারটি অবিশ্বাস্য হিসাবে স্মরণ করা হবে।
2। লেন রিগস
রিগস নিয়মিত মরসুমে দুটি দৌড় জিতেছে এবং তার দ্বিতীয় ট্রাক সিরিজের মরসুমে শিরোনাম হুমকি হিসাবে এসেছে। 2024 সাল থেকে তাঁর দেরী-মৌসুমের গতিটি বলা নিরাপদ। যদি তিনি এই বছর একই রকম দেরী-মৌসুমের চার্জ একসাথে রাখতে পারেন তবে একটি চ্যাম্পিয়নশিপ রিগসের ভবিষ্যতে হতে পারে।
3। চ্যান্ডলার স্মিথ
স্মিথ তার প্রথম মৌসুমে সামনের সারি মোটরস্পোর্টগুলির সাথে দুটি জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং এখন তার দর্শনীয় স্থানগুলিতে একটি ট্রাক সিরিজ চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে। 2024 এর শেষে তার চাকরি হবে কিনা তা না জানার পরে, 2025 স্মিথের জন্য দুর্দান্ত বছর হয়েছে।
4। ড্যানিয়েল হেম্রিক
মার্চ মাসে মার্টিনসভিলে হেম্রিক তার প্রথম ক্যারিয়ারের ট্রাক সিরিজের জয় অর্জন করেছিলেন এবং ২০২৪ সালের এক্সফিনিটি সিরিজ চ্যাম্পিয়ন ২০২৪ সালের সমাপ্তিতে কাপ সিরিজটি ছেড়ে যাওয়ার পরে শিরোনামের হুমকিতে পরিণত হয়েছে। তার অভিজ্ঞতা শিরোনাম রান করার ক্ষেত্রে মূল বিষয় হতে পারে।
5 .. টাইলার আঙ্ক্রাম
2025 সালে আনক্রামের একটি ব্রেকআউট মরসুম ছিল, যার হাইলাইটটি ছিল 18 এপ্রিল রকিংহ্যামের একটি জয় যা দীর্ঘ বিজয়ী খরা ভেঙে দেয়। চ্যাম্পিয়নশিপ 4 তৈরির জন্য শক্ত পিক হিসাবে আনক্রামকে গণনা করবেন না।
6 .. কারুথ ডায়াগ্রাম
কারুথ জুনে ন্যাশভিলে দ্বিতীয় দৌড় জিতেছিলেন এবং টানা দ্বিতীয় বছর প্লে অফে রয়েছেন। ধীরে ধীরে শুরু হওয়ার পরে, নং 71 টি দল এই গ্রীষ্মে স্পিড ডায়ালটি চালু করেছে।
7। গ্রান্ট এনফিংগার
এনফিংগার এই মৌসুমে পয়েন্টগুলিতে একটি প্লে অফ স্পট পেয়েছিলেন এবং চ্যাম্পিয়নশিপ ৪ -এ টানা তৃতীয় ভ্রমণের সন্ধান করছেন। প্রবীণ ড্রাইভার তার প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপের সন্ধানে কোনও বন্দীকে গ্রহণ করবেন না।
8 আপনি মাজেস্কি
মাজেস্কি নিয়মিত মরসুমে নির্বিঘ্নে গিয়েছিলেন, তবে তিনি দর্শনীয় প্লে অফের পারফরম্যান্সে পরিণত হতে সক্ষমের চেয়ে বেশি। তার শিরোনাম রক্ষা করা সহজ কাজ হবে না, তবে এটি তার পক্ষে।
9। কাদেন হানিকট
এমনকি শেষ তিনটি দৌড়ে তিনটি দলের রেসিংয়ের পরেও হানিকট রিচমন্ডে একটি প্লে অফ স্পট লক করে রেখেছিল। তরুণ ড্রাইভার একটি গভীর প্লে অফ রান দিয়ে ন্যাসকার বিশ্বে একটি বড় ছাপ ফেলতে চাইছে।
10। জ্যাক গার্সিয়া
২০ বছর বয়সী গার্সিয়া শুক্রবার রিচমন্ডে চূড়ান্ত প্লে অফের জন্য দ্বি-বারের ট্রাক সিরিজের চ্যাম্পিয়ন বেন রোডসকে ছাড়িয়ে গেছে। তার অভিজ্ঞতার অভাব পোস্টসিসনে একটি ক্ষতির কারণ হতে পারে তবে কেবল প্লে অফগুলি তৈরি করা তৃতীয় বর্ষের চালকের পক্ষে একটি দৃ face ় সাফল্য।