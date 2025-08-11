2025 মরসুমের শীর্ষ সিএফবি অ-সম্মেলন গেমস

2025 কলেজ ফুটবল মরসুম প্রায় এখানে, এবং আসন্ন প্রচারণা জুড়ে প্রচুর আকর্ষণীয় নন-সম্মেলন গেমস রয়েছে।
প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে এবং নভেম্বরের শেষের দিকে বহন করে, প্রিসন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস শীর্ষ 25 জরিপে উচ্চমানের দলগুলি পাওয়ার-ফোর সম্মেলন জুড়ে একে অপরের সাথে লড়াই করবে।
ক্রোনোলজিকভাবে তালিকাভুক্ত 2025 মরসুমের জন্য শীর্ষ 10 অ-সম্মেলন গেমগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক:
ওহিও স্টেটে টেক্সাস (শনিবার, আগস্ট 30)
এটি কমপক্ষে কাগজে বছরের অ-সম্মেলন খেলা। টেক্সাস প্রিসন জরিপে প্রথম নম্বর দল, ওহিও স্টেট 3 নম্বরে। প্রশ্ন ছাড়াই, লংহর্নস কলম্বাস আক্রমণ করতে এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় র্যাঙ্কিং প্রমাণ করার জন্য 1 সপ্তাহের ডিফেন্ডিং-চ্যাম্পিয়ন বুকিয়েয়েসকে ছুঁড়ে ফেলতে চাইবে।
ক্লেমসনে এলএসইউ (শনিবার, আগস্ট 30)
এটি একটি ভয়ঙ্কর অ-সম্মেলন, এসইসি এবং দুদক হেভিওয়েটগুলির মধ্যে শীর্ষ -10 এনকাউন্টার। প্রিসন জরিপে 9 নং এলএসইউর জাতীয় খেতাব আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যেমনটি 4 নং ক্লেমসন, যা গত মৌসুমে দুদক জিতেছে এবং কলেজ ফুটবল প্লে অফ করেছে।
সিরাকিউজ বনাম টেনেসি (শনিবার, আগস্ট 30)
যদিও এই স্কোয়াডগুলি পূর্বসূরী জরিপে উচ্চ স্থান অর্জন করা হয়নি, এটি এখনও প্রথম সপ্তাহে একটি সরস অ-সম্মেলন খেলা যখন আটলান্টায় দুটি কমলা রঙের পরিহিত স্কুলগুলি স্কোয়ার করবে। ২৪ নম্বরের টেনেসি পুনরাবৃত্তি সিএফপি বার্থের প্রত্যাশা করছেন, যখন সিরাকিউস ২০২৪ সালে ১০-৩ ব্যবধানে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের প্রধান কোচ ফ্রাঙ্ক ব্রাউনয়ের অধীনে প্রথম দিকে মন খারাপ করতে চাইছেন।
মিয়ামিতে নটরডেম (রবিবার, আগস্ট 31)
সপ্তাহ 1-এ আরও একটি শীর্ষ -10 প্রতিযোগিতা, নং 6 নটরডেম গত মৌসুমে জাতীয় শিরোনাম খেলায় পৌঁছেছিল, ওহিও স্টেটে পড়ে। 10 নং মিয়ামি, ইতিমধ্যে, গত বছর সিএফপি অংশগ্রহণকারী বলে মনে হয়েছিল তবে প্রসারিতটি হোঁচট খেয়েছিল এবং মাঠের বাইরে থাকা প্রথম দলগুলির মধ্যে একটি ছিল। ফাইটিং আইরিশ এবং হারিকেন উভয়ই 2025 সালে সিএফপি প্রার্থী এবং এখানে একটি জয়ের অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে।
ওকলাহোমাতে মিশিগান (শনিবার, সেপ্টেম্বর 6)
আরেকটি সম্ভাব্য মজাদার নন-কনফারেন্স এনকাউন্টার, নং 14 মিশিগান, যা দুটি মৌসুম আগে জাতীয় শিরোপা জিতেছে, 2025 সালে সিএফপি কথোপকথনে ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে। 18 নং ওকলাহোমা 6-7-এ এসইসি-তে হতাশাব্যঞ্জক আত্মপ্রকাশ করেছিল, তবে আই -7-এ রিবাউন্ড এবং সিএফপি ছবিতে ফিরে যেতে হবে।
এসএমইউতে বেলর (শনিবার, 6 সেপ্টেম্বর)
এই টেক্সাসের ইন-স্টেট শোডাউনটি দুর্দান্ত হওয়া উচিত। প্রিসন জরিপে বেলর প্রচুর ভোট পাচ্ছেন, গত বছরের সিএফপিতে আমন্ত্রণ অবতরণ করার পরে এসএমইউ 16 নম্বরে রয়েছে।
টেক্সাস এএন্ডএম এ নটরডেমে (শনিবার, 13 সেপ্টেম্বর)
Irish নং ফাইটিং আইরিশ 19 নং টেক্সাস এএন্ডএম হোস্ট করবে, এটি নটরডেমের জন্য আরও একটি চ্যালেঞ্জিং অ-সম্মেলন সম্পর্কিত বিষয়। অ্যাজিজিগুলি একটি বিস্ময়কর 10 এসইসি দলগুলির মধ্যে একটি যা পূর্বসূরী জরিপে স্থান পেয়েছে।
মিয়ামিতে ফ্লোরিডা (শনিবার, 20 সেপ্টেম্বর)
১৫ নম্বরের ফ্লোরিডা দশ নম্বর মিয়ামিতে ভ্রমণ করে একটি সানশাইন রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। গেটার্স গত মৌসুমে 8-5 রেকর্ডের পরে উপরের দিকে ট্রেন্ডিং করছে, যদিও 2025 সালে তাদের আবারও শক্ত ডকেট রয়েছে।
জর্জিয়া জর্জিয়া টেক এ (শুক্রবার, নভেম্বর 28)
দাম্ভিক অধিকারগুলি গত মরসুমের 8ot থ্রিলারের পরে আবারও পীচ রাজ্যে লাইনে রয়েছে। ২০২৪ সালে সিএফপি দল ৫ নং জর্জিয়া জর্জিয়া টেকের দিকে যাত্রা করবে, যা দুদকের শীর্ষ-অর্ধেক স্কোয়াড হতে পারে।
দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ক্লেমসন (শনিবার, নভেম্বর 29)
১৩ নম্বরের দক্ষিণ ক্যারোলিনায় খেলতে নং ৪ নং ক্লেমসন সহ একটি রাষ্ট্রীয় লড়াই, যার প্রধান সিএফপি জড়িত হওয়া উচিত, ডেভি ও’ব্রায়ান অ্যাওয়ার্ড ওয়াচলিস্টে দুটি অভিজাত কোয়ার্টারব্যাক রয়েছে: ক্লেমসনের ক্যাড ক্লুবনিক এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার ল্যানরিস বিক্রেতারা।