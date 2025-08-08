2025 সালে ফ্যান্টাসি ফুটবল রুকিগুলি দেখার জন্য (এবং সম্পর্কে উদ্বিগ্ন)

রুকি যারা ফ্লপ করতে পারে
ক্যাম ওয়ার্ড – কিউবি, টেনেসি টাইটানস
ক্যাম ওয়ার্ডের সামগ্রিক পিক হতে পারে, তবে এটি গ্যারান্টি দেয় না যে তিনি আপনার ফ্যান্টাসি রোস্টারটির জন্য তাত্ক্ষণিক সম্পদ হবেন। তাকে বর্তমানে কিউবি 22 হিসাবে খসড়া করা হচ্ছে – ম্যাথিউ স্টাফোর্ড এবং জেনো স্মিথের মতো প্রমাণিত প্রবীণদের আগে যাচ্ছিল – যা কিছুটা অকাল অনুভব করে। কোয়ারার ওয়ার্ডকে কিউবি 25 হিসাবে স্থান দিয়েছে, এবং রায়বনের কিউবি 26 -তে তাকে রয়েছে। গত মৌসুমে টাইটানদের লিগের অন্যতম খারাপ অপরাধ ছিল এবং ওয়ার্ড এখন নিজেকে অনুরূপ পরিবেশে আবিষ্কার করে, একটি কম-স্টার্লার গ্রুপের অস্ত্র সহ একটি নতুন সিস্টেম শিখছে।
ওয়ার্ড কলেজে সম্ভাবনার ঝলক দেখিয়েছিল, প্রতি প্রচেষ্টা এবং বড়-সময়ের থ্রো রেট উভয় গজ শীর্ষ পাঁচটি শেষ করে। যাইহোক, তিনি ক্লিন-পকেট নির্ভুলতায় শীর্ষ 30 এর বাইরেও স্থান অর্জন করেছিলেন এবং চাপের মুখোমুখি হওয়ার সময় সমস্যা ছিল। যদিও এই বছর টেনেসির আক্রমণাত্মক লাইনটি আরও ভাল হতে পারে তবে এটি এখনও একটি নিশ্চিত জিনিস নয়, এবং গ্রহণকারী কর্পসগুলিতে কোনও পরিষ্কার-লক্ষ্য লক্ষ্য নেই। ক্যালভিন রিডলি এবং টাইলার লকেট কোনও ছোট পাচ্ছেন না – দুটি, তারা 140 বছর বয়সী চাপ দিচ্ছেন।
ওয়ার্ডের কয়েকটি বড় ফ্যান্টাসি আউটিং থাকতে পারে তবে টাচডাউনগুলি তার বর্তমান খসড়া স্পটকে ন্যায়সঙ্গত করার পক্ষে খুব বেমানান হতে পারে। টাইটানরা কেবল 28 তম র্যাঙ্কড ইমপ্লাইড পয়েন্ট টোটাল দিয়ে 2025 এ প্রবেশ করে, যা ওয়ার্ডের উল্টো দিকে সীমাবদ্ধ করে। তিনি সুপারফ্লেক্স এবং 2 কিউবি ফর্ম্যাটগুলির জন্য সেরা সংরক্ষিত। স্ট্যান্ডার্ড 1 কিউবি লিগগুলিতে, অবস্থানটি স্ট্রিমিং করা সম্ভবত স্মার্ট প্লে।
এমেকা সংগীত – ডাব্লুআর, ট্যাম্পা বে বে বাসের বাসসানিয়ার্স
এমেকা এগুবুকা ডাব্লুআর 48 এর আশেপাশে খসড়া তৈরি করা হচ্ছে, তবে কোয়েরার তাকে ডাব্লুআর 59 -তে স্থান দিয়েছে – এমন একটি ফাঁক যা প্রস্তাব দেয় যে প্রত্যাশাগুলি বাস্তবের চেয়ে এগিয়ে চলতে পারে। তিনি শিবিরে মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছেন এবং একটি শক্তিশালী কলেজের রেজুমিকে গর্বিত করেছেন, তবে অবিচলিত কল্পনা উত্পাদনের জন্য তাঁর স্বল্পমেয়াদী পথটি অস্পষ্ট। ট্যাম্পা বে এর রিসিভার রুমটি গভীর, এবং একটি ছদ্মবেশী হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত প্রবীণদের পিছনে মরসুমের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতে পারেন।
ওহিও স্টেটে, এগবুকা স্লটে প্রায় একচেটিয়াভাবে খেলেছিল, এটিও যেখানে বুকস প্রাথমিকভাবে তাকে রেখেছে। চ্যালেঞ্জটি হ’ল ক্রিস গডউইন ইতিমধ্যে সেই ভূমিকা পালন করেছেন। গডউইন ইনজুরি থেকে ফিরে আসছেন, যদি না তিনি সময় মিস করেন বা আরও ঘন ঘন বাইরে চলে না যান তবে পুনর্নির্মাণ লিগগুলিতে এগবুকার লক্ষ্যমাত্রা সম্ভবত সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি জেড এবং স্লটে উভয়ই কাজ করছেন, তবে জ্যালেন ম্যাকমিলানও স্ন্যাপগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করার সাথে সাথে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে।
এগবুকার পোলিশ এবং ফুটবল আইকিউ তাকে একটি আকর্ষণীয় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করে তোলে এবং তিনি ওটিএ এবং মিনিক্যাম্পে মুগ্ধ হয়েছেন। তবুও, এমনকি দৃ strong ় স্কাউটিংয়ের প্রশংসা সহ, তার 2025 উল্টাপাল্টা সম্ভবত সেরা বল স্পাইক সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে বা আঘাতের সময় আঘাতের সময় পূরণ করতে পারে। এই মুহুর্তে, মনে হচ্ছে তিনি তাত্ক্ষণিক সুযোগের চেয়ে প্রতিভা এবং বংশের উপর বেশি খসড়া তৈরি করছেন।
দেরী-রাউন্ডের স্ট্যাশ আপিল রয়েছে-বিশেষত পুরো পিপিআর-তে-তবে ফ্যান্টাসি ম্যানেজাররা একটি আমোন-রা সেন্ট ব্রাউন-স্টাইলের রুকি ব্রেকআউটের প্রত্যাশায় একটি অবসন্নতার জন্য হতে পারে। গভীরতার চার্টে ঝাঁকুনি ছাড়াই, এগবুকা এমন একটি বেঞ্চ টুকরা হিসাবে প্রজেক্ট করে যা মরসুমে রোস্টারগুলিতে সাইকেল চালানো যেতে পারে। তার ব্রেকআউট সম্ভাবনাগুলি আসল, তবে তারা এই পতনের পরে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।
ট্র্যাভিস হান্টার – ডাব্লুআর, জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্স
ট্র্যাভিস হান্টার বর্তমানে ডাব্লুআর 29 হিসাবে খসড়া বোর্ডগুলি বন্ধ করে দিচ্ছেন, যদিও কোয়েরার তাকে ডাব্লুআর 33 -তে চারটি দাগ কম করেছেন। যদিও এটি কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের মতো না বলে মনে হচ্ছে, এটি এমন কোনও ছদ্মবেশের পক্ষে উল্লেখযোগ্য যিনি বলের উভয় পাশে স্ন্যাপ নিচ্ছেন। হান্টার একটি উল্লেখযোগ্য অ্যাথলিট এবং প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে আসে, তবে তিনি এখনও তার দক্ষতা একটি প্রশস্ত রিসিভার হিসাবে পরিমার্জন করছেন, তাত্ক্ষণিক দক্ষতার উপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছেন।
তার ব্যবহারের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে হয়, তবে আসল ফলাফলগুলি প্রত্যাশার সাথে মেলে না। এমনকি একটি অনুমানিত 80% স্ন্যাপ হারের সাথেও, তিনি সপ্তাহে থেকে সপ্তাহ থেকে কতটা ভলিউম দেখতে পাবেন তা অনুমান করা শক্ত। ব্রায়ান টমাস জুনিয়র সহজেই অপরাধের শীর্ষ লক্ষ্য হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে এবং জ্যাকসনভিলের পাসিং গেমটি সর্বদা কিছু প্রশ্ন চিহ্ন বহন করে। হান্টার ফ্যান্টাসি-প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য টাচডাউনগুলির প্রয়োজন হতে পারে, এটি একটি বিভাগ যা ব্যাংক চালু করা শক্ত।
কলেজে হান্টারের ঝলকানি – যখন তিনি একটি সম্পূর্ণ রুট ট্রি চালিয়েছিলেন – এই পরিস্থিতিতে প্রায় 20 পিপিআর পয়েন্ট গড় ছিল। তবুও, সুযোগগুলি সীমাবদ্ধ ছিল এবং তার প্রাথমিক দায়িত্বগুলি প্রতিরক্ষার উপর ছিল। এনএফএল পর্যন্ত পদক্ষেপটি রুটে চলমান, সময় এবং লাইনে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আরও কঠোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে, এমনকি অসামান্য কলেজ অ্যাথলিটদের জন্যও।
দীর্ঘমেয়াদী, সম্পর্কে উত্তেজিত হওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে তবে তার পুনর্নির্মাণ স্টকটি অস্থিরতার সাথে আসে। যদি তাকে এখনই বাইরের দিকে ভারী ভূমিকা পরিচালনা করতে বলা হয় তবে তার অনভিজ্ঞতা প্রথম দিকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তিনি অবশ্যই একটি বাছাইয়ের জন্য মূল্যবান, তবে ডাব্লুআর 29 এতটা অনির্দেশ্যতার সাথে কারও জন্য কিছুটা খাড়া হতে পারে। তিনি প্রো স্তরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গেলে অবাক হবেন না।