2025 সালে ভর ব্যর্থ

- 2025 ওয়েসস ফলাফলগুলি কেবল 38.32% পাঁচটি মূল বিষয় ক্রেডিট সুরক্ষিত করে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সে একটি নাটকীয় হ্রাস প্রকাশ করেছে
- শিক্ষার স্টেকহোল্ডাররা গণ ব্যর্থতার জন্য সিস্টেমিক দুর্নীতি, দুর্বল তদারকি এবং ব্যাপক অপব্যবহারকে দোষ দিয়েছেন
- জরুরী সংস্কারের জন্য আহ্বান এবং একটি জাতীয় শিক্ষার জরুরি অবস্থা নাইজেরিয়ার একাডেমিক মানগুলির ভবিষ্যতের আশঙ্কার মধ্যে বাড়ছে
নাইজেরিয়ার শিক্ষা খাতের স্টেকহোল্ডাররা ২০২৫ সালের পশ্চিম আফ্রিকা সিনিয়র মাধ্যমিক শংসাপত্র পরীক্ষায় (ওয়াসেস) রেকর্ড করা গণ ব্যর্থতার জন্য ব্যাপক ব্যর্থতা এবং দুর্বল তদারকি সহ জড়িত পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জগুলির জন্য রেকর্ড করা গণ ব্যর্থতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।
পশ্চিম আফ্রিকা পরীক্ষা কাউন্সিল (ডাব্লুএইসি) এর আগে আগের বছরের তুলনায় পারফরম্যান্সে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস প্রকাশ করেছিল।
২৩,৫৫৪ টি স্কুল জুড়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১,৯69৯,৩১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে কেবল 754,545 জন প্রার্থী – 38.32 শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করছেন – ইংরেজি ভাষা এবং গণিত সহ মূল বিষয়গুলিতে সর্বনিম্ন পাঁচটি ক্রেডিট আবদ্ধ করেছিলেন।
এটি ২০২৪ সালের ফলাফলের সম্পূর্ণ বিপরীতে চিহ্নিত করে, যেখানে ১,৮০৫,২১6 জন প্রার্থীর মধ্যে ১,৩৩২,০৮৯ টির মধ্যে ১,৩৩২,০৮৯ টি একই মানদণ্ড অর্জন করেছে, যা .2২.১২ শতাংশ পাসের হারের প্রতিনিধিত্ব করে।
পরীক্ষার নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠাতা দুর্নীতি ও অপব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন
বৃহস্পতিবার আবুজার নিউজ এজেন্সি অফ নাইজেরিয়ার (এনএএন) এর সাথে পৃথক সাক্ষাত্কারে শিক্ষার উকিল এবং অলাভজনক নেতারা অবনতিশীল মানদণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
পরীক্ষার নীতিশাস্ত্র মার্শাল ইন্টারন্যাশনাল (ইইএমআই) এর প্রতিষ্ঠাতা আইকে ওনাইয়েরে ২০২৫ সালের ফলাফলকে “খুব দরিদ্র” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছিলেন যে লজিস্টিকাল ব্যর্থতা এবং পদ্ধতিগত দুর্নীতির কারণে এই পতন প্রত্যাশিত হয়েছিল।
“এই লজিস্টিকাল ইস্যুগুলি, যতটা সমালোচিত ছিল, পরীক্ষার সময় এবং পরে উপেক্ষা করা হয়েছিল। কোনও ব্যক্তি কীভাবে এই শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সকে কীভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে কীভাবে এই ধরণের বিষয়গুলিকে সম্বোধন করা উচিত সে সম্পর্কে কোনও ব্যক্তি কথা বলেননি।”
ওনাইয়েরি পরীক্ষার সময় অবদানকারী কারণ হিসাবে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং অপর্যাপ্ত তদারকি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অপব্যবহারের রিংয়ের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার নিন্দাও করেছিলেন, অভিযোগ করেছেন যে অনেক শিক্ষার্থী তাদের পরীক্ষার জন্য আর পড়াশোনা করেন না।
তিনি ডাব্লুএইকের বার্ষিক অপব্যবহারের প্রতিবেদনে স্বচ্ছতার অভাবের সমালোচনা করেছিলেন।
জাম্বের মতো, ডাব্লুএইইসি “প্রযুক্তিগত সমস্যা” স্বীকার করেছেন গণ ব্যর্থতার সমালোচনার মধ্যে
“প্রতি বছর, ডাব্লুএইসি বিবৃতি প্রকাশ করে যে স্কুলগুলি অপব্যবহারের সাথে জড়িত ছিল, তবে নামগুলি কোথায়? এই স্কুলগুলি কে? সুপারভাইজাররা কারা? তারা এই সুপারভাইজারদের পুনর্ব্যবহার করে এবং তাদের রক্ষা করে,” তিনি বলেছিলেন।
অলৌকিক কেন্দ্রগুলিতে সরকারী ক্র্যাকডাউন
2025 সালের মে মাসে, ফেডারেল সরকার তথাকথিত “অলৌকিক কেন্দ্রগুলি” লক্ষ্য করে একটি নির্দেশনা জারি করে-পরীক্ষার অপব্যবহারকে সহায়তা করার জন্য কুখ্যাততা।
যৌথ ভর্তি এবং ম্যাট্রিক বোর্ডের সাথে এই জাতীয় কেন্দ্রগুলিতে ক্ল্যাম্প করার জন্য নির্দেশিকা বাধ্যতামূলক পরীক্ষার সংস্থাগুলি (জাম্ব) প্রচেষ্টা নেতৃত্ব। ডাব্লুএইসি, এনইসিও এবং নাবটেবকে একই কেন্দ্রগুলিতে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রতিলিপি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
নির্দেশিকাটি জানিয়েছে যে যে কোনও কেন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক পরীক্ষার সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য স্বীকৃত হবে।
জাতীয় শিক্ষা জরুরী এবং সংস্কারের জন্য কল করুন
ন্যাশনাল ম্যাথমেটিকাল সেন্টার (এনএমসি) এর সহযোগী জেকায়িনফা ওলাতুনজি একটি জাতীয় শিক্ষার জরুরী গোলটেবিল এবং উন্নত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল সহ জরুরি সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন।
“২০২৪ সালে, 1,805,216 এর চেয়ে কম শিক্ষার্থী ডাব্লুএইইসি পরীক্ষায় বসেছিল, যার মধ্যে 1,332,089 শিক্ষার্থী ক্রেডিট স্তরে এবং তারপরে ইংরেজি ভাষা এবং গণিত সহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয় পাস করেছে,” তিনি বলেছিলেন। “
“সাধারণত, ফলাফলগুলি ভাল মনে হতে পারে তবে বাকী 27.88 শতাংশ যারা ইংরেজি ভাষা এবং গণিতের সাথে পাঁচটি ক্রেডিট পাননি তাদের সম্পর্কে কী? শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষায় সে বছর অগ্রগতি করতে পারে নি।
“এখন, সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটি ২০২৫ সালে ঘটেছে। ওয়াসস পরীক্ষায় বসেছিলেন এমন ১,৯69৯,৩১৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৩৮.৩২ শতাংশ ইংরেজি ভাষা ও গণিত সহ পাঁচটি বিষয় পাস করেছেন।”
ওয়াসস পারফরম্যান্সে তীব্র হ্রাস নাইজেরিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার অখণ্ডতা এবং টেকসইতা নিয়ে বিতর্ককে পুনর্নবীকরণ করেছে।
স্টেকহোল্ডাররা কর্তৃপক্ষকে জাতীয় পরীক্ষায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থতার মূল কারণগুলির মোকাবিলা করার এবং স্থায়ী সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে।
বৈধ.এনজি এর আগে জানানো হয়েছিল যে ২০২৫ সালের পশ্চিম আফ্রিকার সিনিয়র স্কুল শংসাপত্র পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরে, প্রার্থীরা গ্রেডগুলি নিয়ে বিশেষত ইংরেজী ভাষার ব্যাপক ব্যর্থতা সম্পর্কে তাদের দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
পশ্চিম আফ্রিকার পরীক্ষা কাউন্সিল, সোমবার, ৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে মে/২০২৫ সালের জুনে বসে থাকা মাত্র ৩৮.৩২% প্রার্থী ইংরেজি ও গণিত সহ পাঁচটি বিষয়ে credit ণ পর্যায়ে পাস করেছেন। ডাব্লুএইইসি অপ্রতুল শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি, পরীক্ষার অপব্যবহার এবং প্রযুক্তিগত গ্লিটসের মতো কারণগুলির জন্য শিক্ষার্থীদের দুর্বল পারফরম্যান্সকে দোষ দিয়েছে।
সূত্র: বৈধ.এনজি