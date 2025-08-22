2025 সালে 10 মিলিয়ন ডলার উপার্জনকারী পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করার জন্য স্টাক্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা

এই পাশের হস্টল স্পটলাইট প্রশ্নোত্তরটিতে নিউ ইয়র্ক সিটি-ভিত্তিক বন্ধু এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিলি ব্লুমকা, 31, এবং টেলর বোরেনস্টাইন, 31 রয়েছে। এই জুটিটি 2021 সালে একটি পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিল। অংশএকটি অভিযোজিত ওয়ার্কআউট আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড।
ব্লুমকা শোফিল্ডসে ব্র্যান্ড পার্টনারশিপের একজন পরিচালক ছিলেন এবং বোরেনস্টাইন ব্লুমবার্গের একজন পণ্য বাস্তবায়ন পরিচালক ছিলেন যখন তারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রায় 50,000 ডলার ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছিলেন। সহ-প্রতিষ্ঠাতারা তখন থেকে এটি একটি দ্বি-ব্যক্তির অপারেশন থেকে লোভনীয় ব্যবসায়ে ট্র্যাকের একটি লাভজনক ব্যবসায়ে বেড়েছে 2025 সালে 10 মিলিয়ন ডলার উপার্জনের জন্য এটি অ্যামাজন, ডিটিসি এবং বি 2 বি জুড়ে স্কেল করে।
তারা ঠিক কীভাবে এটি করেছে তা পড়ুন।
চিত্র ক্রেডিট: স্ট্যাকের সৌজন্যে। টেলর বোরেনস্টাইন, বাম এবং মিলি ব্লুমকা, ডান।
দৈর্ঘ্য এবং স্বচ্ছতার জন্য প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পাদনা করা হয়েছে।
আপনি কখন আপনার পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিলেন এবং এর জন্য অনুপ্রেরণাটি কোথায় পেয়েছেন?
ব্ল্যাম্প এবং বোরেনস্টাইন: 2020 সালে হোম ওয়ার্কআউটগুলি যখন আদর্শ হয়ে ওঠে এবং আমাদের পুরানো যোগ ম্যাটগুলি কেবল এটি কাটছিল না তখন আমাদের ধারণা ছিল। আমরা ভাস্কর্য এবং পাইলেটগুলির মতো বিভিন্ন ধরণের ওয়ার্কআউটগুলির জন্য আমাদের আরও সমর্থন এবং বহুমুখীতার প্রয়োজন ছিল এবং আমরা এমন কোনও মাদুর খুঁজে পাইনি যা রাখতে পারে। আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং অনেক প্রশিক্ষককে আমরা অতিরিক্ত সমর্থন পেতে তাদের মাদুরকে অর্ধেক ঘূর্ণায়মান করে দেখছিলাম তা লক্ষ্য করে … আমরা জানতাম যে আরও ভাল উপায় থাকতে হবে।
মাটি থেকে আপনার পাশের ঝাঁকুনির জন্য আপনি যে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা কী ছিল? এটি চালু করতে কত টাকা/বিনিয়োগ লাগল?
ব্ল্যাম্প এবং বোরেনস্টাইন: আমরা কেউই আগে কোনও ব্যবসা শুরু করি নি, একা একা পণ্য তৈরি করতে দিন, তাই প্রথম পদক্ষেপটি ছিল প্রচুর নেটওয়ার্কিং। আপনি কীভাবে কোনও পণ্য তৈরি করতে যাচ্ছেন তা বোঝার চেষ্টা করার জন্য আমরা বন্ধুদের সাথে বন্ধুদের সাথে কথা বলেছি। আমরা এটি “আমাদের” সমস্যা কিনা বা অন্য লোকেরাও এর সাথে লড়াই করে যাচ্ছিল কিনা তা বোঝার জন্য আমরা প্রচুর জরিপ করেছি। আমরা প্রত্যেকে ব্যবসাটি বন্ধ করতে আমাদের নিজস্ব সঞ্চয়গুলির 25,000 ডলার বিনিয়োগ করেছি এবং তখন থেকেই লাভ বিনিয়োগ করেছি।
চিত্র ক্রেডিট: স্টাক্টের সৌজন্যে
আপনি যদি আপনার ব্যবসায়িক যাত্রায় ফিরে যেতে পারেন এবং একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে পারেন তবে এটি কী হবে এবং আপনি কীভাবে চান যে আপনি এটি অন্যভাবে সম্পন্ন করতে চান?
ব্লুমকা: আমি যদি ফিরে যেতে পারি তবে আমি সম্ভবত আমাদের লেনগুলি অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত করব। শুরুতে, আমরা দুজনেই সমস্ত কিছু স্পর্শ করার এবং ব্যবসায়ের প্রতিটি দিকের জন্য হাতছাড়া করার চেষ্টা করেছি। একবার আমরা কাদের মালিকানাধীন সংজ্ঞা দিয়েছি, জিনিসগুলি এত মসৃণ হয়ে উঠল। আগে এই ভূমিকা পালন করা আমাদের অনেক সময় বাঁচাতে পারত।
বোরেনস্টাইন: আমি সম্ভবত গ্রাহক পরিষেবা সমর্থনটি শীঘ্রই নিয়োগ করতাম, কারণ আমরা যখন এটি ব্যবসা তৈরির জন্য ব্যয় করতে পারতাম তখন আমরা গ্রাহকের অভিজ্ঞতায় আমাদের প্রচুর সময় ব্যয় করেছি।
যখন এই নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের কথা আসে, তখন এমন একটি বিষয় যা আপনি বিশেষত চ্যালেঞ্জিং এবং/অথবা অবাক করে দিয়েছিলেন যে এই ধরণের কাজের মধ্যে যারা আসে তাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, তবে সম্ভবত তা নয়?
বোরেনস্টাইন: ভোক্তা ব্র্যান্ড শুরু করার আগে আমি সবসময় ভেবেছিলাম, আপনার যদি ভাল পণ্য থাকে তবে এটি কতটা কঠিন হতে পারে? দেখা যাচ্ছে যে পণ্যটি কেবল প্রথম পদক্ষেপ: একটি ব্যবসায় বাড়ানো সত্যই সফল করতে সমস্ত উল্লম্ব জুড়ে এক টন শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, নেটওয়ার্কিং এবং প্রচেষ্টা লাগে।
চিত্র ক্রেডিট: স্টাক্টের সৌজন্যে
যখন কোনও কিছু খুব ভুল হয়ে গেলে আপনি কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ মনে করতে পারেন – আপনি কীভাবে এটি ঠিক করেছেন?
ব্লুমকা: আমাদের একবারে ইনভেন্টরির একটি সম্পূর্ণ ধারক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল এবং আমরা এটি বিক্রি করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। পরিবর্তে, আমরা স্থানীয় সংস্থাগুলিকে ম্যাটগুলি দান করেছি এবং সেগুলি সম্প্রদায়ের ইভেন্টগুলির জন্য ব্যবহার করেছি। এটি আমাদের কিছুক্ষণের জন্য স্টক থেকে ফেলে রেখেছিল, তাই আমরা প্রাক-অর্ডারগুলিতে ঝুঁকে পড়েছি এবং চ্যালেঞ্জটিকে একটি বিপণনের সুযোগ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছি।
ধারাবাহিক মাসিক উপার্জন দেখতে আপনার কতক্ষণ সময় লাগল? পাশের তাড়াহুড়ো কত উপার্জন করেছে?
ব্লুমকা: যতক্ষণ না আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা কেবল একটি পাশের তাড়াহুড়োয় পরিবর্তে স্ট্যাক্টকে আমাদের পূর্ণ-সময়ের চাকরি বানানোর সময় এসেছে ততক্ষণ আমরা নিজেকে অর্থ প্রদান করিনি।
বোরেনস্টাইন: জিনিসগুলি সমান হওয়ার আগে প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল এবং আমরা ধারাবাহিকভাবে মাসিক উপার্জন দেখেছি। প্রথম বছরের জন্য, ভাল মাস, দুর্দান্ত মাস এবং খারাপ মাস ছিল – শেষ পর্যন্ত এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা আরও সুসংগত এবং সহজ হয়ে ওঠে।
বৃদ্ধি এবং উপার্জন এখন কেমন দেখাচ্ছে?
ব্ল্যাম্প এবং বোরেনস্টাইন: আমরা এই বছর আয় 10 মিলিয়ন ডলার করার পথে রয়েছি – 2024 সালে আমরা যা করেছি তা দ্বিগুণ করে।
চিত্র ক্রেডিট: স্টাক্টের সৌজন্যে
আপনার ব্যবসা চালানো সম্পর্কে আপনি সবচেয়ে বেশি কী উপভোগ করেন?
ব্লুমকা: সৃজনশীলতা এবং সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ। আমি একটি ধারণা নেওয়া এবং এটিকে এমন কিছুতে পরিণত করতে পছন্দ করি যা লোকেদের সাথে সত্যই সংযুক্ত থাকে। এটি বলেছিল, আসল পুরষ্কারটি হ’ল আমাদের পণ্যগুলি বুনোতে দেখা যাচ্ছে, লোকেরা আসলে তাদের ব্যবহার করে এবং ভালবাসে। আন্দোলন এবং সুস্থতার আশেপাশে সম্প্রদায় গড়ে তোলা সবচেয়ে পরিপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও, আমার সেরা বন্ধুর পাশাপাশি এটি করা সবচেয়ে বড় বোনাস।
বোরেনস্টাইন: এক পর্যায়ে, এটি সত্যই কাজের মতো অনুভূতি বন্ধ করে দিয়েছে। স্টাক্ট আমার এবং আমার পরিবারের একটি এক্সটেনশন এবং প্রতিদিন আমি আমার সেরা বন্ধু এবং আমার স্বামীর সাথে কাজ করতে পারি (যাকে আমরা গত বছর ভাড়া নিয়েছি)। আমি পছন্দ করি যে আমি আমার নিজের সময়সূচি তৈরি করতে পারি, আমার কঠোর পরিশ্রম আমার নিজের ব্যবসায়ের বিকাশের সাথে পুরস্কৃত হয়েছে, আমি দুর্দান্ত লোকদের সাথে দেখা করি এবং আমি নতুন পণ্যগুলি ডিজাইন করার এবং তাদের জীবনে ফিরে আসার সুযোগ পাই।
“বিশৃঙ্খলা যাত্রার অংশ।”
এখন পর্যন্ত আপনার যাত্রার ভিত্তিতে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য আপনার সেরা পরামর্শটি কী?
ব্লুমকা: কোনও নিখুঁত সময়, নিখুঁত পণ্য বা নিখুঁত পরিকল্পনা কখনও হবে না, তবে আপনাকে কোথাও শুরু করতে হবে। সর্বদা অপেক্ষা করার কারণ থাকবে তবে আপনি চালু করার পরে আসল অগ্রগতি শুরু হবে। এটি যখন আপনি মানিয়ে নিতে, শিখতে এবং বৃদ্ধি করতে পারেন।
বোরেনস্টাইন: প্রত্যেকেরই পরামর্শ থাকবে, তবে আপনার অন্ত্রে বিশ্বাস করুন – কোনও একক প্লেবুক নেই। এবং মনে রাখবেন, কেউ এগুলি খুঁজে পায় নি; বিশৃঙ্খলা যাত্রার অংশ।
