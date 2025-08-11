You are Here
2025 সাল থেকে এখন পর্যন্ত তারা কোহুইলেন্স বাচ্চাদের জন্য 7 টি কোচলিয়ার ইমপ্লান্ট যুক্ত করে

নতুন সুযোগের দিকে রাস্তাগুলি খোলার জন্য এবং শৈশবের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্রতিবন্ধকতাগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য মনোলো জিমনেজ স্যালিনাসের প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে, ডিআইএফ কোহুইলার মাধ্যমে, কোচলিয়ার ইমপ্লান্টের ইগনিশন দুটি সন্তানের কাছে চালিত হয়েছিল, যা তাদের প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী শুনতে পাবে।

2025 চলাকালীন, আয়োজিত কারণ সহ ইভেন্টগুলির মাধ্যমে উত্থাপিত তহবিলের জন্য ধন্যবাদ ডিআইএফ কোহুইলাসাতটি কোচলিয়ার ইমপ্লান্টের স্থাপনা অর্জন করা হয়েছে।

“মরুভূমির ক্যাটরিনাস” অনুষ্ঠানের সময় প্রাপ্ত সংস্থানগুলির জন্য মার্চ মাসে দুটি সার্জারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আগস্টে, একই শহরে আরও তিনটি অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। এই শেষ উদ্যোগে, সমর্থন লস অ্যাঞ্জেলেস হাসপাতাল এবং ডাঃ মার্সেলিনো কোভারুবিয়াস, যিনি আবার তিনটি অতিরিক্ত অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপের উপলব্ধিতে প্রচেষ্টা যুক্ত করেছিলেন, এইভাবে নতুন রোগীদের উপকৃত করে।

এই সার্জারিগুলি 4 এবং 5 আগস্টে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাখুন, তিনটি মেয়ে এবং ছেলে শোনার জন্য একটি নতুন সুযোগ সরবরাহ করা।
5 জুলাই তারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সল্টিলো দুটি বোনব্রিজ ইমপ্লান্ট সার্জারি, এবং এই সপ্তাহে অ্যাঞ্জেলা গার্সিয়া, 7, এর জন্য এই ডিভাইসগুলির আলোকসজ্জা বেঁচে ছিল; এবং জোসে রামিরো কর্ডেনাস, 2 বছর বয়সী।
অনুষ্ঠানের সময়, ডিআইএফ কোহুইলার সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি, লিলিয়ানা স্যালিনাস ভালডেসসাথে সঙ্গে ইনস্পিয়া কোহুইলার সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি, পাওলা রদ্রিগেজ ল্যাপেজ, তিনি বলেছিলেন যে সমাজ, স্বাস্থ্য খাত, বেসরকারী উদ্যোগ এবং সরকারী কাজের হাতে হাতে গেলে কী অর্জন করা যায় তার একটি নমুনা এই পদক্ষেপগুলি।
"এই প্রশাসনে আমরা সাতটি মেয়ে ও ছেলে পরিচালনা করেছি, টরেনে পাঁচ জন এবং সল্টিলোতে দু'জন, এবং আমরা থামব না। আমরা প্রচেষ্টা যোগ করতে, দরজা খেলতে এবং কারণগুলির সাথে ইভেন্টগুলি সংগঠিত করতে থাকব, কারণ প্রতিটি অস্ত্রোপচারের অর্থ একটি নতুন সূচনা, একটি জীবন যা পরিবর্তন হয় এবং আশা ফিরে পাওয়া যায় এমন একটি পরিবার," তিনি বলেছিলেন।
তিনি যারা এই প্রকল্পে বিশ্বাস করেন তাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এটিকে সত্য করে তুলতে অবদান রাখেন।
তিনি বলেন, "আজ, জীবনের আওয়াজ এলঙ্গেলা এবং জোসে রামিরো এবং তাদের সাথে আমাদের সবার জন্য এসেছে।"
গভর্নর মানোলো জিমনেজ স্যালিনাসের জন্য, এই ধরণের ক্রিয়াগুলি তাঁর প্রশাসনের হৃদয়কে উপস্থাপন করে, যেহেতু তারা কোহুইলেন্স পরিবারগুলির জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে এবং নিশ্চিত করে যে প্রতিটি মেয়ে এবং ছেলের প্রাপ্য সুযোগগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে।
কোচলিয়ার ইমপ্লান্টগুলির স্থাপনা কেবল তাদের গ্রহণকারীদের জীবনকেই রূপান্তর করে না, বরং একটি স্পষ্ট বার্তাও প্রেরণ করে: কোহুইলায় স্বাস্থ্য, অন্তর্ভুক্তি এবং ভালভাবেই এমন অগ্রাধিকারগুলি যা তথ্য এবং ফলাফলের সাথে উপস্থিত থাকে।
ক্রিস্টাস মুগুয়েরজার সাধারণ পরিচালক এনরিক রদ্রিগেজ ওয়েহবে; আলেজান্দ্রো সিপেদা ভালডেস, ডিআইএফ কোহুইলার জেনারেল ডিরেক্টর; গুয়াদালাপে মন্টেস ডোরান্টেস, ওটো -রৌসিডের ডাক্তার; আইভন এস্পিনোসা টরেস, ডিআইএফ কোহুইলার সামাজিক প্রোগ্রামগুলির পরিচালক।
ডিআইএফ কোহুইলা মুগুয়েরজা এবং তার মেডিকেল দলকে পেশাদারিত্ব এবং হৃদয়ের জন্য ধন্যবাদ জানায় যার সাথে তারা প্রতিটি হস্তক্ষেপ পরিচালনা করে, বিশেষত ডাক্তার গুয়াদালাপে মন্টেস ডোরান্টেস, জেসেস আন্তোনিও রামরেজ আলবা, জেসাস ডাজ পোনস এবং ক্যারোলিনা জাসোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

