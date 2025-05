2025/05/28 এবং 2025-05-28 জাভাস্ক্রিপ্টে বিভিন্ন দিন কেন?

এই সাইটটি নিজেই সেট আপ করার সময়, আমি নিম্নলিখিত বিজোড়াতে ছুটে এসেছি:

console . log ( new Date ( '2025/05/28' ). toDateString ()); console . log ( new Date ( '2025-05-28' ). toDateString ()); console . log ( new Date ( '2025-5-28' ). toDateString ());

আপনি আপনার মেশিনে বিভিন্ন ফলাফল পেতে পারেন!

ক Date জাভাস্ক্রিপ্টে সর্বদা সময়ের মধ্যে একটি বিন্দু উপস্থাপন করে (অর্থাত্ যুগের পর থেকে মিলিসেকেন্ড)। পুরো তারিখের স্ট্রিংটি মুদ্রণের সময় এটি আরও স্পষ্ট: const date = new Date ( '2025/05/28' ); console . log (date); console . log (date. toDateString ()); এই ক্ষেত্রে, পাস-ইন ডেট স্ট্রিংটি আমার স্থানীয় সময় অঞ্চলে টাইমস্ট্যাম্প হিসাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। toDateString() স্থানীয় সময়ের সাথে সম্পর্কিতও পরিচালনা করে এবং তাই আমরা একই দিনের মাসের পিছনে ফিরে পাই। সাথে পার্থক্য '2025-05-28' পার্সিং আচরণে হয়; স্ট্রিংটি ইউটিসি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং তাই সময়ে অন্য সময়ে শেষ হয়: const date = new Date ( '2025-05-28' ); console . log (date); console . log (date. toDateString ()); পার্থক্য কেন?